شطرنج قلعهنویی در سیاتل؛ مهار کل مصر به جای تمرکز بر محمد صلاح
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری پیش از دیدار سرنوشتساز با مصر در جام جهانی ۲۰۲۶، بازی فردا را به شطرنج تشبیه کرد و از آمادگی بهتر ملیپوشان نسبت به دیدارهای گذشته خبر داد.
قلعهنویی با تاکید بر قدرت تیمی حریف گفت: «اعتقاد ما این است که تیم ملی مصر، تیمی با برنامه است و علاوه بر محمد صلاح، بازیکنان بزرگ و باکیفیت دیگری هم در اختیار دارد. قطعا اطلاع دارید که آنها در سه بازی قبلی خود پنج گل به ثمر رساندهاند. یکی از این مسابقات نیز دیدار دوستانه مقابل برزیل بوده که نشان میدهد مصر، علاوه بر صلاح، بازیکنان خطرناک دیگری هم دارد. برنامه ما این است که بتوانیم کل تیم مصر را کنترل کنیم، نه فقط یک بازیکن را. هدف ما این است که بازی را کنترل کرده و به آنچه مدنظرمان است برسیم.»
او در پاسخ به سوالی درباره مراسم پراید و رژه افتخار در سیاتل گفت: «تمام فکر و ذکر ما این است که به فوتبال و زیباییهای آن فکر کنیم. به مردم کشور و موفقیت تیم ملی فکر میکنیم و به چیزی جز این مسائل توجه نداریم. زمانی که مسابقه آغاز شود، تمام تمرکز ما روی زمین مسابقه خواهد بود و با اتفاقات بیرون از زمین کاری نداریم. بازیها آنقدر دشوار هستند که فکر نمیکنم تمرکزی برای مسائل خارج از زمین باقی بماند. تمرکز ما فقط روی فوتبال است و درباره موضوعاتی که در دین ما ممنوع است، صحبت نمیکنیم.»
سرمربی تیم ملی با اشاره به شناخت خود از حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، و ابراز رضایت از زمان بیشتر برای ریکاوری افزود: «در این مسابقه حقی به ما داده شد که در دو دیدار قبلی از آن برخوردار نبودیم. اکنون شرایط ما نسبت به دو مسابقه قبلی بهتر است. مصر را کاملا زیر نظر داشتیم و میدانیم تیمی با برنامه و خطرناک است. همانطور که نقاط قوت زیادی دارد، نقاط ضعفی هم دارد که با کار روی بازیکنان خودمان تلاش میکنیم از آنها استفاده کنیم.»
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی نگرانی خود را نسبت به احتمال برگزاری رژه افتخار و حضور و فعالیتهای تبلیغاتی جامعه رنگینکمانی در دیدار بامداد یکشنبه برابر مصر در سیاتل ابراز کرد.
بخش رسانهای تیم ملی در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری رژه روز افتخار و فعالیت جامعه رنگین کمانی اعلام کرد: «فدراسیون فوتبال نگرانیها و موضع خود را از طریق نامهها و نشستهای متعدد به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده است. موضع ایران این است که هیچگونه فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این پروژه نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. ایران و مصر دو کشور مسلمان با اشتراکات عمیق فرهنگی هستند و فیفا باید دیدگاهها و نگرانیهای تیمهای شرکتکننده را مدنظر قرار دهد.»
با این حال، تلاشهای مشترک ایران و مصر برای جلوگیری از رژه روز افتخار و حذف تبلیغات در سیاتل نافرجام مانده است.
فیفا در بیانیهای با رد این درخواستها اعلام کرد که جام جهانی ۲۰۲۶ رویدادی فراگیر است و هواداران با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی پذیرفته هستند.
طبق آییننامه فیفا، حمل بیانیههای کلی در حمایت از حقوق بشر و اهتزاز پرچمهای رنگینکمانی در داخل ورزشگاهها مجاز است.
در همین راستا، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای کاهش تنشها تاکید کرد که مراسم رسمی «پراید» در داخل ورزشگاه برگزار نخواهد شد و تنها حضور نمادهای هواداران مجاز است.
