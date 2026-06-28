شمار قربانیان زلزله ونزوئلا از ۱۴۰۰ نفر گذشت و ۵۵ هزار نفر هم ناپدید شدهاند
شمار قربانیان دو زمینلرزه ویرانگر ونزوئلا، از ۱۴۰۰ نفر گذشت و ۵۵ هزار نفر همچنان ناپدید هستند. همزمان تیمهای امداد خارجی زیادی به این کشور وارد شده و جستوجوی مقامها برای یافتن بازماندگان در مناطق ساحلی که بیشترین آسیب را دیدهاند، ادامه دارد.
به گزارش رویترز که شامگاه شنبه ۲۸ ژوئن منتشر شد امدادگران از جمله در کاراکاس، پایتخت این کشور و در لا گوایرا، در شمال پایتخت و در حاشیه دریای کارائیب پراکنده شدهاند، مناطقی که خانوادهها و داوطلبان چند روز است با دست خالی و یا با امکانات محدود، بازماندگان و پیکر قربانیان را از زیر آوار بیرون میکشند.
این خانوادهها در بسیاری موارد از کمبود تجهیزات سنگین و حضور محدود نیروهای رسمی شکایت دارند.
بنا بر اعلام مقامهای رسمی تا شامگاه شنبه بیش از ۱۶۰۰ امدادگر خارجی وارد کشور شدهاند و تیمهای بیشتری نیز در راه هستند. این نیروها بخشی از موج رو به گسترش واکنش بینالمللی به دو زمینلرزهای هستند که چهارشنبه ونزوئلا را لرزاند و پس از آن صدها پسلرزه رخ داد.
در کارابایدا، یکی از آسیبدیدهترین مناطق ساحلی لا گوایرا، شاهدان به رویترز گفتند بالگردهای آمریکایی تیمهای امداد را به منطقه منتقل کرده و عملیات امداد شدت گرفته است.
۵۵ هزار نفر مفقود
هرچند دولت گفته است صدها نفر مفقود شده یا زیر آوار گرفتار ماندهاند، نام بیش از ۵۵ هزار نفر در وبسایتی که اپوزیسیون این کشور معرفی کرده، به عنوان افرادی که خبری از سرنوشت آنان در دست نیست، ثبت شده است.
در همین حال، سازمان زمینشناسی آمریکا برآورد کرده است که شمار قربانیان این دو زمینلرزه با بزرگی ۷/۲ و ۷/۵ ممکن است از ۱۰ هزار نفر فراتر برود.این میزان از تلفات، این فاجعه را در میان مرگبارترین زمینلرزههای آمریکای لاتین در یک قرن گذشته قرار میدهد.
این فاجعه میتواند پیامدهای سیاسی هم برای دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، داشته باشد. او پیشتر معاون نیکلاس مادورو بود، خود را عامل تغییر معرفی کرده است. مادورو ماه ژانویه در پی اقدام نظامی آمریکا برکنار و بازداشت و به آمریکا منتقل شد.
پاپ لئو روز شنبه در رم برای قربانیان، خانوادههای آنان و نیروهای درگیر در عملیات امداد دعا کرد و گفت امیدوار است همبستگی جهانی با ونزوئلا ادامه یابد.
آمریکا پس از زلزلهها به ونزوئلا کمکهای امدادی فرستاده است. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز شنبه گفت انتظار میرود افزون بر ۱۵۰ میلیون دلاری کمکی که دولت ترامپ پیشتر به آن متعهد شده است، ظرف حدود یک روز آینده، بستهای مالی به ارزش صدها میلیون دلار برای کمک به امداد و بازسازی ونزوئلا اعلام شود.
یک مقام کاخ سفید نیز به رویترز گفت تلاش دوباره ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که اواخر سال گذشته این کشور را ترک کرد، برای دریافت کمک آمریکا به منظور بازگشت به کشور، مقامهای ارشد واشینگتن را ناخرسند کرده است. به گفته این مقامها، با توجه به بروز این فاجعه، اکنون زمان مناسبی برای بازگشت به کشور نیست.
خوابیدن در خیابان
ساکنان در مناطق آسیبدیده میگویند روند امدادرسانی در برخی مناطق ناهماهنگ بوده است، هرچند تا روز شنبه ماشینآلات سنگین در بخشهایی از کارابایدا و لوس کورالس، دیگر محله ساحلی در کارابایدا، مشغول کار بودند.
در منطقه کوچک واله دل پینو در لوس کورالس، بیسی ریواس، زن ۶۰ ساله به رویترز گفت پنج یا شش خانه در محله او هنوز سر پا ماندهاند، اما آسیب دیدهاند.
