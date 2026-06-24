سفیر آمریکا در سازمان ملل: تعلیق تحریمها علیه جمهوری اسلامی موقت است
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت تعلیقهای اخیر تحریمها علیه جمهوری اسلامی «موقت» است و به معنای لغو این تحریمها نیست.
او گفت: «همانطور که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری هم تاکید کرده، این فقط یک مجوز موقت در حوزه تحریمهاست؛ تحریمها برداشته نشدهاند. این یک مجوز موقت است تا فعلا مذاکرات پیش برود.»
والتز افزود دونالد ترامپ بارها تاکید کرده است اگر جمهوری اسلامی «با حسن نیت مذاکره نکند» و از «اصرار بر دستیابی به سلاح هستهای» دست نکشد، تحریمها دوباره بازخواهند گشت و «همه گزینهها نیز روی میز خواهد بود».
۳۶ سال پیش، در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۹، همزمان با بازی برزیل و اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا، زلزلهای به قدرت ۷.۴ ریشتر شهرهای منجیل، رودبار، طارم و توابع این شهرها را لرزاند و فاجعهای بزرگ رقم زد؛ مطابق آمار رسمی، در این زلزله بیش از ۳۵ هزار نفر کشته شدند.
بازی برزیل - اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۹۰، مانند جام جهانی ۲۰۲۶ در دور سوم مرحله گروهی برگزار میشد، تلویزیون قرار بود این بازی را با تاخیر پخش کند. همین باعث شد بسیاری از ایرانیان آن شب بیدار بمانند.
زلزله مهیب در مرز استانهای گیلان و زنجان، در هنگام پخش بازی به وقوع پیوست و بسیاری از اهالی این دو استان که برای تماشای فوتبال بیدار بودند، زنده ماندند، اما این زلزله جان بیش از ۳۵ هزار نفر را گرفت، ۶۰ هزار نفر زخمی شدند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر را هم بیخانمان کرد.
به نوشته پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، در این زمینلرزه در مجموع، بیش از ۲۰۰ هزار خانه مسکونی تخریب شد و تاسیسات و اماکن عمومی در استانهای گیلان و زنجان تا حد زیادی ویران شد.
این زمین لرزه در استانهای گیلان، قزوین و زنجان و همچنین بخشهایی از استانهای آذربایجان شرقی، تهران، اردبیل، مرکزی، مازندران، سمنان، همدان و کردستان به مدت حدود ۶۰ ثانیه احساس شد.
شدت این زلزله در تهران نیز ۵ ریشتر برآورد شد و گزارش شده تعدادی از ساختمانهای قدیمی تهران در محلات جنوبی شهر آسیبهایی دیدند.
این زلزله شهر تبریز را نیز به لرزه در آورد. همچنین در شهرهای خلخال و سراب خسارتهایی به تعدادی از ساختمانها وارد شد.
شهر قزوین و بخشهای تابعه آن به شدت لرزیدند و بعضی از ساختمانهای مسکونی را تخریب کرد و تعدادی مجروح نیز برجای گذاشت.
برزیل در آن دیدار با گل مولر در دقیقه ۸۱ برنده شد و به مرحله بعدی رسید ولی بسیاری از اهالی گیلان و زنجان، هیچ وقت پایان بازی را ندیدند.
یورگن کلینزمن، ستاره تیم ملی آلمان یکی از اولین تفراتی بود که با مردم ایران همدردی کرد و کمکهایی را ارسال کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است در کاخ سفید با مدیران شرکتهای بزرگ تولیدکننده مهمات و تسلیحات دیدار کند؛ نشستی که با هدف افزایش تولید جنگافزارها پس از کاهش ذخایر آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی برگزار میشود.
به گزارش رویترز، دولت ترامپ در حال فشار بر پیمانکاران دفاعی برای افزایش سریع تولید موشکها و سامانههای پدافندی است. همزمان، وزارت دفاع آمریکا قراردادی تا سقف ۳۵ میلیارد دلار با شرکت لاکهید مارتین برای افزایش تولید رهگیرهای سامانه تاد (THAAD) امضا کرده است.
