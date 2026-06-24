در بازی برزیل و اسکاتلند، وینیسیوس جونیور با استفاده از یک پاس رو به عقب اشتباه از اسکات مک‌کنا، گل نخست برزیل را به ثمر رساند و سپس با یک ضربه سر، گل دوم خود را نیز وارد دروازه اسکاتلند کرد.

ماتئوس کونیا نیز پس از حرکت زیبای برونو گیمارش، سومین گل برزیل را به ثمر رساند.

در دیگر دیدار مراکش، قهرمان آفریقا در ابتدای مسابقه برابر هائیتی دو بار از حریف عقب افتاد، اما در پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم نیز گل‌های بازیکنان تعویضی، سفیان رحیمی و گسیم یاسین، پیروزی را برای مراکش رقم زد.

100 % سفیان رحیمی، بازیکن مراکش، پس از به ثمر رساندن گل سوم تیمش

برزیل در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی به مصاف تیم دوم گروه F خواهد رفت که در حال حاضر ژاپن محتمل‌ترین گزینه برای این جایگاه است.

مراکش نیز با صدرنشین گروه F، که فعلا هلند محتمل‌ترین گزینه آن محسوب می‌شود، روبه‌رو خواهد شد.

با وجود شکست برابر برزیل، امیدهای اسکاتلند برای صعود از بین نرفته است و این تیم همچنان می‌تواند به‌عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شود.

بر اساس مدل پیش‌بینی، اسکاتلند با وجود تفاضل گل منفی سه، ۵۵ درصد شانس صعود دارد.