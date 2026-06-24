دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در نشست غیرعلنی با نمایندگان جمهوری‌خواه با انتقادهای تند درباره توافق با جمهوری اسلامی روبه‌رو شد و به گفته چند نماینده، با بیل کسیدی، سناتور جمهوری‌خواه، مشاجره لفظی کرد.

بیل کسیدی پس از این نشست گفت دولت باید درباره چارچوب توافق با جمهوری اسلامی که مشوق‌های مالی برای تهران در نظر گرفته، اما به اهداف اعلام‌شده در آغاز جنگ دست نیافته است، توضیح بیشتری ارائه کند. او گفت: «مردم آمریکا باید بیش از آنچه تاکنون گفته شده، بدانند.»

ترامپ ساعاتی بعد با انتقاد از رای سنای آمریکا برای پایان دادن به جنگ گفت جمهوری اسلامی با دیدن این رای می‌پرسد «این دیگر چیست؟» و افزود این رای «بی‌معنا» بوده است. رویترز همچنین گزارش داد دولت ترامپ ساعاتی پس از این نشست، از کنگره درخواست بودجه ده‌ها میلیارد دلاری برای تامین هزینه‌های جنگ کرد.