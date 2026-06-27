مسی که چهارشنبه ۳۹ ساله شد، اگر برابر اردن به میدان نرود، تا دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی آرژانتین در ۱۳ تیر، ۱۱ روز از جریان مسابقه دور خواهد ماند. انتظار میرود مسی در نیمه دوم دقایقی بازی کند تا از شرایط مسابقه دور نماند.
آرژانتین با کسب شش امتیاز و به ثمر رساندن پنج گل، که همه آنها را مسی به ثمر رسانده است، صدرنشینی خود در گروه J را قطعی کرده و با قرار گرفتن در رده نخست، راهی مرحله حذفی شده است. اسکالونی گفت اکنون زمان آن رسیده است که به بازیکنانی که تاکنون فرصت بازی پیدا نکردهاند، میدان بدهد.
پیشتر این احتمال وجود داشت که مسی و امیلیانو مارتینس، دروازهبان آرژانتین، تنها بازیکنان اصلی باشند که در ترکیب ابتدایی مقابل اردن قرار بگیرند. اما اسکالونی روز جمعه تایید کرد که کاپیتان تیمش در ترکیب اصلی حضور نخواهد داشت.
او گفت: «بخش بزرگی از موفقیتهایی که به دست آوردهایم، متعلق به بازیکنانی است که همیشه کنار تیم بودهاند و با نهایت توان تمرین کردهاند. فکر میکنم وقتی چنین فرصتی پیش میآید، بازیکنان بزرگی هستند که آنها هم شایسته حضور در میدان هستند. هدف ما این است که تیم همان سبک بازی همیشگی خود را حفظ کند.»
پنج گل مسی در این جام باعث شده است او با ۱۸ گل، به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شود.
اردن پس از شکست در هر دو مسابقه مرحله گروهی برابر اتریش و الجزایر، در حالی راهی ورزشگاه دالاس میشود که پیش از این حذف شده است. آرژانتین هفته آینده در مرحله یکشانزدهم نهایی در میامی به مصاف تیم دوم گروه H خواهد رفت. محتملترین حریف آرژانتین، کیپ ورد است.
اسکالونی همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر حریف قدرتمندتری مقابل آرژانتین قرار داشت، تصمیم متفاوتی برای ایجاد تغییر در ترکیب میگرفت یا نه، گفت چنین کاری نمیکرد: «چنین تصمیمی کاملا بیاحترامی بود.»
بازی آرژانتین-اردن بامداد یکشنبه به وقت ایران از گروه J مسابقات برگزار میشوند. در گروه J، هنوز برخی جایگاهها مشخص نشدهاند، هرچند نتایج این مسابقات برای تیمهای حاضر اهمیت چندانی ندارد.
اتریش و الجزایر برای کسب رده دوم گروه رقابت خواهند کرد، به نوشته مارکا، ممکن است هر دو تیم ترجیح دهند شکست بخورند و در رده سوم قرار بگیرند، چون احتمالا از رویارویی با اسپانیا در مرحله یکشانزدهم نهایی اجتناب خواهند کرد.