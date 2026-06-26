شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، احمدرضا نوچیان، محمد زمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی‌نژاد و کوثر ممبینی، فعالان صنفی فرهنگی و کارگری، را در مجموع به ۱۵ سال حبس تعلیقی، هر یک به سه سال حبس تعلیقی) و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.

شورا در اطلاعیه خود به اتهام‌های وارد شده علیه این پنج فعال فرهنگیان و کارگری اشاره نکرد.

دراین ارتباط، کانون صنفی معلمان خوزستان احکام صادر شده را «ناعادلانه‌» خواندو تاکید کرد: «برخوردهای قهری اینچنینی با معلمان و کارگران نه تنها دردناک و غیر قابل پذیرش است بلکه نقض آشکار حقوق شهروندی آنهاست و وجدان جامعه را خدشه‌دار می‌کند.»