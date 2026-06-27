در گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان، ۱۷۸.۲ درصد، لبنیات و تخم مرغ، ۱۵۱.۹ درصد، چای و قهوه ۱۰۲ درصد و شکر و شیرینیجات، ۱۰۱.۶ درصد گزارش شده است.
تورم نقطه به نقطه سایر گروههای خوراکیها و آشامیدنیها بین ۶۴ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است.
تورم نقطه به نقطه دخانیات نیز ۱۷۳.۸ درصد و تورم سالانه این گروه ۹۵.۴ درصد گزارش شده است.
گروه مسکن و انرژی: افزایش تا ۱۰۹ درصد
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن ۳۱.۲ درصد و خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی ۷۷.۵ درصد گزارش شده است.
در این گروه، تورم نقطه به نقطه، آب، برق و سوخت ۱۰۹.۴ درصد گزارش شده است.
افزایش قیمت سایر بخشها
تورم نقطه به نقطه در گروه بهداشت و درمان، ۸۱.۴ درصد، در بخش خرید وسایل نقلیه، ۱۲۴.۱ درصد، در بخش استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی ۹۷.۶ درصد، در بخش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ۸۲.۵ درصد، در بخش ارتباطات ۸۸.۲ درصد، در بخش تفریح و فرهنگ ۹۰.۴ درصد و در بخش آموزشی ۴۸.۴ درصد گزارش شده است.
یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، با استقبال از توافق میان اسرائیل و لبنان، گفت این توافق به امنیت هر دو کشور کمک میکند، بر تفاهم مستقیم میان طرفین استوار است و فرصتی برای حل یک مناقشه چند دههای فراهم میکند.
او ضمن قدردانی از آمریکا و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بهدلیل میانجیگری در دستیابی به این توافق، افزود اکنون اجرای آن اهمیت دارد و آلمان از این روند حمایت خواهد کرد.
وزیر خارجه آلمان گفت لبنان باید انحصار استفاده از تسلیحات را بهطور موثر در اختیار دولت قرار دهد و همزمان تضمینهای امنیتی روشنی برای اسرائیل فراهم شود.
او همچنین از همه طرفهای مرتبط، بهویژه حزبالله، خواست برای دستیابی به ثبات، امنیت و صلح پایدار، رویکردی سازنده در پیش بگیرند.
دیدار تیمهای ملی ایران و مصر، تنها یک مسابقه سرنوشتساز برای صعود نبود. همزمانی این بازی با مراسم سالانه «Seattle Pride» و نامگذاری آن از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی در سیاتل به عنوان «Pride Match»، این مسابقه را به یکی از جنجالیترین دیدارهای این دوره تبدیل کرد.
کمیته محلی برگزاری جام جهانی در سیاتل، مدتها پیش از مشخص شدن قرعه مسابقات، تصمیم گرفته بود یکی از دیدارهای برگزارشده در آخرین هفته ژوئن همزمان با جشنهای سالانه «Seattle Pride» برگزار شود.
در وبسایت رسمی کمیته برگزاری سیاتل نیز آمده بود که جام جهانی فرصتی برای نمایش تنوع فرهنگی، احترام به همه اقشار جامعه و معرفی ارزشهای این شهر به میلیونها بیننده در سراسر جهان است. به همین دلیل، این مسابقه از مدتها قبل با عنوان «Pride Match» معرفی شده بود.
پس از قرعهکشی جام جهانی و مشخص شدن تقابل ایران و مصر در این تاریخ، فدراسیونهای فوتبال دو کشور نسبت به این موضوع اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامهای به فیفا اعلام کرد با برگزاری هرگونه مراسم، تبلیغات یا فعالیت ترویجی مرتبط با جنبش پراید در ورزشگاه یا فضای رسمی مسابقه مخالف است.
فیفا در واکنش به این اعتراضها اعلام کرد جام جهانی ۲۰۲۶ رویدادی فراگیر است و همه افراد، فارغ از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، حق حضور در مسابقات را دارند. این نهاد همچنین تاکید کرد طبق آییننامه رسمی جام جهانی، هواداران میتوانند پرچم رنگینکمان یا دیگر نمادهای مرتبط را وارد ورزشگاه کنند، مشروط بر اینکه استفاده از آنها با قوانین ورزشگاه مغایرت نداشته باشد.
بر اساس گزارش اتلتیک، برنامههای مرتبط با پراید عمدتا خارج از محدوده ورزشگاه و در سطح شهر سیاتل برگزار شد. کمیته محلی برگزاری جام جهانی سیاتل اعلام کرد این برنامهها با همکاری فعالان اجتماعی، هنرمندان، صاحبان کسبوکارهای محلی و رهبران جامعه LGBTQ+ برگزار شده و هدف آن تقویت جشنهای سالانه شهر سیاتل است.
این کمیته همچنین تاکید کرد فوتبال قدرت متحد کردن مردم با فرهنگها و باورهای مختلف را دارد و تلاش میکند همه هواداران حاضر در سیاتل احساس احترام، امنیت و خوشامدگویی داشته باشند.
اگرچه فیفا هیچ مراسم رسمی مرتبط با پراید را در داخل ورزشگاه برگزار نکرد، اما بر اساس مقررات این نهاد، ورود پرچمهای رنگینکمان ممنوع نبود و شماری از تماشاگران حاضر در ورزشگاه لومنفیلد این پرچمها را با خود به همراه داشتند.
در نهایت، دیدار ایران و مصر علاوه بر اهمیت فوتبالی، به یکی از پرحاشیهترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از منظر مسائل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شد؛ مسابقهای که اختلاف دیدگاه میان میزبان، فیفا و دو تیم حاضر را به یکی از مهمترین حاشیههای خارج از زمین فوتبال تبدیل کرد.
یائیر لاپید، نخستوزیر پیشین اسرائیل و رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت این کشور، گفت توافق میان لبنان و اسرائیل و تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر راهبردی با یکدیگر در تضاد هستند.
لاپید در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هدف توافق با لبنان، خلع سلاح حزبالله و قطع منابع مالی این گروه است، اما تفاهمنامه با جمهوری اسلامی با فراهم کردن امکان دسترسی تهران به درآمدهای نفتی و داراییهای آزادشده، توان مالی اصلیترین حامی حزبالله را افزایش میدهد.
او افزود در تفاهمنامه با جمهوری اسلامی هیچ بند صریحی وجود ندارد که تهران را از استفاده از درآمدهای نفتی، داراییهای آزادشده یا امتیازهای اقتصادی برای تامین مالی یا بازسازی حزبالله منع کند و این موضوع توافق با لبنان را تضعیف میکند.
نخستوزیر پیشین اسرائیل همچنین از دولت این کشور انتقاد کرد و گفت باید خواستار گنجاندن بندی در تفاهمنامه میشد که انتقال منابع مالی جمهوری اسلامی به حزبالله را ممنوع کند، اما این کار انجام نشد.
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری جکهوری اسلامی، اعلام کرد مجوزهای لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان هواپیمایی امارات متحده عربی برای ازسرگیری پروازهای تهران و دبی صادر شده و این پروازها از ۱۰ تیر از سر گرفته خواهد شد.
اخوان به خبرگزاری ایسنا گفت در مرحله نخست، پروازهای این مسیر از سوی شرکتهای هواپیمایی ایرانی انجام میشود و پس از بررسیهای لازم، ایرلاینهای دیگر نیز به این مسیر اضافه خواهند شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود ازسرگیری پرواز در سایر مسیرها نیز در دست بررسی است و به دریافت مجوزهای لازم بستگی دارد.