در دیگر بازی این گروه، آفریقای جنوبی با پیروزی یک بر صفر مقابل کره جنوبی، ۴ امتیازی شد و در جایگاه دوم ایستاد تا همراه مکزیک به مرحله حذفی صعود کند. این نتیجه باعث شد کره جنوبی با وجود آغاز موفق در مرحله گروهی، با ۳ امتیاز در رتبه سوم قرار گیرد.

تیم ملی جمهوری چک نیز با شکست مقابل مکزیک، مرحله گروهی را با یک امتیاز در جایگاه چهارم به پایان رساند و از جام جهانی کنار رفت.

سرنوشت کره جنوبی هنوز قطعی نیست و صعود احتمالی این تیم به مرحله بعد، به مقایسه عملکرد تیم‌های سوم در گروه‌های دیگر بستگی دارد.

آفریقای جنوبی با قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه A، در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی به مصاف کانادا می‌رود. حریف دقیق مکزیک بعد از کامل شدن جدول تیم‌های سوم مشخص خواهد شد.