از سوی دیگر، هدا مکلندون از کمیته برگزاری جام جهانی سیاتل، در گفتوگو با شبکه خبری کیرو۷، بر فرهنگ فراگیر این شهر تاکید کرد و گفت: «ایران و مصر تنها دو مورد از ۶۵ کشوری در جهان هستند که همجنسگرایی را جرمانگاری کردهاند. این مسابقات فرصتی است که همه بتوانند در زمینه پذیرش جامعه الجیبیتیکیو عملکرد بهتری داشته باشند.»
تیم فوتبال ترکیه پنجشنبه در لسآنجلس با گل دیرهنگام کان آیهان، تیم آمریکا را با نتیجه ۳ بر ۲شکست داد و نخستین پیروزی خود در این رقابتها را به دست آورد. در حالی که آمریکا پیشتر با صدرنشینی در گروه D صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرده بود، ترکیه از دور رقابتها حذف شد.
آمریکا که با ۹ تغییر نسبت به ترکیب اصلی خود به میدان رفته بود، برای سومین مسابقه پیاپی خیلی زود به گل رسید. آستون تراستی در دقیقه سوم، در میان تشویق تماشاگران ورزشگاه مملو از جمعیت، دروازه ترکیه را باز کرد.
ترکیه با گلهای آردا گولر و باریش ییلماز، که نخستین گلهای این تیم در مسابقات بود، بازی را برگرداند. سپس سباستین برهالتر اندکی پس از آغاز نیمه دوم با یک شوت از راه دور بازی را برای آمریکا به تساوی کشاند.
اما در نهایت این کان آیهان، بازیکن تعویضی ترکیه، بود که در لحظات پایانی با استفاده از فضای خالی در تیر دوم، توپ را وارد دروازه کرد و گل پیروزیبخش تیمش را به ثمر رساند.
استرالیا پنجشنبه با تساوی بدون گل برابر پاراگوئه در سانتا کلارا، کالیفرنیا، صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرد. پاراگوئه که در رده سوم گروه قرار گرفت، باید در انتظار مشخص شدن سرنوشت خود به عنوان یکی از تیمهای سوم برتر بماند.
در دیداری پر از توقف، تکلهای پراشتباه و فرصتهای از دسترفته، استرالیا موقعیتهای خطرناکتری خلق کرد. کریستیان ولپاتو و جکسون ایروین دروازهبان پاراگوئه را وادار به واکنش کردند و جردن باس نیز در دقایق پایانی دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت.
پاراگوئه عملکردی کمفروغ داشت و تنها فرصت جدی این تیم در واپسین دقایق مسابقه رقم خورد، زمانی که ضربه مائوریسیو ماگالائس مهار شد. جولیو انسیسو، هافبک خلاق پاراگوئه، با نفوذهای پیاپی خود تنها بازیکنی بود که توانست برای تیم ملی استرالیا دردسر ایجاد کند.
ایالات متحده پیش از این به عنوان صدرنشین گروه D صعود خود را قطعی کرده بود و استرالیا نیز برای سومین بار در هفتمین حضور خود در جام جهانی به مرحله حذفی راه یافت. پاراگوئه در رده سوم گروه قرار گرفت و ترکیه نیز پیش از این از دور رقابتها حذف شده بود.
تیم ملی هلند با پیروزی سه بر یک مقابل تونس صدرنشین گروه F شد و به مرحله حذفی راه یافت. در پی تساوی یک-یک ژاپن و سوئد، ژاپن بهعنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد و سوئد با چهار امتیاز از مسیر تیمهای سوم به مرحله حذفی صعود کرد. تونس، تیم چهارم گروه باید از جام جهانی خداحافظی کند.
هلند در بامداد پنجمین روز تیر به وقت ایران، زیر آسمانی ابری و بارانی در کانزاسسیتی، بازی را توفانی آغاز کرد و در کمتر از هفت دقیقه دو گل به تونس زد.
تونس در دقیقه دوم فرصت داشت از هلند پیش بیفتد، اما اسماعیل غربی موقعیت خود را از دست داد و کمی بعد، هلند با گل به خودی الیس سخیری جلو افتاد. فشار هلند ادامه پیدا کرد و این تیم در دقیقه هفتم با گل برایان بروبی، روی پاس سر ویرجیل فندایک، اختلاف را به دو گل رساند.
