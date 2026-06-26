ندى حماده معوض، سفیر لبنان در ایالات متحده، از مقامات آمریکایی به‌خاطر سازمان‌دهی گفت‌وگوهایی که در واشینگتن برگزار شد، تشکر و این نشست‌ها را مثبت ارزیابی کرد.

او تاکید کرد که «چارچوب سه‌جانبه امضا شده، گامی نخست» به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.

سفیر لبنان اظهار داشت که این توافق با هدف ایجاد «آتش‌بسی دائمی و نهایی» طراحی شده است، همچنین بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان را ممکن می‌سازد و برای لبنانی‌ها «صلح، امنیت و رفاه» را تضمین می‌کند.

او گفت: «این نشست طولانی و دشوار بود. ما از میزبانان خود و از دو هیات مذاکره‌کننده به‌خاطر همکاری‌شان در جریان این گفت‌وگوها سپاسگزاریم.»

این دیپلمات همچنین تاکید کرد که «این نقطه عطف به لطف رهبری رییس‌جمهور دونالد ترامپ، سرسختی نخست‌وزیر لبنان نواف سلام و میهن‌دوستی نیروهای مسلح لبنان ممکن شده است.»

بیشتر بخوانید: اسرائیل، لبنان و آمریکا به توافقی سه جانبه برای حرکت به سوی صلح دست یافتند