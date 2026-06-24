دونالد ترامپ: جمهوری اسلامی در حال دادن امتیازهای بسیار بزرگی است
دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی در حال دادن «امتیازهای بسیار بزرگی» است.
او افزود: «این جنگ بسیار خوب پیش میرود. همانطور که میدانید، ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. ایران امتیازهای بسیار بزرگی میدهد. خواهیم دید چه اتفاقی میافتد، اما این روند بسیار قدرتمند بوده است.»
خبرگزاری رویترز بهنقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاه نفت مسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین، دستکم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود.
یکی از این منابع چهارشنبه سوم تیر در مصاحبه با رویترز، به خسارات واردشده به پالایشگاه مسکو اشاره کرد و گفت تعمیر آن دستکم شش ماه زمان خواهد برد.
به گزارش رویترز، این موضوع تلاشهای کرملین برای مقابله با کمبود سوخت در پهناورترین کشور جهان را با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد کرد.
این پالایشگاه که در حومه جنوبی پایتخت روسیه قرار دارد، بزرگترین تامینکننده سوخت منطقه مسکو به شمار میرود.
این تاسیسات در هفتههای اخیر دو بار هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت و در نتیجه، فعالیت خود را متوقف کرد.
شرکت «گازپروم نفت» که مدیریت این پالایشگاه را بر عهده دارد، تاکنون به گزارش رویترز واکنشی نشان نداده است.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود به زیرساختهای انرژی روسیه را تشدید کرده است؛ اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام میشود.
روسیه نیز در جریان این کارزار نظامی، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.
بحران سوخت در روسیه
رویترز در ادامه گزارش داد بر پایه آخرین آمار موجود، پالایشگاه مسکو که در جریان جنگ اخیر چندین بار هدف قرار گرفته، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن نفت خام را فرآوری و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بنزین و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گازوئیل تولید کرد.
بر اساس این گزارش، حملات اوکراین بخش قابلتوجهی از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از مدار خارج کرده و موجب کمبود فرآوردههای نفتی، افزایش قیمت سوخت و شکلگیری صفهای طولانی در جایگاههای سوخت در بسیاری از مناطق این کشور شده است.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، دوم تیر اعلام کرد در پی تشدید بحران سوخت، مسکو در حال بررسی طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل است.
روزنامه ودوموستی نیز نوشت طرح واردات سوخت برای مقابله با بحران اخیر، بهویژه در شبهجزیره کریمه، در دست بررسی قرار دارد.
۳۱ خرداد، سرگئی آکسیونوف، فرماندار منصوب روسیه در کریمه، اعلام کرد پمپبنزینهای این شبهجزیره فروش سوخت به شهروندان و کسبوکارها را متوقف کردهاند و عرضه سوخت تنها به نهادهای دولتی مسئول خدمات ضروری و امنیتی اختصاص خواهد داشت.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
لاوروف: در انتظار مشخص شدن موضع آمریکا درباره جنگ اوکراین هستیم
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، سوم تیر اعلام کرد مسکو در انتظار روشن شدن موضع واشینگتن درباره جنگ اوکراین پس از نشست اخیر رهبران گروه هفت در فرانسه است.
به گفته او، روسیه در سفر آینده استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید، پای سخنان آنها خواهد نشست و مواضعشان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
لاوروف افزود ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در آلاسکا در مرداد ۱۴۰۴، برای پایان دادن به درگیریها انعطاف نشان داد و با پیشنهادهای واشینگتن موافقت کرد، اما اکنون بار دیگر از مسکو خواسته میشود امتیازهای بیشتری بدهد.
ترامپ ۲۶ خرداد پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد مسکو باید با کییف به توافق صلح دست یابد.
رویترز پیشتر گزارش داد رهبران اروپایی در نشست گروه هفت کوشیدند ترامپ را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.
بر اساس این گزارش، رهبران گروه هفت معتقدند با توجه به حملات پهپادی اخیر اوکراین به خاک روسیه، روند تحولات میدان نبرد اکنون به سود کییف است.
