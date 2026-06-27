رضاییان در دیدار برابر مصر، علاوه بر به ثمر رساندن گل تساوی، برای دومین بار در این دوره از رقابت‌ها جایزه بهترین بازیکن بازی را کسب کرد. او پیش از این نیز در دیدار مقابل نیوزیلند، با یک گل و پاس‌گل، به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شده بود.

مدافع تیم ملی با این عملکرد، به نخستین فوتبالیست تاریخ ایران تبدیل شد که دو بار در یک دوره جام جهانی عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست می‌آورد.

رضاییان همچنین در جمع معدود بازیکنانی قرار گرفت که دو بار جایزه بهترین بازیکن مسابقه را در جام جهانی ۲۰۲۶ کسب کرده‌اند؛ فهرستی که نام‌هایی مانند لیونل مسی، ارلینگ هالند و کیلیان امباپه نیز در آن دیده می‌شود.

بر اساس آمار اوپتا، تنها بازیکنی که تاکنون عملکرد بهتری در این زمینه داشته، وینیسیوس جونیور است که سه بار عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورده و در صدر این جدول قرار دارد.

اما رکوردشکنی رضاییان به همین‌جا ختم نشد. او با گلزنی مقابل مصر، تعداد گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به سه رساند و از این حیث نیز به یک رکورد تاریخی دست یافت.

رضاییان اکنون با سه گل، در کنار کافو، اسطوره فوتبال برزیل، به طور مشترک عنوان گلزن‌ترین مدافع راست تاریخ جام جهانی را در اختیار دارد؛ آماری کم‌نظیر که ارزش عملکرد هجومی او را بیش از پیش نشان می‌دهد.