وای‌نت پنج‌شنبه چهارم تیر نوشت هم‌زمان با ادامه تلاش‌های حکومت ایران برای گسترش نفوذ در کرانه باختری، ارتش اسرائیل می‌کوشد از ورود پهپادهای تهاجمی «اف‌پی‌وی» به این منطقه و وقوع یک حمله گسترده جلوگیری کند.

به باور نهادهای امنیتی اسرائیل، تهران از فرصت آتش‌بس با آمریکا و تغییر موازنه‌های منطقه‌ای پس از جنگ، برای بازسازی «شبکه‌های تروریستی» در کرانه باختری بهره گرفته است.

پیش از حمله هفتم اکتبر، هدایت بخش عمده فعالیت‌های گروه‌های مسلح در کرانه باختری از خارج از این منطقه و به‌ویژه از نوار غزه انجام می‌شد؛ جایی که حماس و جهاد اسلامی فلسطین با حمایت جمهوری اسلامی نقش اصلی را بر عهده داشتند.

در کنار آن‌ها، هسته‌های کوچک محلی و گاه گروه‌هایی وابسته به داعش نیز فعالیت می‌کردند.

با این حال، عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری، همراه با دو کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته، انتقال منابع مالی و قاچاق سلاح از سوی تهران به این منطقه رابا دشواری بیشتری روبه‌رو کرده است.

وای‌نت افزود نهادهای امنیتی اسرائیل بیم آن دارند که در پی احتمال فروکش کردن درگیری‌ها در لبنان، حکومت ایران کرانه باختری را به میدان اصلی برای پیشبرد حملات خود تبدیل کرده باشد.

به گفته مقام‌های اسرائیلی، بخش قابل‌ توجهی از هدایت و هماهنگی این فعالیت‌ها از خاک ترکیه انجام می‌شود.

پیش‌تر در آبان ۱۴۰۴، وب‌سایت واشینگتن فری بیکن گزارش داد جمهوری اسلامی پس از آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، تلاش‌ها برای قاچاق تسلیحات پیشرفته به گروه‌های مسلح در کرانه باختری را افزایش داده است.

۳ مسیر جمهوری اسلامی برای نفوذ در کرانه باختری

وای‌نت در ادامه نوشت جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود در کرانه باختری به سه مسیر اصلی متکی است: تامین مالی از طریق رمزارزها برای دور زدن سیستم‌های سنتی اجرای قانون؛ قاچاق زمینی سلاح از طریق مرزهای شرقی اسرائیل که گاهی با استفاده از پیک‌ها انجام می‌شود؛ و آموزش از راه دور مهاجمان، از جمله انتقال دانش فنی.

برخی تحلیلگران امنیتی اسرائیل معتقدند تهران با انتقال بخشی از منابع خود به کرانه باختری، در پی اجرای راهبردی است که از ارتباط میان پرونده‌های لبنان و ایران در مذاکرات جاری با آمریکا بهره‌برداری کند.

وای‌نت افزود به‌منظور مقابله با تلاش‌های حکومت ایران، یگان کرانه باختری ارتش اسرائیل کارزاری متمرکز را علیه تامین مالی گروه‌های مسلح و انتقال مواد دومنظوره به این منطقه آغاز کرده‌اند؛ موادی با کاربرد غیرنظامی که می‌توان از آن‌ها برای ساخت سلاح نیز استفاده کرد.

در جریان عملیات اخیر در نقاط مختلف کرانه باختری، نیروهای اسرائیلی مقادیر زیادی کود شیمیایی کشاورزی را ضبط کرده‌اند.

دغدغه دیگر مقام‌های امنیتی اسرائیل، احتمال ورود پهپادهای انتحاری «اف‌پی‌وی» به کرانه باختری است. این پهپادها که به‌طور گسترده در جنگ اوکراین به کار گرفته شده‌اند، خسارات قابل‌ توجهی نیز به نیروهای اسرائیلی در لبنان وارد کرده‌اند.

به گزارش وای‌نت، برآورد فعلی اسرائیل این است که چنین پهپادهایی هنوز به‌صورت عملیاتی در کرانه باختری مستقر نشده‌اند، اما ارتش اسرائیل به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه، هر پهپادی را که در این منطقه بیابد، توقیف می‌کند.

پهپادهای انتحاری هدایت اول‌ شخص پهپادهای کوچکی هستند که اپراتور از طریق دوربین نصب‌شده روی آن‌ها و به‌صورت زنده هدایتشان می‌کند. این پهپادها با حمل مواد منفجره به سلاحی ارزان، دقیق و موثر تبدیل شده‌اند.

در روزهای اخیر و پس از توافق تهران و واشینگتن، گزارش‌ها از افزایش اختلاف‌نظر میان کاخ سفید و دولت اسرائیل به‌ویژه بر سر مناقشه لبنان حکایت دارند.

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.

نگرانی از فعالیت‌های زندانیان امنیتی پیشین

به گزارش وای‌نت، مقام‌های اسرائیلی بر این باورند که محرک اصلی فعالیت‌های گروه‌های مسلح در کرانه باختری، زندانیان امنیتی سابق هستند.

پس از برقراری آتش‌بس در جنگ غزه و امضای توافق تبادل گروگان‌ها، صدها زندانی فلسطینی به کرانه باختری بازگشتند که برخی از آن‌ها نزدیک به ۳۰ سال در زندان بودند.

به گفته این مقام‌ها، سازمان امنیت داخلی (شین‌بت) و ارتش اسرائیل فعالیت این افراد را از نزدیک زیر نظر دارند، و با مراجعه به منازلشان و صدور هشدارهای مکرر می‌کوشند از شکل‌گیری هسته‌های جدید مسلح، به‌ویژه در نابلس، طولکرم، الخلیل و رام‌الله، جلوگیری کنند.

وای‌نت خاطرنشان کرد نگرانی اصلی مقام‌های اسرائیل، نفوذ هدفمند تروریست‌ها از خط تماس میان اسرائیل و کرانه باختری برای انجام حمله‌ای بزرگ است.

پیش‌تر در مهرماه ۱۴۰۴، شین‌بت خبر داده بود تلاش جمهوری اسلامی برای قاچاق مقادیر زیادی سلاح پیشرفته به کرانه باختری به‌منظور استفاده در حملات علیه اهداف اسرائیلی را خنثی کرده است .