او گفت: «از شب زلزلهها، تقریبا همه همسایهها به خاطر پسلرزهها در خیابان میخوابند. اعصابم به هم ریخته؛ به مردهها فکر میکنم و به کسانی که عزیزانشان را از دست دادهاند.»
در نزدیکی او، یندری سانتانا گفت دیوارهای برخی خانهها در مجموعه ۳۰ واحدی محل زندگیاش ترک برداشته، هرچند کسی در آنجا کشته نشده است. سانتانا، که پس از گرفتن کمک غذایی از یک کامیون کنار خیابان کنار ریواس نشسته بود، گفت خواهرش خانه کوچک خود را از دست داده، اما زنده مانده است.
مقامها دسترسی به لا گوایرا را محدود کردهاند و جاده اصلی کاراکاس را کنترل میکنند. آنها میگویند ترافیک، حرکت خودروهای امدادی را کند کرده است. غیرنظامیانی که وابسته به تیمهای رسمی امداد نیستند، برای عبور از ایستهای بازرسی به مجوز نیاز دارند.
برق که در سراسر منطقه قطع شده بود بهتدریج در حال بازگشت است. شبکه برق ونزوئلا، که در نتیجه سالها کمبود سرمایهگذاری و تحریمهای اقتصادی فرسوده شده، بهطور منظم دچار اختلال میشود و در برخی مناطق قطعیهای چندساعته روزانه رخ میدهد.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند حزبالله ممکن است در روزهای آینده بهمنظور تضعیف توافق اخیر میان اسرائیل و دولت لبنان، نیروها یا شهرکهای اسرائیلی را هدف حملات خود قرار دهد.
مقامهای نظامی اسرائیل شامگاه شنبه ششم تیر در مصاحبه با کانال ۱۲ اعلام کردند اسرائیل برای حملات احتمالی حزبالله آماده است و هرگونه اقدام از سوی این گروه نیابتی جمهوری اسلامی با «پاسخی شدید و سخت» روبهرو خواهد شد.
پایگاه خبری واینت نیز به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل نوشت حمله احتمالی حزبالله به خاک اسرائیل لزوما به معنای حمله متقابل این کشور به منطقه ضاحیه بیروت نخواهد بود.
او افزود حمله اسرائیل به پایتخت لبنان میتواند جمهوری اسلامی را به حمله به اسرائیل وادارد و در نهایت، به تشدید تنشهای منطقهای منجر شود.
این در حالی است که اسرائیل پیشتر هرگونه حمله حزبالله به خاک خود را با حمله متقابل به ضاحیه پاسخ میداد.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نتانیاهو: خروج اسرائیل از لبنان منوط به خلع سلاح حزبالله است
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ششم تیر در یک سخنرانی تلویزیونی، توافق اخیر با دولت لبنان را «یک دستاورد تاریخی» خواند و گفت این رویداد، اسرائیل و لبنان را تقویت و جمهوری اسلامی و حزبالله را تضعیف خواهد کرد.
او افزود بر اساس تفاهمات حاصلشده، آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ یک نوار امنیتی در داخل خاک لبنان را «تا زمانی که برای تامین امنیت اسرائیل ضروری باشد»، به رسمیت شناختهاند.
نتانیاهو تاکید کرد ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حزبالله و دیگر «گروههای تروریستی» و رفع هرگونه تهدید از خاک لبنان، در این منطقه حضور خواهد داشت.
نخستوزیر اسرائیل ادامه داد: «تغییرات بنیادینی رخ داده، زیرا ما موازنه قدرت را تغییر دادهایم. حزبالله دیگر حزبالله سابق نیست، حکومت ایران هم دیگر آن حکومت سابق نیست و اکنون فرصتی برای شکلگیری یک واقعیت جدید به وجود آمده است.»
در سوی دیگر، دبیرکل حزبالله از بندهایی که عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به خلع سلاح این گروه مشروط میکند، انتقاد کرد و گفت این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد.
مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، ادامه حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان و حملات این کشور به مواضع حزبالله را نقض یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن توصیف و بار دیگر بر حمایت خود از این گروه تاکید کردهاند.
کاتز: تهران نتوانست اسرائیل را به عقبنشینی از لبنان وادار کند
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در پیامی ویدیویی، توافق با دولت لبنان را «ضربهای راهبردی» به جمهوری اسلامی دانست و گفت تهران کوشید با تهدید و اعمال فشار بر واشینگتن، اسرائیل را وادار به عقبنشینی از لبنان کند، اما «شکست خورد».
او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اجرایی شدن این توافق به اسرائیل حمله کند، این کشور «با قدرت زیاد» پاسخ خواهد داد.
