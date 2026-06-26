نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در شبکه اجتماعی ایکس در مورد توافق به دست آمده با اسرائیل در واشینگتن نوشت: «چارچوبی که امروز با اسرائیل، تحت نظارت آمریکا، حاصل شد، با هدف دست‌یابی به عقب‌نشینی اسرائیل از تمام خاک لبنان، بازگرداندن حاکمیت دولت بر آن و تسهیل بازگشت شهروندانش است.»

او در مورد آنچه لبنان موظف است انجام دهد؛ «یعنی گسترش اقتدار دولت لبنان از طریق نیروهای مسلح بر تمام خاک این کشور» نوشت این چیزی بیش از آنچه لبنانی‌ها قبلاً در توافق طائف بر آن توافق کرده بودند، نیست.

سلام اشاره کرد: «اعلامیه ترک مخاصمه سال ۲۰۲۴، که توسط دولت قبلی تصویب شد، آشکارا در مقدمه خود تاکید می‌کند که فقط نیروهای قانونی مجاز به حمل سلاح در لبنان هستند.»

او از ایالات متحده، کشورهای عربی و دوست لبنان در سراسر جهان که تلاش‌های‌شان در دستیابی به این توافق نقش داشت، تشکر کرد و نوشت: «مشتاقانه منتظر آن ساعت فرخنده هستم که اسرائیل عقب‌نشینی خود را آغاز کند، تا مردم عزیزمان بتوانند با امنیت و عزت به خانه‌هایشان که مجبور به ترک آنها شده‌اند، بازگردند و کارگاه بازسازی را در آنجا آغاز کنند.»