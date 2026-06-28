آیا جمهوری اسلامی دارد اهرم هرمز را از دست میدهد؟
جمهوری اسلامی تنگه هرمز را یکی از مهمترین ابزارهای فشار و امتیازگیری در مذاکرات میداند، ابزاری که با هر بحران، دوباره به صدر خبرها برمیگردد. اما آیا این تهدید، همان تاثیر گذشته را دارد؟ یا برعکس، باعث شده کشورهای بیشتری به فکر کم کردن وابستگیشان به نفت خاورمیانه بیفتند؟
مهدی بیگی در پیوست امروز با مرور دادههای آژانس بینالمللی انرژی و سیاستهای جدید کشورهای مختلف، به این سوال پرداخته است
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در یادداشتی نوشت جمهوری اسلامی در دوران «گذار به نظم جدید» جهانی، راهی جز دستیابی به بمب اتمی ندارد تا گزینه نظامی علیه حکومت از روی میز برداشته شود.
بر اساس این یادداشت که یکشنبه هفتم تیر با عنوان «چارهای جز ساخت بمب اتم نیست» منتشر شد، جمهوری اسلامی برای رسیدن به «آرامش مورد نیاز» باید به «بازدارندگی هستهای» دست یابد تا اطمینان حاصل کند سایر اختلافات از طریق مذاکره قابلحل است.
این رسانه وابسته به سپاه تاکید کرد تنها در چنین شرایطی، مذاکره از «موضع درست» امکانپذیر خواهد بود.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها اعلام کردهاند تهران بهدلیل «فتوای» علی خامنهای قصد ساخت بمب اتمی ندارد و برنامه هستهای حکومت ایران «صلحآمیز» است.
با این حال، در سالهای اخیر مواضع مقامها، چهرههای نزدیک به حکومت و برخی رسانههای رسمی درباره توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای، احتمال تغییر «دکترین هستهای» و ضرورت حرکت به سوی ساخت بمب اتم روندی افزایشی داشته است.
در سوی دیگر، کشورهای غربی، از جمله آمریکا، همواره جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای متهم کردهاند؛ اتهامی که مقامهای حکومت ایران آن را رد میکنند.
فارس در بخش دیگری از یادداشت خود، بازدارندگی هستهای را راهی برای ایجاد «توازن قوا» با آمریکا و اسرائیل توصیف کرد و نوشت این راهبرد اگرچه مانع وقوع جنگ نمیشود، اما میتواند دامنه درگیریها را «قابل کنترل» نگه دارد.
این رسانه حکومتی افزود بازدارندگی هستهای اسرائیل در درگیریهای اخیر، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، مانع از گسترش مناقشه تا مرحله «نابودی» این کشور شده است.
اظهارنظرها درباره ساخت سلاح هستهای
حمزه صفوی، فرزند یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، خردادماه در یک برنامه اینترنتی اذعان کرد حکومت ایران در چهار دهه گذشته همواره «سودای ساخت بمب اتم» داشته است.
به گفته او، اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تورقوزآباد و پروژه آماد نشان میدهند جمهوری اسلامی در مسیر تحقق این هدف گام برداشته است.
صفوی افزود تاسیسات هستهای فردو و نطنز از سوی حکومت اعلام نشدند، بلکه «لو رفتند».
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، فروردینماه در مصاحبه با الجزیره، درباره احتمال تغییر «فتوای هستهای» علی خامنهای پس از مرگ او و در دوران رهبری مجتبی خامنهای اعلام کرد این فتوا به صادرکننده آن بستگی دارد و باید منتظر اعلام نظر مشخص رهبر جدید حکومت ماند.
محمدجواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانشهای بنیادی، نیز آبان ۱۴۰۴ گفت جمهوری اسلامی «کمتر از دو هفته» تا دستیابی به بمب اتم فاصله دارد، اما به دلیل «فتوای» خامنهای قصد ساخت آن را ندارد.
علی شمخانی، مشاور وقت خامنهای و عضو شورای دفاع که ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد، مهرماه همان سال دستیابی به بمب اتمی را عامل بازدارندگی دانسته و گفته بود اگر بار دیگر مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده بگیرد، به دنبال ساخت سلاح هستهای خواهد رفت.
پیش از آن نیز ۷۰ نماینده مجلس در شهریور ۱۴۰۳ خواستار تغییر «فتوای» خامنهای و ساخت و نگهداری بمب اتمی برای ایجاد «بازدارندگی» شده بودند.
کمال خرازی، مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی که در جنگ ۴۰ روزه کشته شد، اردیبهشت ۱۴۰۳ گفته بود در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، تهران ناچار به تغییر «دکترین هستهای» خود خواهد شد.
او همچنین اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از «ظرفیت تولید بمب هستهای» برخوردار است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دوم تیرماه اعلام کرد بازرسی از تاسیسات هستهای ایران انجام خواهد شد و «هرچه این روند زودتر آغاز شود، بهتر است».
او گفت تعیین محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی اولویت اصلی آژانس است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند؛ توافقی که ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید.
بر اساس این یادداشت تفاهم، دورهای ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی درباره موضوعاتی از جمله ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی و چگونگی رفع تحریمها در نظر گرفته شده است.
