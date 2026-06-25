تیم ملی جمهوری چک با این شکست، مرحله گروهی را با یک امتیاز در جایگاه چهارم گروه A به پایان رساند و از جام جهانی کنار رفت. آفریقای جنوبی، دیگر تیم گروه A، نیز با ۴ امتیاز در رتبه دوم ایستاد و همراه مکزیک راهی مرحله بعد شد. کره جنوبی هم با ۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و باید منتظر بماند تا مشخص شود در میان تیم‌های سوم سایر گروه‌ها، شانس صعود به مرحله بعد را خواهد داشت یا نه.

هر سه گل مکزیک در نیمه دوم به ثمر رسید. جمهوری چک در نیمه نخست یک موقعیت جدی برای گلزنی داشت، اما شوت دنیس ویسینسکی با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

مکزیک در آغاز نیمه دوم برای دقایقی زیر فشار جمهوری چک قرار گرفت، اما این فشار خطر جدی‌ای روی دروازه‌اش ایجاد نکرد. شاگردان خاویر آگیره سپس پیش از رسیدن بازی به دقیقه ۶۰، ظرف شش دقیقه دو بار دروازه حریف را باز کردند.

100 % مموا در حال بوسیدن تیرک دروازه

مکزیک در دقایق پایانی حتی فرصت یافت گیرمو اوچوا، دروازه‌بان ۴۰ ساله و مشهور به «ممو اوچوا»، را از روی نیمکت به زمین بفرستد تا او در چهارمین جام جهانی خود به میدان برود. اوچوا در ۱۲ دقیقه پایانی بازی وارد زمین شد و پس از به صدا درآمدن سوت پایان، تیرک دروازه را بوسید؛ حرکتی نمادین که لحظاتی احساسی را در ورزشگاه آزتکا در مکزیکوسیتی رقم زد.