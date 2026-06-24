مارک روته، دبیرکل ناتو، در دیدار با ترامپ تلاش کرد تنشها بر سر جنگ با ایران را کاهش دهد
مارک روته، دبیرکل ناتو، در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید تلاش کرد تنشها بر سر جنگ با جمهوری اسلامی را کاهش دهد و گفت موارد مخالفت برخی اعضای ناتو با حمایت از آمریکا در این جنگ، «مواردی استثنایی» بوده است.
روته با اشاره به افزایش هزینههای دفاعی اعضای ناتو و استفاده هزاران هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاههای اروپایی در جریان جنگ، تاکید کرد متحدان اروپایی به طور کلی از آمریکا حمایت کردهاند. او گفت: «میدانم موارد معدودی بوده که شما را واقعا ناامید کرده، اما در مجموع متحدان اروپایی کنار شما بودهاند.»
ترامپ در پاسخ گفت روته «کار خوبی» انجام داده، اما تاکید کرد آمریکا از عملکرد متحدان خود ناامید شده است. او افزود: «اگر فرد دیگری به جای شما بود، شاید امروز اصلا این دیدار برگزار نمیشد. ما ناامید شدیم، هرچند برای این موضوع به کمک کسی نیاز نداشتیم.»
رویترز گزارش داد روته در آستانه نشست سران ناتو در آنکارا به واشینگتن سفر کرده است؛ نشستی که در حالی برگزار میشود که اختلافها میان آمریکا و ناتو بر سر جنگ با جمهوری اسلامی و نقش اروپا در امنیت منطقه افزایش یافته است.