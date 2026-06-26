نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی تلویزیونی پنجم تیر گفت اسرائیل «هیچ گزینه‌ای» جز خروج کامل و بدون قید و شرط از مناطق اشغال‌شده لبنان ندارد و تاکید کرد حزب‌الله هرگونه عادی‌سازی روابط میان دو کشور را رد می‌کند.

او گفت: «اسرائیل هیچ گزینه‌ای جز خروج کامل از تمام وجب‌های خاک لبنان ندارد... اسرائیل باید بدون هیچ قید و شرطی لبنان را ترک کند.»

در حالی که مقام‌های لبنانی و اسرائیلی در واشینگتن گفت‌وگوهای مستقیمی را برگزار می‌کنند، نعیم قاسم گفت حزب‌الله «هیچ عادی‌سازی، هیچ پایان دادن به وضعیت خصومت، هیچ دستاوردی برای اسرائیل و هیچ‌گونه حضور، حتی محدود، اسرائیل در خاک لبنان» را نخواهد پذیرفت.

او افزود: «اسرائیل باید با خواری و شکست لبنان را ترک کند و همین اتفاق خواهد افتاد.»