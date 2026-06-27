سپاه پاسداران اعلام کرد که نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. پیش از آن، سنتکام اعلام کرده بود در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز ، چند هدف نظامی ساحلی را هدف گرفته است.

سپاه در بیانیه خود همچنین هشدار داد در صورت تکرار حمله آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی «گسترده‌تر» خواهد بود.

این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ششم تیر، «در واکنشی قدرتمند» به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز، محل‌های ذخیره موشک‌ها و پهپادهای ایران و همچنین سایت‌های راداری ساحلی را هدف قرار دادند.

فاکس‌نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا روز جمعه با شش هواپیما چهار هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار داد.

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