رهگیری دو موشک بالستیک ایران توسط کویت
ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور، صبح یکشنبه، هفتم تیر، دو موشک بالستیک شلیکشده از ایران را رهگیری کرده است.
ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور، صبح یکشنبه، هفتم تیر، دو موشک بالستیک شلیکشده از ایران را رهگیری کرده است.
تیم ملی مصر در اینستاگرام با انتشار تصویری از محمد صلاح با عینکی مشابه عینکی که شجاع خلیلزاده پس از گل دقیقه ۹۰+۳ به مصر بر صورت داشت، به صعود فراعنه به مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد.
شجاع خلیلزاده، مدافع تیم ملی پس از گل دقایق پایانی بازی ایران - مصر، خوشحالی پرحاشیهای انجام داد که در نهایت با دریافت یک کارت زرد همراه شد.
با این حال، داور پس از بررسی کمکداور ویدیویی، این گل را به دلیل قرار داشتن شجاع خلیلزاده در موقعیت آفساید، تنها با اختلاف ۵ سانتیمتر، مردود اعلام کرد.
مصر در مرحله یک شانزدهم نهایی با استرالیا بازی خواهد کرد.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفت ما در جنگ اخیر به ظرفیت ژیوپلیتیکی خود، بهویژه در تنگه هرمز، پی بردیم و کنترل هوشمند ما بر این تنگه صرفا برای کسب درآمد نیست، بلکه برای حفظ و ارتقای قدرت در منطقه است.
او افزود تصور اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی پس از انقلاب آغاز شده، «کاملا اشتباه» است؛ آمریکا سالها پیش از انقلاب، در «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» دولت محمد مصدق را سرنگون کرد.
ما در دو حوزه ساخت داخل و خرید تجهیزات پیشرفته از کشورهای دوست برنامهریزی جدی داریم و قطعا در روزهای آینده از تجهیزات پیشرفتهتری برخوردار خواهیم شد.
سخنگوی ارتش اضافه کرد در روزهای پایانی جنگ از پهپادهای جدیدی استفاده کردیم که مراحل تحقیقاتیشان از گذشته شروع شده بود و توانستیم آنها را وسط جنگ عملیاتی کنیم.
درحالیکه برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی در دست نیروی هوافضای سپاه پاسداران است، در حوزه پهپادی، ارتش جمهوری اسلامی نیز توانمندیهایی دارد.
واینت در تحلیلی نوشت پیوستن سومالی به ۱۵ معاهده دریایی میتواند یکی از مسیرهای انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به حوثیهای یمن را محدود کند، اما ضعف دولت مرکزی و نفوذ گروههای مسلح مانع از آن است که اسرائیل این تحول را یک موفقیت راهبردی بداند.
وبسایت واینت در تحلیلی نوشت اقدام دولت سومالی در امضای ۱۵ معاهده بینالمللی دریایی، بزرگترین اصلاح حقوقی این کشور در حوزه آبهای سرزمینی از زمان استقلال در سال ۱۹۶۰ است؛ اقدامی که به گفته نویسنده، مستقیماً با یکی از مسیرهای انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به حوثیهای یمن ارتباط دارد.
بر اساس این تحلیل که توسط امین ایوب نوشته شده، جمهوری اسلامی پس از تشدید عملیات رهگیری ناوگانهای آمریکا، بریتانیا و متحدانشان در مسیر اصلی انتقال سلاح از بندرعباس به بندر «صلیف» در یمن، شبکه انتقال تسلیحات خود را تغییر داده و از مسیرهای جایگزین استفاده کرده است. به نوشته واینت، یکی از مهمترین این مسیرها از آبهای سومالی عبور میکند؛ کشوری که با طولانیترین خط ساحلی آفریقا و ضعف حاکمیت دولت مرکزی، به گذرگاهی مناسب برای قاچاق تسلیحات تبدیل شده است.
نویسنده با استناد به عملیاتهای رهگیری آمریکا میگوید شناورهای حامل قطعات موشکهای بالستیک و موشکهای کروز ایران بارها در نزدیکی سواحل سومالی توقیف شدهاند. همچنین به گفته او، اظهارات خدمه یکی از شناورهای توقیفشده نشان داده است که سپاه پاسداران انتقال تسلیحات به حوثیها را از طریق سه مسیر دریایی انجام میدهد؛ مسیر مستقیم بندرعباس به یمن، مسیر عبوری از سواحل سومالی و مسیر دیگری که محمولهها را در پوشش بارهای تجاری به جیبوتی منتقل میکند.
در این مقاله همچنین آمده است که بخشی از این تسلیحات هرگز به یمن نمیرسند و در داخل سومالی باقی میمانند. به نوشته واینت، پژوهشگران مستقل صدها قبضه سلاح با شماره سریالهای مرتبط با محمولههای ایرانی را در سومالی شناسایی کردهاند و بخشی از این تجهیزات به گروه الشباب، شاخه القاعده در شرق آفریقا، رسیده است. نویسنده نتیجه میگیرد که شبکه انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی نهتنها حوثیها، بلکه گروههای جهادی فعال در منطقه را نیز تغذیه میکند.
