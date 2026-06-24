وزارت دریانوردی کره جنوبی اعلام کرد که چهار کشتی متعلق به شرکت‌های کشتیرانی این کشور از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و به سمت مقاصد خود، یک کشتی به سوی کره جنوبی و سه کشتی دیگر به سوی کشورهای ثالث، در حرکت هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه گفت از ۲۶ کشتی که از آغاز درگیری‌های خاورمیانه در خلیج فارس باقی مانده بودند، ۱۸ کشتی همچنان در آن منطقه هستند.

پیش از این، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داده بود که دو کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی اچ‌آم‌ام، از جمله یک کشتی نفتکش بسیار بزرگ به مقصد کره جنوبی، از این تنگه عبور کرده‌اند.