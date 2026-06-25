مکزیک ۳-۰ جمهوری چک؛ میزبان در خانه پیروز شد و به مرحله بعد صعود کرد
تیم ملی مکزیک در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم جمهوری چک را با سه گل شکست داد تا برای نخستین بار مرحله گروهی جام جهانی را با سه پیروزی در سه بازی به پایان برساند و به مرحله بعد صعود کند.
تیم ملی جمهوری چک با این شکست، مرحله گروهی را با یک امتیاز در جایگاه چهارم گروه A به پایان رساند و از جام جهانی کنار رفت. آفریقای جنوبی، دیگر تیم گروه A، نیز با ۴ امتیاز در رتبه دوم ایستاد و همراه مکزیک راهی مرحله بعد شد. کره جنوبی هم با ۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و باید منتظر بماند تا مشخص شود در میان تیمهای سوم سایر گروهها، شانس صعود به مرحله بعد را خواهد داشت یا نه.
هر سه گل مکزیک در نیمه دوم به ثمر رسید. جمهوری چک در نیمه نخست یک موقعیت جدی برای گلزنی داشت، اما شوت دنیس ویسینسکی با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.
مکزیک در آغاز نیمه دوم برای دقایقی زیر فشار جمهوری چک قرار گرفت، اما این فشار خطر جدیای روی دروازهاش ایجاد نکرد. شاگردان خاویر آگیره سپس پیش از رسیدن بازی به دقیقه ۶۰، ظرف شش دقیقه دو بار دروازه حریف را باز کردند.
مکزیک در دقایق پایانی حتی فرصت یافت گیرمو اوچوا، دروازهبان ۴۰ ساله و مشهور به «ممو اوچوا»، را از روی نیمکت به زمین بفرستد تا او در چهارمین جام جهانی خود به میدان برود. اوچوا در ۱۲ دقیقه پایانی بازی وارد زمین شد و پس از به صدا درآمدن سوت پایان، تیرک دروازه را بوسید؛ حرکتی نمادین که لحظاتی احساسی را در ورزشگاه آزتکا در مکزیکوسیتی رقم زد.
تیمهای ملی فوتبال برزیل و مراکش با پیروزی بر اسکاتلند و هائیتی در سومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، هر دو با ۷ امتیاز، به عنوان تیمهای اول و دوم گروه C مسابقات، به مرحله حذفی صعود کردند. اسکاتلند هم با سه امتیاز در رده سوم و هائیتی بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفتند.
در بازی برزیل و اسکاتلند، وینیسیوس جونیور با استفاده از یک پاس رو به عقب اشتباه از اسکات مککنا، گل نخست برزیل را به ثمر رساند و سپس با یک ضربه سر، گل دوم خود را نیز وارد دروازه اسکاتلند کرد.
ماتئوس کونیا نیز پس از حرکت زیبای برونو گیمارش، سومین گل برزیل را به ثمر رساند.
در دیگر دیدار مراکش، قهرمان آفریقا در ابتدای مسابقه برابر هائیتی دو بار از حریف عقب افتاد، اما در پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند.
در نیمه دوم نیز گلهای بازیکنان تعویضی، سفیان رحیمی و گسیم یاسین، پیروزی را برای مراکش رقم زد.
برزیل در مرحله یکسیودوم نهایی به مصاف تیم دوم گروه F خواهد رفت که در حال حاضر ژاپن محتملترین گزینه برای این جایگاه است.
مراکش نیز با صدرنشین گروه F، که فعلا هلند محتملترین گزینه آن محسوب میشود، روبهرو خواهد شد.
با وجود شکست برابر برزیل، امیدهای اسکاتلند برای صعود از بین نرفته است و این تیم همچنان میتواند بهعنوان یکی از بهترین تیمهای سوم راهی مرحله حذفی شود.
بر اساس مدل پیشبینی، اسکاتلند با وجود تفاضل گل منفی سه، ۵۵ درصد شانس صعود دارد.
نیمار جونیور، بهترین گلزن تاریخ برزیل، امشب با ورود به بازی برزیل-اسکاتلند به عنوان بازیکن جایگزین، برای چهارمین دوره پیاپی، در جام جهانی بازی کرد. همچنین او پس از سه سال، برای برزیل بازی میکند؛ او در اکتبر ۲۰۲۳ و در بازی برزیل-اروگوئه به شدت مصدوم شد و مدتها تحت درمان بود.
آخرین تاثیر مستقیم او روی گلهای برزیل نیز گلزنی برابر بولیوی در سپتامبر ۲۰۲۳ بود.
نیمار دو بازی نخست برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا که ۲۷ اردیبهشت و در جریان بازی برای سانتوس دچار آن شد، از دست داد.
در ابتدا پیشبینی شده بود او دو تا سه هفته از میادین دور باشد، اما دیدار برزیل-اسکاتلند، تقریبا یک ماه پس از آخرین بازی او برگزار شد.
نیمار با ۷۹ گل، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل است. در کشوری که مهاجمان بزرگی مانند روماریو، رونالدو و پله را به فوتبال جهان معرفی کرده، نیمار در صدر جدول گلزنان تاریخ تیم ملی قرار دارد.
