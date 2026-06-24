دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی اعلام کرد روند تحولات و گفتوگوها با جمهوری اسلامی «بهخوبی پیش میرود».
او همچنین نوشت جمهوری اسلامی «بهطور کامل و تمامعیار» با انجام بازرسی از تاسیسات هستهای خود در بالاترین سطح و برای مدت نامحدود موافقت کرده است.
همزمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت جمهوری اسلامی در چارچوب هرگونه توافق نهایی با واشینگتن اجازه نخواهد داشت از کشتیها برای عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت کند.
در تحولی دیگر، عمان اعلام کرد با سازمان بینالمللی دریانوردی هماهنگی کرده است تا یک کریدور دریایی موقت در تنگه هرمز ایجاد شود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که امنیت کشتیرانی در این آبراه راهبردی یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای اخیر بوده است.
از سوی دیگر، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و روبیو در تماس تلفنی با جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، اعلام کردند واشینگتن در حال پیگیری تفاهمهای حاصلشده در مذاکرات سوئیس است.
به گفته آنها، از جمله محورهای این تفاهمها برنامههایی برای تثبیت آتشبس در لبنان است.
همزمان در ایران گزارشها از ادامه اعتراضهای صنفی حکایت دارند. بر اساس گزارشها، هزار و ۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد خود دست به اعتصاب زدهاند.
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