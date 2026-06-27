بریتانیا، فرانسه، سوئیس و آلمان همگی در تیرماه، رکوردشکنی دمای هوا را تجربه کردند و انتظار میرود این سامانه جوی در مسیر حرکت خود از آلمان به سوی لهستان، رکوردهای بیشتری را جابهجا کند.
سخنگوی سازمان هواشناسی ملی آلمان اعلام کرد جمعه پنجم تیرماه، دمای ۴۱.۳ درجه سانتیگراد در نزدیکی شهر زاربروکن، واقع در مرز فرانسه، ثبت شد که در صورت تایید نهایی، رکورد جدیدی برای این کشور خواهد بود.
هشدار درباره گرمای شدید
سازمان هواشناسی آلمان برای شنبه ششم تیرماه تقریبا در سراسر این کشور هشدار گرمای شدید صادر کرد و مقامها از شهروندان خواستند در مصرف آب صرفهجویی کنند.
در فرانسه، موج گرما جان دهها نفر، از کودکان تا سالمندان را گرفته است.
دماهای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد موجب اختلال در حملونقل ریلی و تولید برق، ممنوعیت فروش الکل، تعطیلی مدارس و لغو یا تعویق رویدادهای فضای باز شده است.
کارستن برانت، هواشناس وبسایت پیشبینی آبوهوا، به خبرگزاری رویترز گفت: «موج گرما در آخر هفته (شنبه و یکشنبه) به اوج خود میرسد و در برخی مناطق آلمان دما بهمراتب از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت.»
برگزارکنندگان مسابقات سهگانه مسافت بلند قهرمانی اروپا «آیرونمن» که قرار است یکشنبه هفتم تیرماه، در فرانکفورت برگزار شود، اعلام کردند به دلیل گرمای شدید، مسیرهای دوچرخهسواری و دو را کوتاه کردهاند.
اختلال در حمل و نقل ریلی
در حالی که نگرانیها درباره آسیب به زیرساختها، از جمله تاب برداشتن جادهها و انبساط ریلهای قطار، افزایش یافته است، برخی شرکتهای خدمات عمومی برای کاهش فشار بر شبکههای حمل و نقل، اقدام کردهاند.
شرکت راهآهن سراسری آلمان، «دویچهبان»، به مسافران اجازه داده است سفرهای بینشهری خود را تا اوایل هفته آینده بدون پرداخت جریمه لغو کنند.
این شرکت اعلام کرد زیرساختهای ریلی به دلیل تابش مستقیم خورشید و همچنین خطرات ناشی از طوفانها و آتشسوزیهای جنگلی، در مورد علائم، ریلها و خطوط برق هوایی، تحت فشار ویژه قرار دارند.
شرکت «نشنال اکسپرس» نیز اعلام کرد بهعنوان اقدامی پیشگیرانه، حرکت قطارهای خط «راین-رور اکسپرس» را عصر شنبه ششم تیرماه، در ایالت نوردراین-وستفالن، پرجمعیتترین ایالت آلمان، متوقف خواهد کرد تا از اختلالهای ناگهانی در خدمات جلوگیری شود.
درخواست برای کاهش مصرف آب
آندره برگهگر، مدیرعامل انجمن شهرها و شهرداریهای آلمان، از مردم این کشور خواست در مصرف آب صرفهجویی کنند.
او گفت: «تا زمانی که امکان دارد باید بر همکاری داوطلبانه مردم تکیه کنیم.»
به گفته برگهگر، مقامهای محلی تنها زمانی باید محدودیتهای اجباری اعمال کنند که این روش نتیجه ندهد.