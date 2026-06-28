خبرگزاری ایلنا گزارش داد جمعی از کارکنان و کارگران رسمی، قراردادی و دائم‌ روزمزد شرکت تراورس، شاغل در بخش نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن ایران، در نامه‌ای خواستار «رسیدگی فوری و موثر به مشکلات انباشته معیشتی، شغلی و اداری خود»، «کنار گذاشته شدن شرکت‌های پیمانکاری» و «بازگشت این نیروها به بدنه اصلی راه‌آهن» شدند.

از دیگر مطالبات این کارکنان و کارگران، «پرداخت منظم و به‌موقع حقوق و مزایا»، «بازنگری در نظام پرداخت»، «جبران فاصله فزاینده میان سطح دستمزدها و هزینه‌های واقعی زندگی»، و «اجرای کامل و عادلانه طرح طبقه‌بندی مشاغل»‌ هستند.

در سالیان اخیر، کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن بارها در اعتراض به شرایط کاری و معیشتی خود اعتصاب و اعتراض کرده‌اند.