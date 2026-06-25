دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از تغییر نتیجه رای‌گیری در سنای آمریکا درباره قطعنامه اختیارات جنگی ایران، از چند سناتور جمهوری‌خواه قدردانی کرد و گفت تغییر رای رند پال و بیل کسیدی نتیجه را به سود پیشبرد این موضوع تغییر داد. با شکست این رای‌گیری رویه‌ای، بررسی «قطعنامه اختیارات جنگی ایران» عملا متوقف شد.

او همچنین نوشت: «جمهوری اسلامی هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به لطف قدرت نظامی ما، آنها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی، و برای نخستین بار، ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت.»

هم‌زمان مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه، منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت.

در تحولی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش داد قیمت نفت برنت روز پنجشنبه بیش از یک درصد کاهش یافت و به پایین‌تر از سطح پایانی خود در آستانه جنگ خاورمیانه رسید.

قرارداد تحویل ماه اوت نفت برنت تا ۷۲ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه پایین آمد؛ در حالی که قیمت پایانی آن در ۲۷ فوریه، یک روز پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، ۷۲ دلار و ۴۸ سنت بود.

همچنین مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز گفت تعلیق‌های اخیر تحریمها علیه جمهوری اسلامی «موقت» است و به معنای لغو این تحریم‌ها نیست.

از سوی دیگر مارک روته، دبیرکل ناتو، در دیدار با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در کاخ سفید تلاش کرد تنش‌ها بر سر جنگ با جمهوری اسلامی را کاهش دهد و گفت موارد مخالفت برخی اعضای ناتو با حمایت از آمریکا در این جنگ، «مواردی استثنایی» بوده است.

هم‌زمان دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از کنگره درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه اضافی کرد که بخش عمده آن برای تامین «نیازهای فوری» مرتبط با جنگ با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.

بر اساس درخواست منتشرشده در وب‌سایت کاخ سفید، ۶۷.۱۵ میلیارد دلار از این بودجه به وزارت دفاع اختصاص می‌یابد که از این میان، ۲۱ میلیارد دلار برای خرید مهمات، تقویت صنایع دفاعی آمریکا و پشتیبانی از توانمندی‌های راهبردی هزینه خواهد شد.

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