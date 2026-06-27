پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز و همچنین «شلیک اخطار» به سوی چند کشتی، ایالات متحده حملات تلافی‌جویانه‌ای را به اهدافی در جنوب ایران انجام داد.

سنتکام اعلام کرد این حملات محل‌های ذخیره موشک‌ها و پهپادهای ایران و همچنین سایت‌های راداری ساحلی را هدف قرار داد.

سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، «نقاط استقرار ارتش آمریکا» در منطقه را هدف قرار داده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه پنجم تیر ماه حملات جمهوری اسلامی را «نقض احمقانه» آتش‌بس خواند.

جمهوری اسلامی در واکنشی تند به بیانیه مشترک شش کشور عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس و آمریکا، این بیانیه را «مداخله‌جویانه، غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز» خواند و بار دیگر بر حق خود برای کنترل تنگه هرمز تاکید کرد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر تاکید کرد که بر اساس یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بازرسان آژانس اجازه بازرسی از سایت‌های هسته‌ای در ایران را دارند.

لبنان و اسرائیل به همراه آمریکا چارچوب یک توافق را امضا کردند. هواداران حزب‌الله لبنان در اعتراض به این توافق به خیابان‌ آمدند.

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