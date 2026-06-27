بر اساس این گزارش که شنبه ششم تیر‌ماه منتشر شد، در حالی‌ که تورم نقطه به نقطه در کل کشور نزدیک به ۸۹ درصد است، این رقم در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرده و به ۱۰۸.۱ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه، در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خرداد امسال نسبت به خرداد ۱۴۰۴، در کل نزدیک به ۱۳۵ درصد است. این رقم در اردیبهشت ماه نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۳۰ درصد بود.

تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ماه خرداد در مناطق شهری حدود ۱۳۳ درصد اما در مناطق روستایی نزدیک به ۱۴۱ درصد ثبت شده است.

تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۵، نسبت به‌ ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ در گزارش مرکز آمار، برای مناطق شهری ۶۰.۳ درصد و در مناطق روستایی ۷۲.۴ درصد ثبت شده است.

همچنین تورم ماهانه خرداد، نسبت به شهریور در کل کشور ۵.۹ درصد، در مناطق شهری ۵.۸ درصد اما در مناطق روستایی ۶.۶ درصد گزارش شده است.

گروه خوراکی‌ها، افزایش تا ۲۷۸ درصد

در گروه خوراکی‌ها، روغن و چربی‌ها بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

تورم نقطه به نقطه این گروه در خردادماه ۲۷۸.۴ درصد گزارش شده است. تورم سالانه این گروه نیز در ۱۲ ماه منتهی به ماه خرداد، ۱۴۳ درصد و تورم ماهانه آن در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه، ۶۶ درصد بوده است.

دی‌ماه ۱۴۰۳، پس از خروج هلدینگ عربی صافولا از بازار ایران، خانواده مدلل، یکی از خانواده‌های بدنام در اقتصاد ایران، انحصار در این بازار را به‌دست گرفت .

گوشت، ماهی و تورم

در گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان، ۱۷۸.۲ درصد، لبنیات و تخم مرغ، ۱۵۱.۹ درصد، چای و قهوه ۱۰۲ درصد و شکر و شیرینی‌جات، ۱۰۱.۶ درصد گزارش شده است.

تورم نقطه به نقطه سایر گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بین ۶۴ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است.

تورم نقطه به نقطه دخانیات نیز ۱۷۳.۸ درصد و تورم سالانه این گروه ۹۵.۴ درصد گزارش شده است.

گروه مسکن و انرژی: افزایش تا ۱۰۹ درصد

تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن ۳۱.۲ درصد و خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی ۷۷.۵ درصد گزارش شده است.

در این گروه، تورم نقطه به نقطه، آب، برق و سوخت ۱۰۹.۴ درصد گزارش شده است.

افزایش قیمت سایر بخش‌ها

تورم نقطه به نقطه در گروه بهداشت و درمان، ۸۱.۴ درصد، در بخش خرید وسایل نقلیه، ۱۲۴.۱ درصد، در بخش استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی ۹۷.۶ درصد، در بخش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ۸۲.۵ درصد، در بخش ارتباطات ۸۸.۲ درصد، در بخش تفریح و فرهنگ ۹۰.۴ درصد و در بخش آموزشی ۴۸.۴ درصد گزارش شده است.