اروپای غربی درگیر موج گرمای مرگبار و رکوردشکنی شده است که تاکنون دهها نفر را به کام مرگ کشانده، مدارس را تعطیل کرده، باعث کندی حرکت قطارها شده، برق را قطع کرده و کشاورزان را واداشته تا برداشت غلات را در طول شب انجام دهند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه سوم تیر گزارش داد در فرانسه که دوم تیر گرمترین روز خود را از زمان آغاز ثبت دادههای هواشناسی (نزدیک به ۸۰ سال پیش) تجربه کرد، مقامها تلاش کردند برق هزاران خانه را در منطقه بریتانی در شمال غرب این کشور که با قطع برق مواجه شده بودند، دوباره وصل کنند.
بیشترین دمای ثبتشده به ۴۴.۳ درجه سانتیگراد در شهر پیسوس در جنوب غرب فرانسه رسید.
در ایتالیا، وزارت بهداشت برای ۱۶ شهر، از فلورانس و میلان گرفته تا رم، تورین و ورونا، بالاترین سطح هشدار گرمایی را صادر کرد.
در بریتانیا که در مسیر ثبت گرمترین روز ماه ژوئن (بین ماههای خرداد و تیر) در تاریخ خود است، اداره هواشناسی این کشور دومین هشدار «گرمای شدید» تاریخ خود را صادر کرد.
مقامها اعلام کردند دستکم ۴۸ نفر در فرانسه هنگام شنا در تلاش برای فرار از گرمای طاقتفرسا غرق شدهاند. همچنین دو کودک خردسال نیز بر اثر گرمای شدید در داخل یک خودرو جان باختند.
تا عصر دوم تیر، مقامهای فرانسه از ۲۵ کشته بر اثر گرمای هوا خبر داده بودند.
در اسپانیا نیز دو سالمند بر اثر گرمازدگی جان خود را از دست دادند.
این کشور از آخر هفته گذشته (شنبه و یکشنبه) با دمای بسیار بالا و بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد روبهرو بوده است. با این حال، دما از روز چهارشنبه روندی کاهشی را آغاز کرده است.
گرفتار شدن در «قفل گرمایی»
بر اساس گزارش «پایشگر اقلیمی رویترز»، الگوی نادر جوی موسوم به «بلوک اُمگا» عامل دماهای رکوردشکن در سراسر اروپا بوده است. دماهایی که در برخی مناطق تا ۱۸ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول قرار گرفتهاند.
این پدیده از نظر شکل ظاهری شبیه حرف یونانی اُمگا است؛ بهطوری که بخش مرکزی و برآمده آن تودهای از هوای بسیار گرم را برای مدت طولانی بر فراز مناطق مختلف به دام میاندازد، در حالی که هوای خنکتر در حاشیههای آن جریان دارد.
سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد شرایط کنونی با موج گرمای بین مرداد و شهریور ۱۳۸۲ (ماه اوت) قابل مقایسه است. موجی که ۱۶ روز ادامه یافت و برآورد میشود باعث حدود ۸۰ هزار مرگ بیشتر در سراسر اروپا شد.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده است اروپا با نرخی بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. موضوعی که احتمال وقوع دورههای طولانی گرما را بهطور فزایندهای افزایش میدهد.
مدلها و کارگران ساختمانی زیر فشار گرما
در پاریس، جایی که هفته مد سالانه در جریان است، در جریان نمایش مُد «لویی ویتون» که در آن آثار طراحیشده بهوسیله فارل ویلیامز، خواننده پاپ، به نمایش گذاشته شد، مدلهای مرد در حالی دیده شدند که نفسنفس میزدند و عرق میریختند.
برگزارکنندگان اعلام کردند برندهایی از جمله «دیور» و «ریک اوونز» برنامه نمایشهای خود را تغییر داده و آنها را به ساعات صبح منتقل کردهاند.
برج ایفل و موزه لوور، دوم تیر، زودتر از موعد تعطیل شدند.
