گفته میشود بابا وانگا، پیشگوی مشهور بلغاری، وقوع یک تهاجم فضایی در جریان یک رویداد بزرگ ورزشی را پیشبینی کرده بود.
باهیانا در واقع با استناد به همین ادعای بابا وانگا، مدعی شده است که در جام جهانی فوتبال در ۲۴ ژوئن، فضاییها به زمین حمله خواهند کرد.
آناترسیا دا سیلوا گونسالوس، که نزد هوادارانش با نام «وو باهیانا» شناخته میشود، در یک پیام ویدیویی احساسی گفت موجوداتی خزندهمانند وارد زمین خواهند شد و بازیکنان را در جریان آخرین دیدار گروه C در ورزشگاه هارد راک خواهند ربود.
او مدعی شد اندرو رابرتسون، اسکات مکتامینی و جان مکگین از جمله بازیکنانی هستند که ربوده خواهند شد.
این زن ۴۰ ساله همچنین گفت که بار دیگر همین صحنه را در خواب دیده است.
باهیانا میگوید در این ماه دو بار چنین اتفاقی را در خواب دیده است.
وو باهیانا پیشتر مدعی شده بود که دو سفینه عظیم بر فراز ورزشگاه ظاهر خواهند شد و بازیکنان و تماشاگران را مقابل دیدگان میلیاردها بیننده از زمین مسابقه خواهند ربود.
او به روزنامه اسکاتیش سان گفت: «یک سفینه بسیار بزرگ دیدم. از داخل آن موجودات فضایی بیرون آمدند و با استفاده از چیزی شبیه بازوهای بسیار بزرگ، بازیکنان حاضر در زمین را گرفتند و داخل سفینه قرار دادند.»
او افزود: «سپس سفینه دیگری ظاهر شد. داخل آن موجوداتی بودند که آنها را خزندهسان تشخیص دادم.»
به گفته او، این موجودات ظاهری ترسناک داشتند و از تماشای انسانها لذت میبردند.
باهیانا همچنین در یک پست اینستاگرامی، در حالی که اشک میریخت، گفت: «باید به شما بگویم که دوباره خواب دیدم فضاییها به زمین فوتبال در میامی حمله میکنند. من بهوضوح دیدم بازیکنان توسط نخستین سفینهای که رسید، با خود برده شدند.»
باهیانا ادعا کرد که در خواب داخل یک سفینه فضایی بوده و سپس سفینه مادر از راه رسیده و هزاران نفر را از داخل ورزشگاه با خود برده است.
او گفت: «فریادهای زیادی دیدم، گریههای زیادی دیدم، اشک و رنج فراوانی دیدم.»
این مدعی پیشگویی همچنین گفت موجودات فضایی از دستگاههایی شبیه بازوهای مکانیکی عظیم برای ربودن افراد استفاده خواهند کرد. به گفته او، پس از آن سفینه دیگری حامل موجوداتی موسوم به «خزندهسانان» یا «رپتیلینها» وارد صحنه خواهد شد.
بر اساس برخی نظریههای توطئه، رپتیلینها گروهی از موجودات فرازمینی هستند که در میان انسانها روی زمین زندگی میکنند.
این ادعاها واکنشهای زیادی در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته و بیشتر کاربران آن را به تمسخر گرفتهاند.
شهرت باهیانا به دلیل برخی پیشبینیهای گذشته
باهیانا گفت: «خیلی ترسیدهام، چون این دومین بار است که چنین خوابی میبینم.»
او در برزیل طرفداران زیادی دارد و مدعی است برخی رویدادهای مهم را پیشبینی کرده است. هوادارانش میگویند او سیلهای ویرانگر ایالت ریو گرانده دو سول و همچنین مرگ دو موسیقیدان برزیلی، کریستیان و ژوائو کارنیرو، را از قبل پیشبینی کرده بود.
در سالهای اخیر، بهویژه پس از آنکه دونالد ترامپ دستور انتشار اسناد مربوط به پدیدههای ناشناس پرنده را صادر کرد، توجه عمومی به موضوع بشقابپرندهها و موجودات فرازمینی افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون چندین مجموعه سند منتشر شده که شامل گزارشهایی از مشاهدات و رویدادهای توضیحدادهنشده است.
با این حال، دولت آمریکا همچنان تاکید میکند هیچ مدرکی مبنی بر حضور موجودات فرازمینی روی زمین در اختیار ندارد.