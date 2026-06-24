نکته جالب اینکه از میان این هفت جفت برادر، تنها سه زوج برای یک تیم ملی بازی می‌کنند و چهار جفت دیگر پیراهن تیم‌های ملی متفاوتی را بر تن دارند؛ موضوعی که حتی می‌تواند آنها را مقابل یکدیگر قرار دهد.



برادران سوتار؛ از اسکاتلند تا استرالیا



هری سوتار، مدافع تیم ملی استرالیا، در شهر آبردین اسکاتلند متولد شد و حتی در رده‌های پایه برای اسکاتلند به میدان رفت، اما در نهایت به دلیل اصالت استرالیایی مادرش، استرالیا را برای بازی‌های ملی انتخاب کرد.



برادر او، جان سوتار، مسیر متفاوتی را برگزید و اکنون برای تیم ملی اسکاتلند بازی می‌کند. هر دو برادر در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارند و احتمال رویارویی آنها یکی از داستان‌های جالب این رقابت‌هاست.



دوئه‌ها؛ دو ستاره برای فرانسه و ساحل عاج



دزیره دوئه، پدیده جوان فوتبال فرانسه و ستاره پاری‌سن‌ژرمن، یکی از امیدهای خروس‌ها در جام جهانی محسوب می‌شود. برادر او، گوئلا دوئه، برای تیم ملی ساحل عاج بازی می‌کند.



هر دو در شهر آنژه فرانسه متولد شده‌اند، اما در سطح ملی مسیرهای متفاوتی را انتخاب کرده‌اند.



برادران بروبی؛ هلند در برابر غنا



برایان بروبی، مهاجم تیم ملی هلند، یکی دیگر از بازیکنانی است که همراه برادرش در جام جهانی حضور دارد. برادر بزرگ‌تر او، دریک لوکاسن بروبی، برای تیم ملی غنا بازی می‌کند.



هر دو برادر در آمستردام به دنیا آمده‌اند، اما اکنون پیراهن دو کشور متفاوت را بر تن دارند.



ویلیامزها؛ معروف‌ترین برادران جام جهانی



شاید مشهورترین زوج حاضر در جام جهانی، نیکو و ایناکی ویلیامز باشند.



نیکو ویلیامز، ستاره تیم ملی اسپانیا و قهرمان یورو ۲۰۲۴، یکی از مهره‌های کلیدی لاروخا به شمار می‌رود. برادر بزرگ‌تر او، ایناکی ویلیامز، برای تیم ملی غنا بازی می‌کند.



هر دو در اسپانیا متولد شده‌اند، اما در سطح ملی تصمیم گرفتند مسیرهای متفاوتی را انتخاب کنند.



برادران هم‌تیمی



در کنار این چهار جفت برادر که برای کشورهای مختلف بازی می‌کنند، سه زوج دیگر در یک تیم ملی کنار هم حضور دارند.



فرانسه با تئو و لوکاس هرناندز یکی از شناخته‌شده‌ترین زوج‌های برادران فوتبال جهان را در اختیار دارد.



کیپ‌ورد نیز روی لاروس و دلروی دوارته حساب باز کرده و کوراسائو با برادران باکونا، یعنی لیاندرو و جونینیو، نخستین حضور تاریخ خود در جام جهانی را تجربه می‌کند.





افتخاری که فقط دو خانواده به آن رسیده‌اند



حضور دو برادر در جام جهانی اتفاقی نادر است، اما قهرمانی جهان توسط دو برادر در یک تیم ملی دستاوردی بسیار کمیاب‌تر محسوب می‌شود.



در تاریخ جام جهانی تنها دو جفت برادر موفق به فتح این جام شده‌اند؛ بابی و جک چارلتون با انگلیس در سال ۱۹۶۶ و فریتس و اوتمار والتر با آلمان غربی در سال ۱۹۵۴.



حالا باید دید آیا یکی از هفت جفت برادر حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ می‌تواند نام خود را در کنار این خانواده‌های تاریخی ثبت کند یا نه.