در سوئیس نیز مقامهای محلی سالنهای سینمای مجهز به تهویه مطبوع را برای نمایش رایگان فیلم در طول روز در اختیار مردم قرار دادند.
پیمانکاران ساختمانی در سراسر قاره اروپا ساعات کاری را تغییر دادهاند تا کارکنان بتوانند از شدیدترین ساعات گرما دوری کنند.
در همین حال، فروشگاهها برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای پنکه و دستگاههای تهویه مطبوع قابل حمل، با مشکل روبهرو شدهاند.
یک تعاونی کشاورزی در فرانسه اعلام کرد کشاورزان برای محافظت از کارگران در برابر گرمای بعدازظهر و همچنین کاهش خطر آتشسوزی در مزارع، شیفتهای شبانه برای برداشت محصولات در نظر گرفتهاند.
در بریتانیا، اپراتور شبکه برق از تولیدکنندگان خواست در آستانه ثبت احتمالی رکوردهای جدید دما در اواخر روز چهارشنبه، ظرفیت تولید برق بیشتری در دسترس قرار دهند.
شرکتهای راهآهن بریتانیا نیز به مسافران توصیه کردند روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، سوم و چهارم تیر، فقط سفرهای ضروری انجام دهند، زیرا گرمای شدید موجب اعمال محدودیتهای سرعت در شبکه ریلی شده است.
هواشناسان در ایتالیا هشدار دادهاند شرایط بهویژه در مناطق مرکزی و شمالی کشور احتمالا بدتر خواهد شد و گرما به احتمال زیاد بین روزهای یکشنبه و دوشنبه، هفتم و هشتم تیر، به اوج خود میرسد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد با وجود «اظهارنظرهای سیاسی» برخی مقامها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و صریح توافق میان واشینگتن و تهران، از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بازدید خواهند کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، گروسی چهارشنبه سوم تیر در نشستی خبری در نیروگاه هستهای فوکوشیما دایچی در ژاپن به خبرنگاران گفت: «من اظهارات سیاسی را درک میکنم. اینها بخشی از واقعیت هستند. اما نکته اساسی که میخواهم یادآوری کنم، این است که یک یادداشت تفاهم وجود دارد که از سوی هر دو رییسجمهور امضا شده است.»
این اظهارات صریحترین موضعگیری آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره بازرسی از تاسیسات هستهای در ایران به شمار میرود.
این نهاد که وابسته به سازمان ملل متحد است، نقشی محوری در تعیین وضعیت ذخایر هستهای حکومت ایران دارد.
گروسی افزود: «در این توافق بهصراحت آمده است فعالیتهای هستهای مرتبط با مواد و تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود؛ بهطور کامل و در همه موارد.»
او ادامه داد: «طبیعتا برای انجام این کار باید بازرسی کنیم. اینکه این اتفاق پسفردا، یک هفته دیگر یا ۱۰ روز دیگر رخ دهد، مهم است اما تعیینکننده نیست. این اتفاق خواهد افتاد.»
این بازرسیها در مسیر اجرای تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن از اهمیت فراوانی برخوردار هستند، زیرا بر پایه این توافق، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باید رقیقسازی شود.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند.
این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
از سوی دیگر، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برنامهای برای دسترسی به تاسیساتِ مورد حمله واقع شده و مواد هستهای در ایران وجود ندارد.
غریبآبادی گفت: «در سوئیس هیچ نشستی با گروسی، علیرغم درخواست او، برگزار نشد. این مباحث (بازرسیهای آژانس) صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریمها و موارد دیگر بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.»
او همچنین گفت: «نمیتوانید با هیاهوی رسانهای، سیاست "راه بینداز و جا بینداز" را پیش ببرید.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوم تیر اعلام کرد برخلاف اظهارات جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، بازرسان آژانس قرار نیست از تاسیسات هستهای که سال گذشته هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، بازدید کنند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران مانع دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات غنیسازی خود شده است.
