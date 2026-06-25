آفریقای جنوبی ۱-۰ کره جنوبی؛ آفریقای جنوبی به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد
تیم فوتبال آفریقای جنوبی چهارشنبه با پیروزی یک بر صفر برابر کره جنوبی، برای نخستین بار به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد. تاپلو ماسکو با گل خود در نیمه دوم این پیروزی را رقم زد. کره جنوبی نیز همچنان این شانس را دارد که بهعنوان یکی از بهترین تیمهای سوم گروهها راهی مرحله بعد شود.
ماسکو در دقیقه ۶۳توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد تا آفریقای جنوبی با چهار امتیاز، پس از مکزیک، صدرنشین گروه A، در رده دوم قرار گیرد.
آفریقای جنوبی در مرحله یکسیودوم نهایی، ۲۸ژوئن در لسآنجلس به مصاف کانادا، یکی از میزبانان مشترک جام جهانی، خواهد رفت.
کره جنوبی که سون هیونگ مین، ستاره خود، را ابتدا روی نیمکت نشانده بود، با این شکست سه امتیازی باقی ماند.
آفریقای جنوبی در سه حضور پیشین خود در جام جهانی در سالهای ۱۹۹۸، ۲۰۰۲و ۲۰۱۰هرگز نتوانسته بود از مرحله گروهی صعود کند.
بازیهای گروه A جام جهانی در سوم تیر به پایان رسید و مکزیک با پیروزی ۳ بر صفر مقابل جمهوری چک، مرحله گروهی را با رکورد کامل سه برد از سه بازی پشت سر گذاشت و با ۹ امتیاز، به عنوان صدرنشین این گروه راهی مرحله بعد شد.
در دیگر بازی این گروه، آفریقای جنوبی با پیروزی یک بر صفر مقابل کره جنوبی، ۴ امتیازی شد و در جایگاه دوم ایستاد تا همراه مکزیک به مرحله حذفی صعود کند. این نتیجه باعث شد کره جنوبی با وجود آغاز موفق در مرحله گروهی، با ۳ امتیاز در رتبه سوم قرار گیرد.
تیم ملی جمهوری چک نیز با شکست مقابل مکزیک، مرحله گروهی را با یک امتیاز در جایگاه چهارم به پایان رساند و از جام جهانی کنار رفت.
سرنوشت کره جنوبی هنوز قطعی نیست و صعود احتمالی این تیم به مرحله بعد، به مقایسه عملکرد تیمهای سوم در گروههای دیگر بستگی دارد.
آفریقای جنوبی با قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه A، در مرحله یکسیودوم نهایی به مصاف کانادا میرود. حریف دقیق مکزیک بعد از کامل شدن جدول تیمهای سوم مشخص خواهد شد.
تیم ملی مکزیک در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم جمهوری چک را با سه گل شکست داد تا برای نخستین بار مرحله گروهی جام جهانی را با سه پیروزی در سه بازی به پایان برساند و به مرحله بعد صعود کند.
تیم ملی جمهوری چک با این شکست، مرحله گروهی را با یک امتیاز در جایگاه چهارم گروه A به پایان رساند و از جام جهانی کنار رفت. آفریقای جنوبی، دیگر تیم گروه A، نیز با ۴ امتیاز در رتبه دوم ایستاد و همراه مکزیک راهی مرحله بعد شد. کره جنوبی هم با ۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و باید منتظر بماند تا مشخص شود در میان تیمهای سوم سایر گروهها، شانس صعود به مرحله بعد را خواهد داشت یا نه.
هر سه گل مکزیک در نیمه دوم به ثمر رسید. جمهوری چک در نیمه نخست یک موقعیت جدی برای گلزنی داشت، اما شوت دنیس ویسینسکی با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.
مکزیک در آغاز نیمه دوم برای دقایقی زیر فشار جمهوری چک قرار گرفت، اما این فشار خطر جدیای روی دروازهاش ایجاد نکرد. شاگردان خاویر آگیره سپس پیش از رسیدن بازی به دقیقه ۶۰، ظرف شش دقیقه دو بار دروازه حریف را باز کردند.
مکزیک در دقایق پایانی حتی فرصت یافت گیرمو اوچوا، دروازهبان ۴۰ ساله و مشهور به «ممو اوچوا»، را از روی نیمکت به زمین بفرستد تا او در چهارمین جام جهانی خود به میدان برود. اوچوا در ۱۲ دقیقه پایانی بازی وارد زمین شد و پس از به صدا درآمدن سوت پایان، تیرک دروازه را بوسید؛ حرکتی نمادین که لحظاتی احساسی را در ورزشگاه آزتکا در مکزیکوسیتی رقم زد.
تیمهای ملی فوتبال برزیل و مراکش با پیروزی بر اسکاتلند و هائیتی در سومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، هر دو با ۷ امتیاز، به عنوان تیمهای اول و دوم گروه C مسابقات، به مرحله حذفی صعود کردند. اسکاتلند هم با سه امتیاز در رده سوم و هائیتی بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفتند.
در بازی برزیل و اسکاتلند، وینیسیوس جونیور با استفاده از یک پاس رو به عقب اشتباه از اسکات مککنا، گل نخست برزیل را به ثمر رساند و سپس با یک ضربه سر، گل دوم خود را نیز وارد دروازه اسکاتلند کرد.