۲۰ خرداد، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامهای از جمهوری اسلامی خواست فورا با آژانس همکاری کند، اجازه بازرسی از همه تاسیسات هستهای را بدهد و آمار دقیق مواد هستهای، از جمله بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی را اعلام کند.
گروسی مهر ۱۴۰۴ هشدار داده بود میزان ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران میتواند برای ساخت حدود ۱۰ بمب اتمی کافی باشد.
دولت اسرائیل با تصویب طرحی به اتفاق آرا، نسلکشی ارامنه به دست امپراتوری عثمانی را به رسمیت شناخت.
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، یکشنبه هفتم تیر با استقبال از این تصمیم در بیانیهای نوشت: «برای انجام کار درست هیچوقت دیر نیست.»
در این بیانیه آمده است: «این نسلکشی هولناک که بیش از یک قرن پیش رخ داد و درباره واقعیتهای تاریخی آن عملا هیچ اختلافی وجود ندارد، به کشته شدن یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و نابودی میراثی کهن و ارزشمند از فرهنگ و تاریخ انجامید.»
سعار از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و دیگر اعضای کابینه بهدلیل تصویب این طرح قدردانی کرد و گفت به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه در سالهای پایانی امپراتوری عثمانی، «وظیفهای اخلاقی» برای یهودیان و دولت اسرائیل به شمار میرود.
وزیر امور خارجه اسرائیل هفته گذشته اعلام کرده بود طرح به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه را برای تصویب به کابینه ارائه خواهد کرد.
واکنش احتمالی ترکیه
پایگاه خبری تایمز اسرائیل هفتم تیر گزارش داد تصمیم اخیر دولت نتانیاهو بیتردید با واکنش ترکیه روبهرو خواهد شد.
ارامنه سالهاست میکوشند کشتارهای اوایل قرن بیستم که بنا بر برآوردها جان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را گرفت، در سطح بینالمللی بهعنوان «نسلکشی» شناخته شود.
در مقابل، ترکیه همواره این موضوع را رد کرده و تاکید دارد کشتارها، بازداشتها و تبعیدهای اجباری ارامنه مصداق نسلکشی نبوده است.
تایمز اسرائیل نوشت دولت اسرائیل در گذشته بهدلیل نگرانی از آسیب دیدن روابطش با آنکارا، از به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول بهعنوان «نسلکشی» خودداری میکرد.
با این حال، روابط دو کشور بهویژه از زمان به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان و سپس در پی حمله هفتم اکتبر حماس و جنگ غزه، به تیرگی گراییده است.
نتانیاهو ششم تیر در پاسخ به پرسشی درباره موضع خود نسبت به این طرح گفت هرگز تلاشی برای جلوگیری از تصویب آن یا پیشنهادهای مشابه پیشین نکرده و از به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه حمایت میکند.
او در عین حال از پاسخ به این پرسش که آیا نگران واکنش آنکارا است یا خیر، خودداری کرد.
شهریور ۱۴۰۴، نتانیاهو در یک مصاحبه ویدیویی اعلام کرده بود نسلکشی ارامنه، آشوریان و یونانیان در اوایل قرن بیستم را به رسمیت میشناسد.
هاآرتص گزارش داد قطر و عربستان سعودی با وجود نداشتن روابط رسمی با اسرائیل، تجهیزات و فناوریهای نظامی ساخت این کشور را دریافت کردهاند.
در اردیبهشت ماه، پس از پایان جنگ دوم، یک منبع آگاه در گفتگو با سیانان اعلام کرد یک سامانه دفاع هوایی اسرائیل که در امارات متحده عربی مستقر شده بود، موشک جمهوری اسلامی در حال ورود به آسمان این کشور را رهگیری کرده است.
مقامات امارات متحده عربی رسما در این زمینه اظهارنظری نکردهاند.
اکسیوس نیز از استقرار یک سامانه دفاع هوایی «گنبد آهنین» و همچنین نیروهای نظامی برای اداره آن در امارات خبر داده بود.
سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد با مصوبه هیات رییسه فدراسیون فوتبال، در پی «شرایط جنگی کشور»، در صورتی که بازیکنان ۷۵ درصد مبلغ قراردادشان از فصل گذشته را دریافت کرده باشند، اجازه فسخ یکطرفه قرارداد را ندارند. همچنین سهمیه بازیکنان خارجی از ۸ به ۴ بازیکن کاهش پیدا کرد.
به نوشته سازمان لیگ اگر بازیکنی کمتر از ۷۵ درصد مبلغ قرارداد فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را دریافت کرده باشد، حق فسخ قرارداد با دلیل موجه خواهد داست، هرچند که مهلت ۴۵ روزه برای پرداخت بدهیها وجود دارد.
همچنین اگر بازیکنی بیش از ۷۵ درصد مبلغ قرارداد فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خود را دریافت کرده باشد، «فسخ یکجانبه قرارداد از سوی وی، فسخ بدون دلیل موجه تلقی شده و مسئولیت تمامی آثار و تبعات ناشی از آن بر عهده شخص فسخکننده خواهد بود.»
سازمان لیگ همچنین نوشت با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر باشگاهها، مقرر شد تعداد بازیکنان خارجی مجاز برای هر باشگاه لیگ برتری از ۸ نفر به ۴ نفر کاهش یافته و هر باشگاه مجاز به استفاده از حداکثر چهار بازیکن خارجی باشد.