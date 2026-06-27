یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل و رهبر بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت این کشور، گفت توافق میان لبنان و اسرائیل و تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر راهبردی با یکدیگر در تضاد هستند.

لاپید در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هدف توافق با لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و قطع منابع مالی این گروه است، اما تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی با فراهم کردن امکان دسترسی تهران به درآمدهای نفتی و دارایی‌های آزادشده، توان مالی اصلی‌ترین حامی حزب‌الله را افزایش می‌دهد.

او افزود در تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی هیچ بند صریحی وجود ندارد که تهران را از استفاده از درآمدهای نفتی، دارایی‌های آزادشده یا امتیازهای اقتصادی برای تامین مالی یا بازسازی حزب‌الله منع کند و این موضوع توافق با لبنان را تضعیف می‌کند.

نخست‌وزیر پیشین اسرائیل همچنین از دولت این کشور انتقاد کرد و گفت باید خواستار گنجاندن بندی در تفاهم‌نامه می‌شد که انتقال منابع مالی جمهوری اسلامی به حزب‌الله را ممنوع کند، اما این کار انجام نشد.