کاتز در عین حال اذعان کرد «آزمون اصلی اجرای این توافق است» و چالشهای بسیاری همچنان پیشرو خواهند بود.
سوم تیر، امیخای چیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، با انتشار یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست تاکید کرد نگرانی اسرائیل از تفاهمنامه اخیر واشینگتن و تهران صرفا یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه به مساله «بقا، بازدارندگی و توازن قدرت» در خاورمیانه مربوط میشود.
همزمان با ادامه تنشها در منطقه، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، با انتشار بیانیهای توافق اخیر میان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد و آن را «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند. دولت لبنان نیز اعلام کرد که پوسترهای خامنهای و تشکر از جمهوری اسلامی از بیروت جمعآوری شدهاند.
قاسم در این بیانیه که شنبه ششم تیر منتشر شد، دولت لبنان را به دادن «امتیازهای یکجانبه» و «تضعیف حاکمیت» این کشور متهم کرد و گفت توافق با اسرائیل «باطل و بیاعتبار» است.
او از بندهایی که عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به خلع سلاح حزبالله مشروط میکند، انتقاد کرد و افزود این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد و از «تمام خطوط قرمز» عبور کرده است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت اسرائیل «منطقه امنیتی» خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد.
او تاکید کرد این وضعیت تا روزی که حزبالله و سایر «سازمانهای تروریستی» در لبنان خلع سلاح شوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری رویترز ششم تیر نوشت بر اساس توافق اخیر، اسرائیل قرار است بهصورت مرحلهای از بخشهایی از جنوب لبنان عقبنشینی کند و همزمان، ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود.
با این حال، نیروهای اسرائیلی تا زمان اجرای مراحل بعدی توافق مجاز خواهند بود در منطقه امنیتی گستردهای باقی بمانند.
قاسم: تفاهمنامه تهران و واشینگتن باید مبنا قرار گیرد
دبیرکل حزبالله در ادامه اظهاراتش اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
قاسم گفت: «ما در دشوارترین شرایط میدان نبرد را ترک نکردیم و اکنون نیز آن را ترک نخواهیم کرد.»
به گفته او، یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تمامیت ارضی لبنان را تضمین میکند و باید مبنای پایان دادن به درگیریها قرار گیرد، نه توافقی که بهتازگی میان اسرائیل و دولت لبنان امضا شد.
در بند نخست تفاهمنامه تهران و واشینگتن آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
با این حال، مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند نیروهای این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
جمعآوری تصاویر علی و مجتبی خامنهای
گزارشهای رسیده از لبنان حاکی از آن است که بنرهای حاوی تصاویر علی و مجتبی خامنهای از مسیر فرودگاه بینالمللی بیروت جمعآوری شده و جای خود را به تصاویری با پرچم لبنان و شعار «نخست لبنان» دادهاند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر کشور لبنان دستور داد پوسترهایی با شعار «سپاس از ایران وفادار» که تصویر علی و مجتبی خامنهای بر آنها نقش بسته بود، ظرف مدت دو روز برچیده شوند.
اکنون تصاویر منتشرشده نشان میدهند که نمادهای ملی لبنان جایگزین این پوسترها شدهاند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر حمایت از حزبالله و دیگر گروههای نیابتی خود در منطقه، موسوم به «محور مقاومت»، تاکید میکنند.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، ششم تیر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «ایران بهتنهایی در جنگ نبوده و لبنان نیز بخشی از جنگ است. لبنان عمق استراتژیک ما است. اگر در بیروت حزبالله نجنگد، بدون شک با سربازان اسرائیلی باید در مرز تهران و کرمانشاه و مکانهای دیگر مقابله کنیم.»
در سوی دیگر، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ضمن استقبال از توافق اخیر لبنان و اسرائیل اعلام کرد قدم بعدی در لبنان، خلع سلاح گروههای غیردولتی است.
اداره مهاجرت سوئد در جریان رسیدگی به پرونده کارمند پیشین خود تاکید کرد این نهاد بهطور مستمر در معرض فعالیتهای اطلاعاتی، بهویژه از سوی جمهوری اسلامی، قرار دارد.
این در حالی است که پایگاههای اطلاعاتی اداره مهاجرت دادههای مربوط به پناهجویان، منتقدان حکومت ایران و دیگر افرادی را در خود جای داده که ممکن است برای دولتهای خارجی ارزش اطلاعاتی داشته باشند.
