حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، در گفتوگو با اقتصادنیوز گفت: «اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا هستیم، نباید حقوق اقتصادی طرف مقابل را نادیده بگیریم؛ توافقی که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد، دوام نخواهد آورد و محکوم به شکست است.»
او درباره «الزام خرید کالاهای آمریکایی» افزود: هیچگونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد و آمریکاییها ناگزیرند روایت خاص خود را برای مصرف داخلی بسازند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه درباره مقدار و نحوه آزادسازی اموال بلوکهشده گفت: «دیپلماسی اقتصادی ما بسیار گستردهتر از بحث داراییهای مسدودشده است و در رسانهها بیش از حد بر این مساله تمرکز شده است.»
در حالی که جستوجو برای امدادرسانی به دهها هزار فرد گمشده و مدفون زیر آوار زلزله ونزوئلا ادامه دارد، شمار قربانیان به ۱۵۰۰ نفر افزایش یافته است.
بر اساس آخرین ارزیابیها تا دوشنبه هشتم تیر، شمار قربانیان دو زمینلرزه سوم تیر به نزدیک ۱۵۰۰ نفر رسیده است و بیم آن میرود این آمار همچنان افزایش یابد.
خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی و برادر رییسجمهوری موقت ونزوئلا، هفتم تیر اعلام کرد این حادثه تاکنون ۳۱۵۰ مجروح نیز بر جای گذاشته است.
۱۲ هزار و ۷۲۱ نفر آواره شدهاند و ۷۷۴ ساختمان نیز فرو ریخته است.
با این حال، طبق برآورد سازمان زمینشناسی آمریکا، زمینلرزههای به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ممکن است بیش از ۱۰ هزار کشته بر جای گذاشته باشند. آماری که در صورت تحقق، این زلزلهها را در زمره مرگبارترین زمینلرزههای آمریکای لاتین در یک قرن گذشته قرار میدهد.
سباستین اوگستر، سرپرست تیم امداد سوئیس، گفت: «پنجره زمانی حدود سه روز یا ۷۲ ساعت، برای نجات افراد زنده وجود دارد و پس از آن احتمال زنده پیدا کردن افراد بهشدت کاهش مییابد.»
او افزود تیم ۸۰ نفره سوئیس با کمک هشت سگ زندهیاب موفق شده بود چندین فرد زنده را در زیر آوار شناسایی کند، اما نتوانسته بود پیش از جان باختن، بهموقع به آنها دسترسی پیدا کند.
تیمهای امدادی خارجی به ایالت لا گوایرا که بیشترین آسیب را در زلزله اخیر دیده، وارد شدهاند.
در این ایالت ساحلی که در ۴۰ کیلومتری شمال کاراکاس قرار دارد، دهها ساختمان فرو ریخته و به تلی از شن و آوار تبدیل شدهاند.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، پس از اعلام تشکیل کمیسیونی برای بررسی ایمن بودن ساختمانها گفت از آنجا که هنوز افرادی زنده از زیر آوار بیرون کشیده میشوند، عملیات امداد ادامه خواهد یافت.
رودریگز که در کنار شماری از وزیران دولت سخن میگفت، اضافه کرد تعطیلی مدارس برای یک هفته دیگر تمدید شده و برق در ایالت لا گوایرا تا ۷۵ درصد وصل شده است.
پیش از ورود حدود ۲۶۰۰ نیروی امدادگر خارجی، خانوادهها و داوطلبان چندین روز مشغول بیرون کشیدن بازماندگان و اجساد از زیر آوار بودند و بارها از کمبود تجهیزات سنگین و حضور محدود نیروهای دولتی گلایه کردند.
صدها پسلرزه نیز بر شدت خسارتها افزوده و ساکنان را در وضعیت آمادهباش نگه داشته است.
دولت اعلام کرد تا عصر ششم تیر، دستکم ۳۳ نفر، از جمله چند کودک، از زیر آوار زنده بیرون کشیده شدهاند.
در همان روز، پدری به همراه پسرش از زیر آوار نجات یافتند؛ در حالی که امدادگران همچنان برای یافتن بازماندگان دیگر تلاش میکنند.
