قلعه‌نویی با تاکید بر قدرت تیمی حریف گفت: «اعتقاد ما این است که تیم ملی مصر، تیمی با برنامه است و علاوه بر محمد صلاح، بازیکنان بزرگ و باکیفیت دیگری هم در اختیار دارد. قطعا اطلاع دارید که آن‌ها در سه بازی قبلی خود پنج گل به ثمر رسانده‌اند. یکی از این مسابقات نیز دیدار دوستانه مقابل برزیل بوده که نشان می‌دهد مصر، علاوه بر صلاح، بازیکنان خطرناک دیگری هم دارد. برنامه ما این است که بتوانیم کل تیم مصر را کنترل کنیم، نه فقط یک بازیکن را. هدف ما این است که بازی را کنترل کرده و به آنچه مدنظرمان است برسیم.»

او در پاسخ به سوالی درباره مراسم پراید و رژه افتخار در سیاتل گفت: «تمام فکر و ذکر ما این است که به فوتبال و زیبایی‌های آن فکر کنیم. به مردم کشور و موفقیت تیم ملی فکر می‌کنیم و به چیزی جز این مسائل توجه نداریم. زمانی که مسابقه آغاز شود، تمام تمرکز ما روی زمین مسابقه خواهد بود و با اتفاقات بیرون از زمین کاری نداریم. بازی‌ها آن‌قدر دشوار هستند که فکر نمی‌کنم تمرکزی برای مسائل خارج از زمین باقی بماند. تمرکز ما فقط روی فوتبال است و درباره موضوعاتی که در دین ما ممنوع است، صحبت نمی‌کنیم.»

سرمربی تیم ملی با اشاره به شناخت خود از حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، و ابراز رضایت از زمان بیشتر برای ریکاوری افزود: «در این مسابقه حقی به ما داده شد که در دو دیدار قبلی از آن برخوردار نبودیم. اکنون شرایط ما نسبت به دو مسابقه قبلی بهتر است. مصر را کاملا زیر نظر داشتیم و می‌دانیم تیمی با برنامه و خطرناک است. همان‌طور که نقاط قوت زیادی دارد، نقاط ضعفی هم دارد که با کار روی بازیکنان خودمان تلاش می‌کنیم از آن‌ها استفاده کنیم.»