ماتئوس کونیا نیز پس از حرکت زیبای برونو گیمارش، سومین گل برزیل را به ثمر رساند.
در دیگر دیدار مراکش، قهرمان آفریقا در ابتدای مسابقه برابر هائیتی دو بار از حریف عقب افتاد، اما در پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند.
در نیمه دوم نیز گلهای بازیکنان تعویضی، سفیان رحیمی و گسیم یاسین، پیروزی را برای مراکش رقم زد.
برزیل در مرحله یکسیودوم نهایی به مصاف تیم دوم گروه F خواهد رفت که در حال حاضر ژاپن محتملترین گزینه برای این جایگاه است.
مراکش نیز با صدرنشین گروه F، که فعلا هلند محتملترین گزینه آن محسوب میشود، روبهرو خواهد شد.
با وجود شکست برابر برزیل، امیدهای اسکاتلند برای صعود از بین نرفته است و این تیم همچنان میتواند بهعنوان یکی از بهترین تیمهای سوم راهی مرحله حذفی شود.
بر اساس مدل پیشبینی، اسکاتلند با وجود تفاضل گل منفی سه، ۵۵ درصد شانس صعود دارد.
نیمار جونیور، بهترین گلزن تاریخ برزیل، امشب با ورود به بازی برزیل-اسکاتلند به عنوان بازیکن جایگزین، برای چهارمین دوره پیاپی، در جام جهانی بازی کرد. همچنین او پس از سه سال، برای برزیل بازی میکند؛ او در اکتبر ۲۰۲۳ و در بازی برزیل-اروگوئه به شدت مصدوم شد و مدتها تحت درمان بود.
آخرین تاثیر مستقیم او روی گلهای برزیل نیز گلزنی برابر بولیوی در سپتامبر ۲۰۲۳ بود.
نیمار دو بازی نخست برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا که ۲۷ اردیبهشت و در جریان بازی برای سانتوس دچار آن شد، از دست داد.
در ابتدا پیشبینی شده بود او دو تا سه هفته از میادین دور باشد، اما دیدار برزیل-اسکاتلند، تقریبا یک ماه پس از آخرین بازی او برگزار شد.
نیمار با ۷۹ گل، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل است. در کشوری که مهاجمان بزرگی مانند روماریو، رونالدو و پله را به فوتبال جهان معرفی کرده، نیمار در صدر جدول گلزنان تاریخ تیم ملی قرار دارد.
او با حضور در جامهای جهانی ۲۰۱۴ (برزیل)، ۲۰۱۸ (روسیه) ۲۰۲۲ (قطر) در مجموع ۸ گل برای تیم ملی برزیل به ثمر رساند.
۳۶ سال پیش، در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۹، همزمان با بازی برزیل و اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا، زلزلهای به قدرت ۷.۴ ریشتر شهرهای منجیل، رودبار، طارم و توابع این شهرها را لرزاند و فاجعهای بزرگ رقم زد؛ مطابق آمار رسمی، در این زلزله بیش از ۳۵ هزار نفر کشته شدند.
بازی برزیل - اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۹۰، مانند جام جهانی ۲۰۲۶ در دور سوم مرحله گروهی برگزار میشد، تلویزیون قرار بود این بازی را با تاخیر پخش کند. همین باعث شد بسیاری از ایرانیان آن شب بیدار بمانند.
زلزله مهیب در مرز استانهای گیلان و زنجان، در هنگام پخش بازی به وقوع پیوست و بسیاری از اهالی این دو استان که برای تماشای فوتبال بیدار بودند، زنده ماندند، اما این زلزله جان بیش از ۳۵ هزار نفر را گرفت، ۶۰ هزار نفر زخمی شدند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر را هم بیخانمان کرد.
به نوشته پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، در این زمینلرزه در مجموع، بیش از ۲۰۰ هزار خانه مسکونی تخریب شد و تاسیسات و اماکن عمومی در استانهای گیلان و زنجان تا حد زیادی ویران شد.
این زمین لرزه در استانهای گیلان، قزوین و زنجان و همچنین بخشهایی از استانهای آذربایجان شرقی، تهران، اردبیل، مرکزی، مازندران، سمنان، همدان و کردستان به مدت حدود ۶۰ ثانیه احساس شد.
شدت این زلزله در تهران نیز ۵ ریشتر برآورد شد و گزارش شده تعدادی از ساختمانهای قدیمی تهران در محلات جنوبی شهر آسیبهایی دیدند.
این زلزله شهر تبریز را نیز به لرزه در آورد. همچنین در شهرهای خلخال و سراب خسارتهایی به تعدادی از ساختمانها وارد شد.
شهر قزوین و بخشهای تابعه آن به شدت لرزیدند و بعضی از ساختمانهای مسکونی را تخریب کرد و تعدادی مجروح نیز برجای گذاشت.
برزیل در آن دیدار با گل مولر در دقیقه ۸۱ برنده شد و به مرحله بعدی رسید ولی بسیاری از اهالی گیلان و زنجان، هیچ وقت پایان بازی را ندیدند.
یورگن کلینزمن، ستاره تیم ملی آلمان یکی از اولین تفراتی بود که با مردم ایران همدردی کرد و کمکهایی را ارسال کرد.