سنای آمریکا با آغاز بررسی طرح محدودیت اختیارات جنگی ترامپ در مورد ایران مخالفت کرد
سنای آمریکا با ۵۰ رای مخالف، ۴۷ رای موافق و یک رای ممتنع، با آغاز بررسی «قطعنامه اختیارات جنگی ایران» مخالفت کرد. این قطعنامه از سوی تیم کین، سناتور دموکرات، ارائه شده بود.
با شکست این رایگیری رویهای، بررسی «قطعنامه اختیارات جنگی ایران» عملا متوقف شد. جمهوریخواهان و دونالد ترامپ استدلال کرده بودند تصویب این قطعنامه میتواند اهرم فشار آمریکا در مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
ترامپ پس از تغییر نتیجه رایگیری در سنای آمریکا درباره قطعنامه اختیارات جنگی ایران، از چند سناتور جمهوریخواه قدردانی کرد و گفت تغییر رای رند پال و بیل کسیدی نتیجه را به سود پیشبرد این موضوع تغییر داد.
ترامپ در تروث سوشال نوشت: «شگفتانگیز! سنا رای خود درباره ایران را از ۵۰ در برابر ۴۸ مخالف، به ۵۰ در برابر ۴۷ موافق تغییر داد. رند پال و بیل کسیدی رای خود را تغییر دادند. از جان تون، لیندزی گراهام، برنی مورنو و همه سپاسگزارم. این رای به ایران هشدار میدهد.»
رند پال، سناتور جمهوریخواه آمریکا، اعلام کرد در رایگیری درباره قطعنامه اختیارات جنگی مربوط به ایران، رای «ممتنع» خواهد داد. او گفت به نظر میرسد درگیریها پایان یافته و دونالد ترامپ از او خواسته است تاثیر این رای بر روند مذاکرات را در نظر بگیرد.
رند پال افزود: «رای ممتنع من راهی است برای اینکه به رییسجمهوری فضای بیشتر و اهرم قویتری برای مذاکره به منظور دستیابی به صلحی پایدار بدهم.»