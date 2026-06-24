ترامپ در تروثسوشال با انتقاد شدید از اقدام سنا در تصویب طرحی برای محدود کردن اختیارات جنگی رییسجمهوری در ارتباط با جمهوریاسلامی، این اقدام سنا را «کمک به دشمن» خواند و تاکید کرد مسئله موجود با جمهوری اسلامی را به هر ترتیبی به سرانجام خواهد رساند.
او نوشت: «من ایران را در آستانه شکست قرار داده بودم؛ آماده سقوط، آماده ارائه تقریبا هر امتیازی به ما، و برای نخستین بار در چند دهه، با احترام کامل به آمریکا، رییسجمهوری آن یعنی من، نگاه میکرد.»
ترامپ افزود: «با این حال، سنای آمریکا تصمیم گرفت در زمانی نامناسب و با رایگیری بیمعنا درباره قانون اختیارات جنگی، به بزرگترین حامی تروریسم در جهان پیام دهد که ایالات متحده از اقداماتی که من علیه آن انجام میدهم رضایت ندارد و باید آنها را متوقف کنم. به این ترتیب، به دشمن کمک و دلگرمی داده شد.»
ترامپ با اشاره به اینکه چهار «جمهوریخواه بازنده» نیز به این طرح دموکراتها رای دادند، نوشت: «ایران از نمایندگان من پرسید همه اینها چه معنایی دارد؟این سناتورها کار مرا دشوارتر کردهاند، اما من به هر شکل ممکن آن را به سرانجام خواهم رساند، چون همیشه کار را به نتیجه میرسانم.»