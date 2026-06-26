این پزشک با یک خودروی اجاره‌ای بی‌ام‌و در بازار تاریخی کریسمس ماگدبورگ در شرق آلمان، به میان جمعیت رانده بود.

متهم، مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان، تنها با نام «طالب آ.» معرفی شده است. او روان‌پزشکی اهل عربستان سعودی است که مقام‌های آلمانی او را دارای سابقه اظهارات ضداسلامی و گرایش به جریان راست افراطی توصیف کرده‌اند.

این حمله جامعه آلمان را شوکه کرد و چند ماه پیش از انتخابات سراسری فوریه سال ۲۰۲۵، بار دیگر موضوع مهاجرت را به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل کرد.

کریستیان لوفلر، سخنگوی دادگاه، در بیانیه‌ای گفت: «رفتار متهم در تمام طول دادگاه نشان‌دهنده اختلال شخصیت خودشیفته بود؛ تشخیصی که کارشناس پرونده نیز آن را تایید کرد.»

او افزود: «این یعنی او خود را محور همه‌چیز می‌داند. فقط خودش را می‌بیند و رنج دیگران را نمی‌بیند.»

دادستانی متهم را به قتل شش نفر و تلاش برای قتل صدها نفر دیگر متهم کرده است.

به گفته دادستان‌ها، این حمله تنها یک دقیقه و چهار ثانیه طول کشید، اما طی چند هفته برنامه‌ریزی شده بود.

پنج زن ۴۵ تا ۷۵ ساله و یک پسر ۹ ساله در این حمله کشته شدند.

دادستان‌ها اعلام کردند متهم ظاهرا به‌دلیل نارضایتی و سرخوردگی از نتیجه یک پرونده حقوقی و همچنین ناکامی در چند شکایت کیفری، دست به این حمله زده و به‌تنهایی عمل کرده است.

دادگاه با تشخیص «شدت استثنایی جرم» او را به حبس ابد محکوم کرد. این حکم به این معناست که متهم، برخلاف روال معمول، پس از گذشت ۱۵ سال نیز به‌طور خودکار واجد شرایط درخواست آزادی مشروط نخواهد بود و احتمالا مدت بسیار طولانی‌تری را در زندان سپری خواهد کرد.

زندگی در تبعید و فعالیت‌های رسانه‌ای

متهم این پرونده از ماه مارس ۲۰۲۰ در یک مرکز تخصصی بازپروری مجرمان مبتلا به اعتیاد در شهر برنبورگ، در حدود ۴۰ کیلومتری ماگدبورگ، به عنوان روان‌پزشک مشغول به کار بود، اما از اواخر اکتبر ۲۰۲۴ به‌دلیل مرخصی و بیماری در محل کار حاضر نشده بود.

در نخستین ساعات پس از حمله، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این حادثه را با حمله مرگبار یک مهاجر متاثر از افراط‌گرایی اسلام‌گرا به بازار کریسمس برلین در سال ۲۰۱۶ مقایسه کردند، اما خیلی زود توجه‌ها به اظهارات تند و حملات لفظی متهم علیه اسلام معطوف شد.

او در سال ۲۰۱۹ در چند مصاحبه رسانه‌ای درباره فعالیت‌هایش برای کمک به شهروندان سعودی که از اسلام روی گردانده‌اند و قصد خروج از کشور و مهاجرت به اروپا را دارند، صحبت کرده بود. با این حال، یکی از گروه‌های مخالف حکومت عربستان سعودی در تبعید اعلام کرد با او اختلاف داشته و او فردی منزوی بوده که در همکاری با دیگران مشکل داشته است.

«طالب آ.» در مستندی از بی‌بی‌سی در ژوییه ۲۰۱۹ گفته بود پس از آن که بی‌دین شد و در آلمان درخواست پناهندگی داد، وب‌سایت «wearesaudis.net» را راه‌اندازی کرد.

رسانه‌های محلی گزارش دادند متهم در جریان دادگاه نشانه اندکی از ابراز پشیمانی نشان داد، بارها سخنان پراکنده و نامنسجم بیان کرد و قاضی چندین بار از او خواست مختصر صحبت کند.

سخنگوی دادگاه جمعه پنجم تیر ماه گفت هر زمان متهم از رعایت نظم جلسه خودداری می‌کرد، از دادگاه خارج می‌شد. همچنین زمانی که او اعتصاب غذا کرد و مدعی شد از نظر جسمی قادر به حضور در دادگاه نیست، رسیدگی به پرونده در غیاب او ادامه یافت.

متهم در روز حمله چند پیام ویدیویی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود.

او در این ویدیوها با اظهاراتی پراکنده، از یک سو «لیبرالیسم» آلمان را عامل مرگ سقراط، فیلسوف یونان باستان، دانست و از سوی دیگر پلیس را متهم کرد حافظه جانبی (USB) او را سرقت و شکایت کیفری ثبت‌شده‌اش را نابود کرده است.

هولگر مونش، رییس اداره فدرال پلیس جنایی آلمان، گفت عربستان سعودی از سال ۲۰۲۳ درباره این فرد به آلمان هشدار داده بود، اما مقام‌های آلمانی پس از بررسی، این هشدار را مبهم ارزیابی کردند.

شمار زیادی از قربانیان و آسیب‌دیدگان این حمله به عنوان شاکیان خصوصی در روند رسیدگی به پرونده حضور داشتند و حدود ۴۰ وکیل، نمایندگی آنان را بر عهده داشتند.

به‌دلیل شمار زیاد حاضران، برای برگزاری دادگاه ساختمان موقتی ویژه‌ای در ماگدبورگ ساخته شد.

متهم پنجم تیر ماه در محفظه‌ای شیشه‌ای و تحت حفاظت ماموران نقاب‌دار، در دادگاه حاضر شد.