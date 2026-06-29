بر اساس آخرین ارزیابی‌ها تا دوشنبه هشتم تیر، شمار قربانیان دو زمین‌لرزه سوم تیر به نزدیک ۱۵۰۰ نفر رسیده است و بیم آن می‌رود این آمار همچنان افزایش یابد.

خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی و برادر رییس‌جمهوری موقت ونزوئلا، هفتم تیر اعلام کرد این حادثه تاکنون ۳۱۵۰ مجروح نیز بر جای گذاشته است.

۱۲ هزار و ۷۲۱ نفر آواره شده‌اند و ۷۷۴ ساختمان نیز فرو ریخته است.

با این حال، طبق برآورد سازمان زمین‌شناسی آمریکا، زمین‌لرزه‌های به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ممکن است بیش از ۱۰ هزار کشته بر جای گذاشته باشند. آماری که در صورت تحقق، این زلزله‌ها را در زمره مرگبارترین زمین‌لرزه‌های آمریکای لاتین در یک قرن گذشته قرار می‌دهد.

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سباستین اوگستر، سرپرست تیم امداد سوئیس، گفت: «پنجره زمانی حدود سه روز یا ۷۲ ساعت، برای نجات افراد زنده وجود دارد و پس از آن احتمال زنده پیدا کردن افراد به‌شدت کاهش می‌یابد.»

او افزود تیم ۸۰ نفره سوئیس با کمک هشت سگ زنده‌یاب موفق شده بود چندین فرد زنده را در زیر آوار شناسایی کند، اما نتوانسته بود پیش از جان باختن، به‌موقع به آنها دسترسی پیدا کند.

تیم‌های امدادی خارجی به ایالت لا گوایرا که بیشترین آسیب را در زلزله اخیر دیده، وارد شده‌اند.

در این ایالت ساحلی که در ۴۰ کیلومتری شمال کاراکاس قرار دارد، ده‌ها ساختمان فرو ریخته و به تلی از شن و آوار تبدیل شده‌اند.

دلسی رودریگز، رییس‌جمهوری موقت ونزوئلا، پس از اعلام تشکیل کمیسیونی برای بررسی ایمن بودن ساختمان‌ها گفت از آنجا که هنوز افرادی زنده از زیر آوار بیرون کشیده می‌شوند، عملیات امداد ادامه خواهد یافت.

رودریگز که در کنار شماری از وزیران دولت سخن می‌گفت، اضافه کرد تعطیلی مدارس برای یک هفته دیگر تمدید شده و برق در ایالت لا گوایرا تا ۷۵ درصد وصل شده است.

پیش از ورود حدود ۲۶۰۰ نیروی امدادگر خارجی، خانواده‌ها و داوطلبان چندین روز مشغول بیرون کشیدن بازماندگان و اجساد از زیر آوار بودند و بارها از کمبود تجهیزات سنگین و حضور محدود نیروهای دولتی گلایه کردند.

صدها پس‌لرزه نیز بر شدت خسارت‌ها افزوده و ساکنان را در وضعیت آماده‌باش نگه داشته است.

دولت اعلام کرد تا عصر ششم تیر، دست‌کم ۳۳ نفر، از جمله چند کودک، از زیر آوار زنده بیرون کشیده شده‌اند.

در همان روز، پدری به همراه پسرش از زیر آوار نجات یافتند؛ در حالی که امدادگران همچنان برای یافتن بازماندگان دیگر تلاش می‌کنند.

این رویداد امید تازه‌ای به تیم‌های امدادی فرانسه و آمریکا که در منطقه مشغول جست‌وجو هستند، بخشید.

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نجات این پدر و پسر پس از ۱۲ ساعت تلاش مداوم تیم‌های امدادی محقق شد. آنها با استفاده از دوربین‌های تخصصی جست‌وجو، خرابه‌ها را بررسی کردند و با احتیاط در میان آوار ناپایدار پیش رفتند تا به محل گرفتار شدن این دو نفر برسند.

آمارهای منتشرشده درباره شمار مفقودان اختلاف چشمگیری دارد. دولت از چند صد مفقود یا گرفتار زیر آوار خبر داد، اما وب‌سایتی که از سوی مخالفان حکومت راه‌اندازی شده، هفتم تیر شمار مفقودان را نزدیک به ۵۰ هزار نفر اعلام کرد.