پس از شروع پرقدرت هلند، سرعت بازی پایین آمد و این تیم جریان مسابقه را کنترل کرد. تونس در دقیقه ۵۴ با گل حازم مستوری اختلاف را کم کرد، اما هشت دقیقه بعد یان پل فان هکه گل سوم هلند را زد. رونالد کومان، مربی هلند، در ادامه به چند بازیکن اصلی استراحت داد و ممفیس دپای نیز پس از ورود به زمین، با یک قیچیبرگردان تا آستانه گلزنی پیش رفت.
در نهایت، بازی با نتیجه سه بر یک پایان یافت، هلند با این پیروزی هفت امتیازی شد و بالاتر از ژاپن در صدر گروه قرار گرفت. این تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی باید در مونتری، شهری در شمال شرق مکزیک، به مصاف مراکش برود.
در دیگر بازی گروه F، ژاپن و سوئد در دالاس به تساوی یک بر یک رسیدند؛ نتیجهای که برای صعود هر دو تیم کافی بود. نیمه نخست این دیدار موقعیتهای چندانی نداشت، اما دو گل در نیمه دوم سرنوشت بازی و جدول گروه را مشخص کرد.
ژاپن در آغاز نیمه دوم تیم فعالتری بود و در دقیقه ۵۶ با گل دائزن مائدا پیش افتاد. برتری ژاپن فقط شش دقیقه دوام آورد. آنتونی الانگا در دقیقه ۶۲ با ضربهای تماشایی از گوشه محوطه جریمه توپ را به تور دروازه ژاپن رساند و بازی را مساوی کرد. این گل سوئد را در مسیر صعود نگه داشت و فشار را از روی تیم گراهام پاتر برداشت.
در پایان، ژاپن با پنج امتیاز و بدون شکست، مرحله گروهی را به پایان رساند و بهعنوان تیم دوم گروه راهی دیدار با برزیل شد.
سوئد نیز که پس از شکست سنگین پنج بر یک در برابر هلند به امتیاز گرفتن از بازی پایانی نیاز داشت، با چهار امتیاز سوم شد و به جمع تیمهای صعودکننده به مرحله حذفی پیوست. حریف سوئد در مرحله بعد هنوز روشن نیز و به تکمیل جدول تیمهای سوم بستگی دارد.
تونس اما با سومین شکست پیاپی از جام جهانی کنار رفت. این تیم در حالی وارد رقابتها شده بود که در مرحله انتخابی حتی یک گل هم دریافت نکرده بود، اما در سه بازی گروهی ۱۲ بار دروازهاش باز شد. تغییر سرمربی پس از شکست سنگین برابر سوئد نیز کمکی به این تیم نکرد و هروه رنار، جانشین صبری لموشی، نتوانست مسیر تونس را تغییر دهد.
تیم ملی هلند با پیروزی قاطع ۳ بر ۱ برابر تونس در دیداری که پنجشنبه و زیر باران شدید برگزار شد، به عنوان صدرنشین گروه F راهی مرحله یکسیودوم نهایی جام جهانی شد و دوشنبه در مونتری مکزیک به مصاف مراکش خواهد رفت.
هشدار وقوع طوفان درست پیش از آغاز مسابقه لغو شد، اما هیچ وقفهای در شروع پرقدرت هلند ایجاد نکرد. این تیم سریعترین آغاز خود در یک مسابقه جام جهانی از سال ۲۰۰۲ را رقم زد و تنها در کمی بیش از شش دقیقه با نتیجه ۲ بر صفر پیش افتاد.
هلند از نمایش پراشتباه تونس نهایت استفاده را برد؛ تیمی که پس از شکستهای سنگین مقابل ژاپن و سوئد و تغییر سرمربی بین دو مسابقه نخست، با عملکردی ناامیدکننده به کار خود در این رقابتها پایان داد.
بخشی از بیش از ۶۸ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه پیش از سوت پایان مسابقه ورزشگاه را ترک کردند، زیرا نتیجه بازی عملا مشخص شده بود. بارش شدید باران و هشدارهای جوی نیز تاثیری بر روند مسابقه یا شور و شوق تماشاگران نگذاشت.