سپاه پاسداران: بیانیههای منتسب به ما در مورد درگیری با آمریکا در ساعات اخیر جعلی است
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، میگوید بیانیههای منتسب به این نیروی نظامی جمهوری اسلامی در مورد درگیری با آمریکا در ساعات اخیر «جعلی» است.
فارس نوشت: «از ساعاتی پیش، چند متن و بیانیه منتسب» به سپاه پاسداران در شبکههای اجتماعی در حال انتشار است اما «مسئولان روابط عمومی سپاه پاسداران میگویند هیچیک از آنها از سوی سپاه صادر نشده است.»
این خبرگزاری به نقل از مسئولان سپاه اشاره کرد که اخبار، اطلاعیهها و بیانیههای سپاه «صرفاً از طریق سپاه نیوز و رسانههای رسمی منتشر میشود.»