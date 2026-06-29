روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد این وضعیت، در کنار فشارهای اقتصادی پس از جنگ و آتش‌بس، زندگی بسیاری از مردم را مختل کرده است.

پول‌هایی که از حساب‌ها کم شد، اما به مقصد نرسید

اختلال در خدمات برخی بانک‌ها از ۲۳ خرداد در ایران آغاز شد و مردم در استفاده از همراه‌بانک و انجام برخی تراکنش‌های روزمره با مشکلاتی مواجه شدند.

بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خود، دلیل این اختلال را «حمله سایبری» به زیرساخت این بانک‌ها اعلام کرد و گفت اطلاعات مشتریان آسیب ندیده، داده‌های بانکی محفوظ مانده و هیچ دسترسی غیرمجازی به آنها صورت نگرفته است.

با این وجود، پس از گذشت دو هفته، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مشکلات بانکی هنوز برطرف نشده است.

مخاطبان می‌گویند کماکان در استفاده از همراه‌بانک، اینترنت‌بانک، کارت‌به‌کارت، خدمات چک، دریافت موجودی و برخی تراکنش‌های روزمره با خطا، کندی یا انجام نشدن موفق عملیات مواجه‌اند.

شماری از پیام‌ها از پول‌هایی حکایت دارد که از حساب شهروندان کسر شده، اما به حساب مقصد نرسیده‌اند.

یکی از شهروندان نوشت هفتم تیر مبلغ پنج میلیون تومان از حسابش در بانک صادرات به کارت بانک رفاه واریز کرده، اما با وجود کسر شدن پول، این مبلغ به حساب مقصد منتقل نشده است.

مخاطبی از تهران خبر داد پس از بازنشستگی، از او خواسته‌اند در بانک صادرات حساب باز کند، اما اکنون نه‌تنها این بانک خدمات مناسبی نمی‌دهد، بلکه طی روزهای اخیر و پس از اختلال گسترده در سیستم‌های بانکی، مبلغ ۵۰ میلیون تومان از حسابش بدون هیچ توضیحی کسر شده است.

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شهروند دیگری به قطعی سیستم بانک تجارت اشاره کرد و نوشت از سوم تیرماه پولی به حسابش واریز شده، اما هنگام مراجعه به بانک با وجود داشتن کد پیگیری، به او گفته‌اند چنین واریزی انجام نگرفته است.

بنا بر روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، اختلال در دستگاه‌های کارتخوان، خرید و فروش روزمره را هم مختل کرده است.

در برخی موارد پول از حساب مشتری کم می‌شود، اما به حساب فروشنده نمی‌رسد و شهروندان می‌گویند بانک‌ها، از جمله بانک ملی، پاسخ روشنی درباره سرنوشت این تراکنش‌ها نمی‌دهند.

شهروندی در پیام خود با اشاره به همین مساله گفت در چنین شرایطی حتی امکان کارت‌به‌کارت کردن به حساب فروشنده از طریق اپلیکیشن‌های بانکی وجود ندارد و خرید کردن غیرممکن شده است.

یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «نه خرید اینترنتی امکان‌پذیر است، نه کارت‌به‌کارت، نه خرید با دستگاه کارتخوان و نه دسترسی عادی به حساب بانکی. این معضلات در کنار گرانی و فقر، فقط فشار را بر مردم بیشتر کرده است.»

یک صاحب کسب‌وکار هم از تاثیر این اختلال بر شغلش خبر داد و گفت: «واریزی‌ها وارد کارت نمی‌شود و همین مساله کسب‌وکارم را مختل کرده است. ما مردم باید هرچه سریع‌تر پول‌هایمان را از بانک بیرون بکشیم.»

از قطع پیامک تراکنش تا بلوکه شدن حساب‌ها

اختلال در سیستم بانکی تنها به تراکنش‌های ناموفق و کارتخوان‌ها محدود نمانده و به گفته مخاطبان، دسترسی عادی شهروندان به حساب‌هایشان را هم مختل کرده است.

یکی از مخاطبان در پیامی نوشت پول در حساب‌ها جابه‌جا می‌شود، اما پیامک تراکنش‌ها ارسال نمی‌شود، صورت‌حساب فعال نیست و امکان دریافت موجودی هم وجود ندارد.

شهروند دیگری نیز از واریز نشدن سود بانکی و قطع پیامک‌های تراکنش‌ها خبر داد.

به گفته او، پیگیری وضعیت حساب و اطلاع از جابه‌جایی پول از سوی مشتریان بانک‌ها تا به امروز ناکام مانده است.

بلوکه شدن حساب شهروندان در بانک‌هایی همچون ملی، سپه، صادرات، رفاه و حتی بلو بانک از جمله مواردی است که بارها در پیام‌ها به آن اشاره شده است.

مسدود شدن حساب‌ها در حالی ادامه دارد که بسیاری از مردم، به‌ویژه کارمندان و بازنشستگان، در انتظار دریافت حقوق خود بوده‌اند و حالا حتی دسترسی به حداقل منابع مالی روزمره برایشان دشوار شده است.

یکی از شهروندان با گلایه از اختلال و قابل‌دسترس نبودن بانک‌هایی مانند ملی نوشت: «کارمندان هنوز حقوق نگرفته‌اند. من هفته‌ای چهار روز کار می‌کنم و الان که باید حقوق ماهیانه را واریز کنند، حسابم بلوکه شده است.»

چک‌هایی که برگشت خورد، اقساطی که برداشت شد

قطع خدمات بانکی طی روزهای اخیر همچنین موجب برگشت خوردن چک‌ها و بلاتکلیفی در پرداخت‌ها شده است.

یکی از مخاطبان در پیامی به ایران‌اینترنشنال خبر داد بانک‌ها چک‌ها را پاس نمی‌کنند و انتقال‌های بانکی هم انجام نمی‌گیرد، اما در همین شرایط، اقساط بانکی همچنان به‌موقع از حساب‌ها برداشت می‌شود.

شهروندی از اصفهان گفت: «برای خرید یک تلویزیون به فروشنده چک دادم و با وجود اینکه پول به اندازه در حساب بانکی داشتم، اما چک برگشت خورده و امکان برداشت پول نبوده است.»

حمله سایبری یا تصمیم عامدانه؟

پس از آنکه دوم تیرماه خدمات سه بانک ملی، تجارت و صادرات از کار افتاد، شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را «حمله سایبری» اعلام کرد.

با این حال، شماری از مخاطبان اختلال در سیستم بانکی را نه یک مشکل فنی یا حمله سایبری، بلکه نتیجه «تصمیم‌های عامدانه» حکومت دانسته‌اند.

یکی از شهروندان با ذکر همین موضوع در پیام خود نوشت: «بانک‌ها از ترس خارج کردن پول‌ها از حساب‌های بانکی توسط مردم، در انجام تراکنش‌ها اخلال ایجاد کرده‌اند.»

مخاطب دیگری تاکید کرد پس از جنگ و آتش‌بس، «دیگر پولی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده» و به همین دلیل، پول مردم در بانک‌ها بلوکه شده است.

مخاطبی از تبریز نیز با اشاره به اختلال دو هفته‌ای بانک‌ها در کنار گرانی، فقر و فساد نوشت «سفره‌ها خالی و یخچال‌ها خالی‌تر» شده است و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.