او با حضور در جامهای جهانی ۲۰۱۴ (برزیل)، ۲۰۱۸ (روسیه) ۲۰۲۲ (قطر) در مجموع ۸ گل برای تیم ملی برزیل به ثمر رساند.
۳۶ سال پیش، در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۹، همزمان با بازی برزیل و اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا، زلزلهای به قدرت ۷.۴ ریشتر شهرهای منجیل، رودبار، طارم و توابع این شهرها را لرزاند و فاجعهای بزرگ رقم زد؛ مطابق آمار رسمی، در این زلزله بیش از ۳۵ هزار نفر کشته شدند.
بازی برزیل - اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۹۰، مانند جام جهانی ۲۰۲۶ در دور سوم مرحله گروهی برگزار میشد، تلویزیون قرار بود این بازی را با تاخیر پخش کند. همین باعث شد بسیاری از ایرانیان آن شب بیدار بمانند.
زلزله مهیب در مرز استانهای گیلان و زنجان، در هنگام پخش بازی به وقوع پیوست و بسیاری از اهالی این دو استان که برای تماشای فوتبال بیدار بودند، زنده ماندند، اما این زلزله جان بیش از ۳۵ هزار نفر را گرفت، ۶۰ هزار نفر زخمی شدند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر را هم بیخانمان کرد.
به نوشته پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، در این زمینلرزه در مجموع، بیش از ۲۰۰ هزار خانه مسکونی تخریب شد و تاسیسات و اماکن عمومی در استانهای گیلان و زنجان تا حد زیادی ویران شد.
این زمین لرزه در استانهای گیلان، قزوین و زنجان و همچنین بخشهایی از استانهای آذربایجان شرقی، تهران، اردبیل، مرکزی، مازندران، سمنان، همدان و کردستان به مدت حدود ۶۰ ثانیه احساس شد.
شدت این زلزله در تهران نیز ۵ ریشتر برآورد شد و گزارش شده تعدادی از ساختمانهای قدیمی تهران در محلات جنوبی شهر آسیبهایی دیدند.
این زلزله شهر تبریز را نیز به لرزه در آورد. همچنین در شهرهای خلخال و سراب خسارتهایی به تعدادی از ساختمانها وارد شد.
شهر قزوین و بخشهای تابعه آن به شدت لرزیدند و بعضی از ساختمانهای مسکونی را تخریب کرد و تعدادی مجروح نیز برجای گذاشت.
برزیل در آن دیدار با گل مولر در دقیقه ۸۱ برنده شد و به مرحله بعدی رسید ولی بسیاری از اهالی گیلان و زنجان، هیچ وقت پایان بازی را ندیدند.
یورگن کلینزمن، ستاره تیم ملی آلمان یکی از اولین تفراتی بود که با مردم ایران همدردی کرد و کمکهایی را ارسال کرد.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود از هفته دوم لیگ ملتها، با نتیجه ۳ بر ۲ به فرانسه باخت. تیم ایران در ستهای دوم و چهارم پیروز شد و ستهای اول، سوم و پنجم را واگذار کرد. تیم ملی ایران روز پنجشنبه با آمریکا بازی خواهد کرد.
تیم ملی فوتبال سوییس در سومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، کانادا، یکی از سه میزبان مسابقات، را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و با هفت امتیاز بهعنوان صدرنشین گروه B به مرحله حذفی صعود کرد. کانادا نیز با چهار امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و راهی مرحله بعد شد.
بوسنی و هرزگوین نیز با نتیجه ۳ بر یک قطر را شکست داد و همامتیاز با کانادا شد، اما در رده سوم گروه قرار گرفت.
قطر هم با یک امتیاز از جام جهانی حذف شد.
یک نیمه طوفانی
پس از نیمه نخست کمحادثه، روبن وارگاس و یوهان مانزامبی در فاصلهای کوتاه برای سوییس گلزنی کردند.
پرومیس دیوید یکی از گلها را برای کانادا جبران کرد، اما این تیم نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند و در نتیجه در مرحله یکسیودوم نهایی با حریفی دشوارتر روبهرو خواهد شد.
سوییس در مرحله یکسیودوم نهایی مقابل یکی از تیمهای سوم گروهها در ونکوور به میدان میرود، در حالی که کانادا راهی کالیفرنیا خواهد شد تا با تیم دوم گروه A، که در حال حاضر کره جنوبی محتملترین گزینه آن است، دیدار کند.
بوسنی حریف آمریکا میشود
بوسنی و هرزگوین با پیروزی ۳ بر یک مقابل قطر در گروه B، به احتمال فراوان در مرحله یکسیودوم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی آمریکا خواهد رفت.
کریم آلایبگوویچ، ارمین مهمیچ و یک گل به خودی محمود ابوندا، گلهای بوسنی و هرزگوین را در این مسابقه به ثمر رساندند و زمینهساز پیروزی این تیم شدند.
بر اساس مدل پیشبینی، احتمال رویارویی بوسنی و هرزگوین با آمریکا در نخستین مرحله حذفی بیش از ۹۹ درصد است.