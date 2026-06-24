ترامپ از تصویب طرح توقف جنگ در مجلس سنا انتقاد کرد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به تصویب طرح توقف جنگ در مجلس سنا در تروثسوشال نوشت: «من ایران را در موقعیتی قرار دادهام که آماده تسلیم شدن است و حاضر است عملا هر چیزی به ما بدهد.»
او افزود: «برای نخستین بار طی دههها، ایران برای ایالات متحده و رییسجمهورش، یعنی من، احترام زیادی قائل شده است.»
ترامپ اضافه کرد: «چهار جمهوریخواه بازنده همراه با دموکراتها رای دادند و ایران از نمایندگان ما پرسید این رایگیری چه معنایی دارد.»
او اشاره کرد: «این سناتورها کار مرا دشوارتر کردهاند، اما به هر حال این موضوع را به سرانجام خواهم رساند، چون من همیشه کار را تمام میکنم.»