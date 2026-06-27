امارات متحده عربی از توافق لبنان و اسرائیل با حمایت آمریکا استقبال کرد
وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیهای از توافق میان لبنان و اسرائیل با حمایت آمریکا استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت تقویت ثبات منطقهای دانست.
در این بیانیه از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به دلیل نقش آنها در این توافق قدردانی شده و بر اهمیت هماهنگی بینالمللی برای جلوگیری از تشدید تنشها و پیامدهای انسانی و امنیتی آن اشاره شده است.
وزارت خارجه امارات همچنین همبستگی کامل این کشور با لبنان را اعلام کرد و این توافق را گامی مهم در مسیر تقویت حاکمیت دولت لبنان، در دست گرفتن انحصار سلاح از سوی دولت و جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب حکومت دانست.
در پایان بیانیه، حمایت امارات از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و پشتیبانی از مردم این کشور برای دستیابی به امنیت، ثبات، توسعه و شکوفایی اعلام شده است.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حمله جمهوری اسلامی با چند پهپاد به بحرین را بهشدت محکوم کرد و آن را «حملهای خائنانه» علیه این کشور و زیرساختها و تاسیسات غیرنظامی آن خواند.
البدیوی در بیانیهای گفت ادامه هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی از سوی جمهوری اسلامی، همزمان با تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای تثبیت صلح، امنیت و حل بحران، نشاندهنده تمایل تهران به تضعیف ابتکارهای مهار بحران و جلوگیری از همه تلاشها برای دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه است.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین بر حمایت کامل این شورا از همه اقدامهای بحرین برای تقویت امنیت، حفظ حاکمیت و صیانت از تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد.
در گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان، ۱۷۸.۲ درصد، لبنیات و تخم مرغ، ۱۵۱.۹ درصد، چای و قهوه ۱۰۲ درصد و شکر و شیرینیجات، ۱۰۱.۶ درصد گزارش شده است.
تورم نقطه به نقطه سایر گروههای خوراکیها و آشامیدنیها بین ۶۴ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است.
تورم نقطه به نقطه دخانیات نیز ۱۷۳.۸ درصد و تورم سالانه این گروه ۹۵.۴ درصد گزارش شده است.
گروه مسکن و انرژی: افزایش تا ۱۰۹ درصد
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن ۳۱.۲ درصد و خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی ۷۷.۵ درصد گزارش شده است.
در این گروه، تورم نقطه به نقطه، آب، برق و سوخت ۱۰۹.۴ درصد گزارش شده است.
افزایش قیمت سایر بخشها
تورم نقطه به نقطه در گروه بهداشت و درمان، ۸۱.۴ درصد، در بخش خرید وسایل نقلیه، ۱۲۴.۱ درصد، در بخش استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی ۹۷.۶ درصد، در بخش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ۸۲.۵ درصد، در بخش ارتباطات ۸۸.۲ درصد، در بخش تفریح و فرهنگ ۹۰.۴ درصد و در بخش آموزشی ۴۸.۴ درصد گزارش شده است.
یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، با استقبال از توافق میان اسرائیل و لبنان، گفت این توافق به امنیت هر دو کشور کمک میکند، بر تفاهم مستقیم میان طرفین استوار است و فرصتی برای حل یک مناقشه چند دههای فراهم میکند.
او ضمن قدردانی از آمریکا و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بهدلیل میانجیگری در دستیابی به این توافق، افزود اکنون اجرای آن اهمیت دارد و آلمان از این روند حمایت خواهد کرد.
وزیر خارجه آلمان گفت لبنان باید انحصار استفاده از تسلیحات را بهطور موثر در اختیار دولت قرار دهد و همزمان تضمینهای امنیتی روشنی برای اسرائیل فراهم شود.
او همچنین از همه طرفهای مرتبط، بهویژه حزبالله، خواست برای دستیابی به ثبات، امنیت و صلح پایدار، رویکردی سازنده در پیش بگیرند.
دیدار تیمهای ملی ایران و مصر، تنها یک مسابقه سرنوشتساز برای صعود نبود. همزمانی این بازی با مراسم سالانه «Seattle Pride» و نامگذاری آن از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی در سیاتل به عنوان «Pride Match»، این مسابقه را به یکی از جنجالیترین دیدارهای این دوره تبدیل کرد.
کمیته محلی برگزاری جام جهانی در سیاتل، مدتها پیش از مشخص شدن قرعه مسابقات، تصمیم گرفته بود یکی از دیدارهای برگزارشده در آخرین هفته ژوئن همزمان با جشنهای سالانه «Seattle Pride» برگزار شود.
در وبسایت رسمی کمیته برگزاری سیاتل نیز آمده بود که جام جهانی فرصتی برای نمایش تنوع فرهنگی، احترام به همه اقشار جامعه و معرفی ارزشهای این شهر به میلیونها بیننده در سراسر جهان است. به همین دلیل، این مسابقه از مدتها قبل با عنوان «Pride Match» معرفی شده بود.
پس از قرعهکشی جام جهانی و مشخص شدن تقابل ایران و مصر در این تاریخ، فدراسیونهای فوتبال دو کشور نسبت به این موضوع اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامهای به فیفا اعلام کرد با برگزاری هرگونه مراسم، تبلیغات یا فعالیت ترویجی مرتبط با جنبش پراید در ورزشگاه یا فضای رسمی مسابقه مخالف است.
فیفا در واکنش به این اعتراضها اعلام کرد جام جهانی ۲۰۲۶ رویدادی فراگیر است و همه افراد، فارغ از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، حق حضور در مسابقات را دارند. این نهاد همچنین تاکید کرد طبق آییننامه رسمی جام جهانی، هواداران میتوانند پرچم رنگینکمان یا دیگر نمادهای مرتبط را وارد ورزشگاه کنند، مشروط بر اینکه استفاده از آنها با قوانین ورزشگاه مغایرت نداشته باشد.
بر اساس گزارش اتلتیک، برنامههای مرتبط با پراید عمدتا خارج از محدوده ورزشگاه و در سطح شهر سیاتل برگزار شد. کمیته محلی برگزاری جام جهانی سیاتل اعلام کرد این برنامهها با همکاری فعالان اجتماعی، هنرمندان، صاحبان کسبوکارهای محلی و رهبران جامعه LGBTQ+ برگزار شده و هدف آن تقویت جشنهای سالانه شهر سیاتل است.
این کمیته همچنین تاکید کرد فوتبال قدرت متحد کردن مردم با فرهنگها و باورهای مختلف را دارد و تلاش میکند همه هواداران حاضر در سیاتل احساس احترام، امنیت و خوشامدگویی داشته باشند.
اگرچه فیفا هیچ مراسم رسمی مرتبط با پراید را در داخل ورزشگاه برگزار نکرد، اما بر اساس مقررات این نهاد، ورود پرچمهای رنگینکمان ممنوع نبود و شماری از تماشاگران حاضر در ورزشگاه لومنفیلد این پرچمها را با خود به همراه داشتند.
در نهایت، دیدار ایران و مصر علاوه بر اهمیت فوتبالی، به یکی از پرحاشیهترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از منظر مسائل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شد؛ مسابقهای که اختلاف دیدگاه میان میزبان، فیفا و دو تیم حاضر را به یکی از مهمترین حاشیههای خارج از زمین فوتبال تبدیل کرد.