دادگاه با اشاره به این ملاحظات امنیتی اعلام کرد دسترسی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی میتواند زمینه سوءاستفاده دولتهای خارجی را فراهم آورد، اعتماد عمومی به اداره مهاجرت سوئد را در داخل و خارج از کشور خدشهدار کند و افراد را در معرض تهدید، فشار یا اقدامات تلافیجویانه قرار دهد.
دادگاه بر همین اساس نتیجه گرفت ارتباطات این کارمند با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و گروههای تبهکار، با ادامه فعالیت او در اداره مهاجرت سوئد ناسازگار است.
اداره مهاجرت در جریان رسیدگی به این پرونده به اطلاعات سازمان امنیت سوئد استناد کرده بود؛ دادههایی که در دادگاه از طریق شهادت ماموران این نهاد ارائه شد.
دادگاه همچنین حکم داد این کارمند سابق باید ۱۶۸ هزار کرون سوئد بابت هزینههای دادرسی به دولت بپردازد.
پیشتر سازمان امنیت سوئد هشدار داده بود جمهوری اسلامی همچنان برای اجرای اقدامات خشونتآمیز علیه مخالفان حکومت در خاک سوئد، از باندهای تبهکار بهره میگیرد.
کارستن برانت، هواشناس وبسایت پیشبینی آبوهوا، به خبرگزاری رویترز گفت: «موج گرما در آخر هفته (شنبه و یکشنبه) به اوج خود میرسد و در برخی مناطق آلمان دما بهمراتب از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت.»
برگزارکنندگان مسابقات سهگانه مسافت بلند قهرمانی اروپا «آیرونمن» که قرار است یکشنبه هفتم تیرماه، در فرانکفورت برگزار شود، اعلام کردند به دلیل گرمای شدید، مسیرهای دوچرخهسواری و دو را کوتاه کردهاند.
اختلال در حمل و نقل ریلی
در حالی که نگرانیها درباره آسیب به زیرساختها، از جمله تاب برداشتن جادهها و انبساط ریلهای قطار، افزایش یافته است، برخی شرکتهای خدمات عمومی برای کاهش فشار بر شبکههای حمل و نقل، اقدام کردهاند.
شرکت راهآهن سراسری آلمان، «دویچهبان»، به مسافران اجازه داده است سفرهای بینشهری خود را تا اوایل هفته آینده بدون پرداخت جریمه لغو کنند.
این شرکت اعلام کرد زیرساختهای ریلی به دلیل تابش مستقیم خورشید و همچنین خطرات ناشی از طوفانها و آتشسوزیهای جنگلی، در مورد علائم، ریلها و خطوط برق هوایی، تحت فشار ویژه قرار دارند.
شرکت «نشنال اکسپرس» نیز اعلام کرد بهعنوان اقدامی پیشگیرانه، حرکت قطارهای خط «راین-رور اکسپرس» را عصر شنبه ششم تیرماه، در ایالت نوردراین-وستفالن، پرجمعیتترین ایالت آلمان، متوقف خواهد کرد تا از اختلالهای ناگهانی در خدمات جلوگیری شود.
درخواست برای کاهش مصرف آب
آندره برگهگر، مدیرعامل انجمن شهرها و شهرداریهای آلمان، از مردم این کشور خواست در مصرف آب صرفهجویی کنند.
او گفت: «تا زمانی که امکان دارد باید بر همکاری داوطلبانه مردم تکیه کنیم.»
به گفته برگهگر، مقامهای محلی تنها زمانی باید محدودیتهای اجباری اعمال کنند که این روش نتیجه ندهد.
همزمان با ادامه حملات متقابل روسیه و اوکراین، مسکو از تصرف یک روستا در شرق اوکراین خبر داد و کییف نیز اعلام کرد با موشکهای ساخت داخل، یک کارخانه تولید تجهیزات نظامی را در خاک روسیه هدف قرار داده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ششم تیر ماه گزارش داد حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین و مناطق مسکونی، دستکم سه کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت.
از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل روستای «نووسکلیواته» در منطقه «دنیپروپتروفسک» اوکراین را به دست گرفتند.
خبرگزاری دولتی ریانووستی این خبر را به نقل از وزارت دفاع روسیه منتشر کرد، اما رویترز تاکید کرد که نتوانسته است این ادعا را به طور مستقل تایید کند.
در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گفت نیروهای این کشور با استفاده از موشکهای ساخت داخل موسوم به «فلامینگو»، یک کارخانه دفاعی را در منطقه «ولگوگراد» روسیه هدف قرار دادهاند.
به گفته او، این کارخانه سامانههای توپخانهای و قطعات سامانههای پرتاب موشک تولید میکرد و حمله اوکراین باعث آتشسوزی در مجموعه صنعتی «تیتان-باریکادی» شد.