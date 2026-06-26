سپاه در بیانیه خود همچنین هشدار داد در صورت تکرار حمله آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی «گستردهتر» خواهد بود.
این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ششم تیر، «در واکنشی قدرتمند» به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز، محلهای ذخیره موشکها و پهپادهای ایران و همچنین سایتهای راداری ساحلی را هدف قرار دادند.
سنتکام اعلام کرد این کشتی باری با پرچم سنگاپور هنگام خروج از تنگه هرمز و حرکت در امتداد سواحل عمان هدف قرار گرفته بود.
فرماندهی مرکزی آمریکا حمله جمهوری اسلامی به این کشتی تجاری را «اقدامی تجاوزکارانه و غیرموجه علیه کشتیرانی تجاری» خواند و گفت این اقدام «بهطور آشکار» آتشبس را نقض کرده و آزادی ناوبری در یکی از گذرگاههای حیاتی بینالمللی را به خطر انداخته است.
یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری فاکس نیوز گفت که ۶ فروند هواپیمای آمریکایی، ۴ هدف را در امتداد سواحل ایران در مجاورت تنگه هرمز و همچنین در جزیره قشم هدف قرار دادهاند.
در پی حملات امریکا، ایران، خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ابتدا از شنیده شدن صدای انفجار در سیریک خبر داد و سپس گزارش داد علت انفجارها در محدوده شهرستان سیریک، اصابت چند پرتابه به محدوده اسکله طاهرویی بوده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیش از اعلام حملات آمریکا گفته بود جمهوری اسلامی دستکم چهار پهپاد تهاجمی به سوی کشتیهای عبوری از تنگه هرمز شلیک کرده است که یکی از آنها به یک کشتی باری «بزرگ و بسیار گرانقیمت» اصابت کرد.
ترامپ گفت از آنچه پنجشنبه رخ داد خوشش نیامده و افزود: «نباید چنین کاری انجام میدادند، بنابراین خواهید فهمید. منظورم این است که اگر پاسخ بدهم، خواهید فهمید.»
او پیشتر در شبکه تروثسوشال این اقدام جمهوری اسلامی را «نقض احمقانه توافق آتشبس» خوانده بود.
جیدی ونس، معاون رییس جمهور آمریکا هم در شبکه ایکس نوشت «اگر جمهوری اسلامی درباره نحوه اجرای تفاهمنامه اختلافنظر دارد، میتواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. او افزود خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»
در نخستین گزارشها پس از حمله آمریکا، ایبیسی گزارش داد عملیات سنتکام نزدیک به یک ساعت طول کشیده و واکنش نظامی آمریکا، دستکم در حال حاضر، به همین حملات محدود شده است.
نیویورکتایمز نیز به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا گزارش داد حملات شامگاه جمعه به مواضع موشکی و پهپادی ایران، پاسخی به حمله جمهوری اسلامی به کشتی تجاری بوده و به معنای ازسرگیری عملیات رزمی گسترده نیست.
مقامهای آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادهاند و گزارشی مستقل درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.