گمان میرود جمهوری اسلامی در این مراکز به اندازهای اورانیوم با غنای بالا ذخیره کرده باشد که در صورت اتخاذ تصمیمی برای ساخت سلاح هستهای، امکان تولید تا ۱۰ بمب اتمی را فراهم کند.
جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است برنامه هستهایاش ماهیتی «صلحآمیز» دارد. با این حال، ایران تنها کشور جهان است که بدون داشتن برنامه شناختهشده تسلیحات هستهای، اورانیوم را تا سطح خلوص ۶۰ درصد غنیسازی کرده است.
مقامهای تهران و واشینگتن پیش از این نیز اظهارات متناقضی درباره امکان بازرسی از سایتهای هستهای حکومت ایران مطرح کرده بودند.
یک مقام ارشد پکن اعلام کرد چین «حق دارد» افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید «وحدت قومی» هستند، تحت پیگرد قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام چهارشنبه سوم تیر تاکید کرد این اقدام «قانونی و ضروری» است و با رویههای بینالمللی همخوانی دارد.
چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک «هویت ملی مشترک» میان ۵۵ اقلیت قومی خود تصویب کرد.
این گروهها شامل تبتیها و اویغورها میشوند؛ اقلیتهایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدهاند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است.
بر اساس بندی از قانون جدید که از ۱۰ تیر اجرایی خواهد شد، افراد و گروههای خارج از مرزهای چین میتوانند به اتهام «تضعیف وحدت و پیشرفت قومی» یا «تحریک به جداییطلبی قومی» تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
این موضوع بهویژه در تایوان که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند، نگرانیهایی ایجاد کرده است، زیرا برخی معتقدند این قانون میتواند مبنای حقوقی دیگری در اختیار پکن قرار دهد تا علیه تایوانیهایی که آنها را «جداییطلب» میخواند، اقدام کند.
چین بارها تهدید کرده است در صورت لزوم، برای الحاق تایوان به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
گروههای مدافع حقوق بشر یادآور شدهاند چین پیش از این نیز کوشیده است با سوءاستفاده از «اعلانهای قرمز» پلیس بینالملل (اینترپل)، دولتهای خارجی را به بازداشت و استرداد افرادی وادارد که آنها را به ارتکاب «جرائم سیاسی» در داخل کشور متهم کرده است.
هو ویلیه، معاون وزیر دادگستری چین، سوم تیر در یک نشست خبری در پکن با اشاره به قانون جدید «وحدت قومی» اعلام کرد برخی رسانههای غربی مفاد مربوط به اجرای فرامرزی این قانون را «تحریف و به اشتباه تفسیر کردهاند».
او به نام این رسانههای غربی اشارهای نکرد و در ادامه گفت: «این بند بر اساس شرایط ملی چین تنظیم شده، با اصول حقوقی مطابقت دارد و با رویههای بینالمللی همسو است. این یک بند قانونی، مشروع، ضروری و قابل اجراست.»
هو افزود: «تمامی کشورهای جهان این حق را دارند که از طریق قوانین داخلی خود، مانع از فعالیتهای تجزیهطلبانه و مخرب شوند و همبستگی اجتماعی و نظم عادی را حفظ کنند.»
به گفته او، این بند مناقشهبرانگیز «اقدامات غیرقانونی» را هدف قرار میدهد و برای «پیشگیری از انواع اقدامات غیرقانونی مرتبط با امور قومی که منشا آنها خارج از کشور است»، طراحی شده است.
در سالهای اخیر نقض حقوق بشر در چین، بهویژه در قبال اویغورها در منطقه سینکیانگ، با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
گزارشها و ارزیابیهای بینالمللی از بازداشتهای گسترده، نظارت فراگیر، محدودیت آزادیهای مذهبی و فرهنگی و فشار بر اقلیتهای قومی حکایت دارند. اتهاماتی که پکن آنها را رد میکند.
وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس در حالی آغاز کرده است که متحدان منطقهای واشینگتن درباره امتیازهای دادهشده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ابراز نگرانی میکنند.