این رویداد امید تازهای به تیمهای امدادی فرانسه و آمریکا که در منطقه مشغول جستوجو هستند، بخشید.
نجات این پدر و پسر پس از ۱۲ ساعت تلاش مداوم تیمهای امدادی محقق شد. آنها با استفاده از دوربینهای تخصصی جستوجو، خرابهها را بررسی کردند و با احتیاط در میان آوار ناپایدار پیش رفتند تا به محل گرفتار شدن این دو نفر برسند.
آمارهای منتشرشده درباره شمار مفقودان اختلاف چشمگیری دارد. دولت از چند صد مفقود یا گرفتار زیر آوار خبر داد، اما وبسایتی که از سوی مخالفان حکومت راهاندازی شده، هفتم تیر شمار مفقودان را نزدیک به ۵۰ هزار نفر اعلام کرد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با امامجمعه همدان گفت: «با وجود اصابت پرتابهها به بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و حملات به برخی زیرساختها، شبکه ارتباطی کشور پایدار ماند و هیچ اختلال گستردهای در ارائه خدمات به مردم گزارش نشد.»
او افزود: «تمامی بخشهای حاکمیتی و خصوصی حوزه ارتباطات با تمام توان تلاش کردند تا ارتباطات بدون وقفه برقرار بماند و آرامش روانی جامعه حفظ شود.»
این در حالی است که در طول جنگ ۳۹ روزه اینترنت در ایران قطع بود و همچنان دسترسی شهروندان به زمان قبل از جنگ بازنگشته است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنهای گفت: «مسیرهای برگزاری مراسم با استفاده از شبکه فیبر نوری برای صداوسیما و دستگاههای خدماترسان تجهیز شده و امکانات لازم برای اسکان و خدمترسانی به میهمانان نیز پیشبینی شده است.»
بلومبرگ در گزارشی درباره تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی نوشت تغییرات جاری برای نهادهای مالی و شرکتها «گیجکننده» است.
گفتوگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان
بنا بر یک تحلیل تازه در استرالیا، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تنها بازار انرژی را تحت تاثیر قرار نمیدهد و میتواند رقابت اقتصادی و فناوری میان آمریکا و چین را وارد مرحله تازهای کند.
جزییات بیشتر با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
یکی از هواداران تیم ملی کانادا در جریان دیدار این تیم مقابل آفریقای جنوبی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، ناخواسته به یکی از سوژههای داغ فضای مجازی تبدیل شد.
در ابتدای نیمه دوم این مسابقه که در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برگزار میشد و تا آن لحظه با تساوی بدون گل دنبال میشد، تماشاگران برای ایجاد هیجان بیشتر «موج مکزیکی» را در سکوها به راه انداختند.
در همین لحظه، یکی از هواداران کانادا که در ردیف نخست طبقه دوم ورزشگاه نشسته بود، هنگام بلند شدن برای شرکت در موج مکزیکی، گوشی تلفن همراهش را از دست داد.
گوشی از دستان او رها شد و به طبقه پایین سکوها سقوط کرد. تصاویر تلویزیونی نیز واکنش این هوادار را ثبت کردند؛ او بلافاصله با حالتی شوکه دستانش را روی صورتش گذاشت و با ناباوری سقوط گوشی خود را تماشا کرد.
این صحنه در پخش زنده مسابقه نیز نمایش داده شد و خیلی زود ویدیوی آن در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
کاربران فضای مجازی واکنشهای جالبی به این اتفاق داشتند. یکی از آنها نوشت: «بهترین کلیپ جام جهانی همین الان ساخته شد!»
کاربر دیگری نوشت: «موج مکزیکی به بدترین شکل ممکن برای او تمام شد.» شخص دیگری نیز با شوخی نوشت: «فکر نکنم دیگر هیچوقت در موج مکزیکی شرکت کند!»
در نهایت، کانادا با گل تماشایی استفن اوستاکیو در وقتهای تلفشده، آفریقای جنوبی را یک بر صفر شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ خود با پیروزی در مرحله حذفی جام جهانی، راهی مرحله یکهشتم نهایی شد. حریف بعدی کانادا، برنده دیدار هلند و مراکش خواهد بود.