واینت در ادامه اهمیت معاهدات تازه سومالی را بررسی کرده و مینویسد مهمترین بخش این بسته، پیوستن موگادیشو به «کنوانسیون ۲۰۰۵ مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریایی» است؛ معاهدهای که مبنای حقوقی لازم برای توقیف، بازرسی و پیگرد شناورهای مظنون به قاچاق سلاح یا حمایت از تروریسم را فراهم میکند. نویسنده معتقد است با این اقدام، دولت سومالی برای نخستین بار میتواند به طور رسمی از همکاری ناوگانهای خارجی بهره بگیرد و کشتیهای جنگی آمریکا و بریتانیا نیز در چارچوبی حقوقی روشنتر در آبهای این کشور فعالیت کنند.
به باور نویسنده، این تحول میتواند برای اسرائیل نیز اهمیت عملی داشته باشد، زیرا هر محموله تسلیحاتی که پیش از رسیدن به حوثیها در سواحل سومالی توقیف شود، به معنای کاهش تعداد موشکهایی است که سامانههای دفاع موشکی اسرائیل ناچار به رهگیری آنها خواهند بود. او مینویسد مقابله با حوثیها تنها به رهگیری موشکها در آسمان اسرائیل محدود نیست، بلکه نبرد اصلی در مسیرهای دریایی انتقال سلاح جریان دارد.
با این حال، مقاله تاکید میکند که اسرائیل نباید این توافق را بیش از حد بزرگ جلوه دهد. نویسنده استدلال میکند دولت سومالی هنوز کنترل موثری بر بخش بزرگی از سواحل خود ندارد و مناطقی از این نوار ساحلی همچنان در اختیار گروه الشباب، شبهنظامیان قبیلهای و جنگسالاران محلی است. به نوشته او، تصویب یک معاهده بینالمللی بهتنهایی باعث استقرار گشتهای دریایی، تغییر رفتار شبکههای قاچاق یا قطع همکاری گروههای محلی با قاچاقچیان سلاح نخواهد شد.
ایوب با اشاره به تجربه ۶۵ سال حکومتداری در سومالی مینویسد این کشور بارها تعهدات بینالمللی پذیرفته، اما نتوانسته ظرفیت اجرایی لازم برای اجرای آنها را ایجاد کند. او همچنین معتقد است ساختار سیاسی و اجتماعی سومالی که تحت تأثیر مناسبات قبیلهای و جریانهای اسلامگرا قرار دارد، الزاماً با اولویتهای امنیتی اسرائیل همسو نیست و از این رو، تلآویو نباید صرف امضای این معاهدات را به منزله یک تغییر راهبردی تلقی کند.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که معاهدات جدید ابزارهای حقوقی مهمی در اختیار ناوگانهای غربی قرار میدهد و میتواند فشار بر شبکه انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به حوثیها را افزایش دهد، اما موفقیت این اقدام به اجرای عملی آن بستگی دارد. به نوشته واینت، تنها در صورتی که ناوگانهای خارجی از اختیارات جدید استفاده کنند، دولت آمریکا این فرصت را به یک سیاست عملی تبدیل کند و دولت سومالی بتواند کنترل واقعی بر آبهای خود اعمال کند، این تحول میتواند به کاهش توان شبکه انتقال تسلیحات ایران منجر شود. تا آن زمان، به باور نویسنده، این اقدام تنها یک گام رو به جلو است و نه یک پیروزی نهایی.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران نوشت عجله رافایل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، برای بازرسی از نطنز و فردو ناشی از یک رویکرد حقوقی و طبیعی نبوده و برعکس، در قالب فشار روانی و سیاسی بر جمهوری اسلامی باید مورد تحلیل قرار گیرد.
سوم تیر، گروسی اعلام کرد با وجود «اظهارنظرهای سیاسی» برخی مقامها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و صریح توافق میان واشینگتن و تهران، از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بازرسی خواهند کرد.
او پیشتر گفته بود اولویت اصلی، تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. گروسی همچنین تاکید کرده بود با توجه به محدودیت زمانی ۶۰ روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود.
روزنامه سپاه یکشنبه هفتم تیر گروسی را «میهمان ناخوانده مذاکرات سوییس» نامید و با شهدار نسبت به حضور او در ایران نوشت: «او بدون برنامه و بیهدف پا به این صحنه نگذاشته بود و در تکتک رفتار و کردار خود تابعی از یک منظومه عملیاتی بزرگتر است.»
روزنامه جوان اضافه کرد: «حفظ گارد بسته جمهوری اسلامی در برابر غیرمستقلترین مدیرکل تاریخ آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک ضرورت مهم محسوب میشود. هرگونه سادهسازی مساله بازرسی آژانس از اماکن آسیبدیده در جنگ ۱۲روزه، باید با پاسخ و واکنشی محکم و قاطع از سوی جمهوری اسلامی مواجه شود.»
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح «مقابله با نفوذ» در این کمیسیون خبر داد و گفت: «بنا بر این بود که پیش از رسیدگی به بودجه ۱۴۰۵، طرح مقابله با نفوذ به صحن علنی بیاید، اما همزمان با ایام بررسی بودجه شد و متاسفانه پس از بررسی بودجه هم با حوادث دیماه و جنگ رمضان روبهرو شدیم.»
عزیزی اظهار امیدواری کرد در صورت بازگشایی مجلس در نخستین هفتهها، این طرح در صحن علنی مطرح شود.
این طرح ۱۹ مادهای در پاییز ۱۴۰۴ مطرح شد، بر اساس این طرح که مورد توجه اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات کشته شده جمهوری اسلامی نیز بود، برای موارد پرشماری از جمله مصاحبه با رسانههای خارجی، همکاری با موسسات خارجی و ... مجازاتی از جریمه نقدی و مصادره اموال تا حبس در نظر گرفته شده است.