رویترز همچنین گزارش داد توافقهای اولیه دولت با شرکتهای دفاعی شامل سه برابر شدن تولید رهگیرهای پاتریوت، چهار برابر شدن تولید رهگیرهای تاد و افزایش تولید موشکهای تاماهاوک و امرام است. با این حال، اجرای این برنامهها همچنان به تصویب بودجه از سوی کنگره وابسته است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید تلاش کرد تنشها بر سر جنگ با جمهوری اسلامی را کاهش دهد و گفت موارد مخالفت برخی اعضای ناتو با حمایت از آمریکا در این جنگ، «مواردی استثنایی» بوده است.
روته با اشاره به افزایش هزینههای دفاعی اعضای ناتو و استفاده هزاران هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاههای اروپایی در جریان جنگ، تاکید کرد متحدان اروپایی به طور کلی از آمریکا حمایت کردهاند. او گفت: «میدانم موارد معدودی بوده که شما را واقعا ناامید کرده، اما در مجموع متحدان اروپایی کنار شما بودهاند.»
ترامپ در پاسخ گفت روته «کار خوبی» انجام داده، اما تاکید کرد آمریکا از عملکرد متحدان خود ناامید شده است. او افزود: «اگر فرد دیگری به جای شما بود، شاید امروز اصلا این دیدار برگزار نمیشد. ما ناامید شدیم، هرچند برای این موضوع به کمک کسی نیاز نداشتیم.»
رویترز گزارش داد روته در آستانه نشست سران ناتو در آنکارا به واشینگتن سفر کرده است؛ نشستی که در حالی برگزار میشود که اختلافها میان آمریکا و ناتو بر سر جنگ با جمهوری اسلامی و نقش اروپا در امنیت منطقه افزایش یافته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست غیرعلنی با نمایندگان جمهوریخواه با انتقادهای تند درباره توافق با جمهوری اسلامی روبهرو شد و به گفته چند نماینده، با بیل کسیدی، سناتور جمهوریخواه، مشاجره لفظی کرد.
بیل کسیدی پس از این نشست گفت دولت باید درباره چارچوب توافق با جمهوری اسلامی که مشوقهای مالی برای تهران در نظر گرفته، اما به اهداف اعلامشده در آغاز جنگ دست نیافته است، توضیح بیشتری ارائه کند. او گفت: «مردم آمریکا باید بیش از آنچه تاکنون گفته شده، بدانند.»
ترامپ ساعاتی بعد با انتقاد از رای سنای آمریکا برای پایان دادن به جنگ گفت جمهوری اسلامی با دیدن این رای میپرسد «این دیگر چیست؟» و افزود این رای «بیمعنا» بوده است. رویترز همچنین گزارش داد دولت ترامپ ساعاتی پس از این نشست، از کنگره درخواست بودجه دهها میلیارد دلاری برای تامین هزینههای جنگ کرد.
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از کنگره درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه اضافی کرد که بخش عمده آن برای تامین «نیازهای فوری» مرتبط با جنگ با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
بر اساس درخواست منتشرشده در وبسایت کاخ سفید، ۶۷.۱۵ میلیارد دلار از این بودجه به وزارت دفاع اختصاص مییابد که از این میان، ۲۱ میلیارد دلار برای خرید مهمات، تقویت صنایع دفاعی آمریکا و پشتیبانی از توانمندیهای راهبردی هزینه خواهد شد.
این درخواست همچنین شامل ۵۰۰ میلیون دلار برای مقابله با شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا و دیگر کشورهای آفریقایی، ۸۰۰ میلیون دلار کمکهای بشردوستانه بینالمللی برای مهار این بیماری و ۱۱.۱ میلیارد دلار حمایت از کشاورزان آمریکایی است.