مارکو روبیو چهارشنبه سوم تیر سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفری که هدف آن اطمینانبخشی به متحدان عرب واشینگتن است. کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران، از جمله پیشنهاد ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را - در قبال رقیب منطقهای خود - بیش از حد سخاوتمندانه میدانند.
روبیو شامگاه سهشنبه دوم تیر وارد ابوظبی شد تا سفر سه روزه خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی متحدان منطقهای واشینگتن درباره این توافق را در دیدارهای خود بررسی خواهد کرد، به خبرنگاران گفت: «بدون تردید این موضوع در این گفتوگوها مطرح خواهد شد.»
او افزود در این دیدارها درباره موضوعاتی که در تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن گنجانده نشده نیز گفتوگو خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نوشت که روبیو در هفتههای اخیر نقش پررنگی در مذاکرات مربوط به ایران نداشته است. در مقابل، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، آخر هفته گذشته در سوئیس هدایت دوری از مذاکرات با مقامهای ایرانی را بر عهده داشت.
اظهارات روبیو در جریان این سفر با دقت دنبال خواهد شد تا مشخص شود کسی که زمانی به عنوان یکی از منتقدان سرسخت تهران شناخته میشد، چگونه از توافقی دفاع میکند که بسیاری از جمهوریخواهان کنگره آن را نوعی عقبنشینی در برابر حکومت ایران میدانند.
روبیو و ونس که هر دو سابقه حضور در سنای آمریکا را دارند، در میان جمهوریخواهان از گزینههای احتمالی جانشینی ترامپ محسوب میشوند و بسیاری از فعالان حزبی و نظرسنجیهای اولیه، رقابت آینده را عمدتا میان این دو چهره پیشبینی میکنند.
ماموریت روبیو از حساسیت ویژهای برخوردار است. او باید از توافق اولیهای دفاع کند که ترامپ به شدت از آن حمایت میکند و در عین حال به نگرانیهای همتایان عرب خود نیز پاسخ دهد. کشورهایی که با احتیاط بیشتری به این توافق مینگرند.
رویترز نوشت که گرچه رهبران کشورهای خلیج فارس در طول جنگ خواهان پایان درگیریها بودند، اما بسیاری از آنها از مفاد توافق نهایی غافلگیر و ناامید شدهاند.
متحدان منطقهای آمریکا بهویژه نگرانند که جمهوری اسلامی از صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری پیشنهادی، برای بازسازی توان نظامی خود استفاده کند.
این توافق همچنین به توان موشکهای بالستیک ایران نمیپردازد. موضوعی که برای کشورهای خلیج فارس اهمیت ویژهای دارد، زیرا همه آنها در جریان جنگ هدف موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.
تهران نیز یادآور شده است کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ تسهیلات لجستیکی مختلفی در اختیار آمریکا قرار دادند و در عین حال میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند که نقشی کلیدی در این درگیری ایفا کردند.
امارات متحده عربی و کویت از جمله کشورهایی هستند که روبیو در این سفر به آنها خواهد رفت. هر دو کشور میزبان پایگاههای راهبردی آمریکا هستند و هر دو در جریان جنگ، هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. حملاتی که به کشته شدن غیرنظامیان نیز انجامید.
امارات به طور خاص با فشارهای اقتصادی قابل توجهی روبهرو شده است. جنگ از جمله باعث شد هزاران نیروی کار خارجی که بخش مهمی از اقتصاد غیرنفتی این کشور را تشکیل میدهند، امارات را ترک کنند.
رویترز هفته گذشته گزارش داد که جمهوری اسلامی هستههای مخفی جدیدی را در عراق برای انجام حملات علیه کشورهای خلیج فارس، از جمله کویت و امارات، ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، این هستهها در فاصلهای حدود یک ماهه از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت، دستکم هفت حمله پهپادی علیه اهدافی در کویت، امارات و عربستان سعودی انجام دادهاند.