فرانسه ۳-۰ عراق؛ نایبقهرمان جهان به دور حذفی راه یافت
تیم ملی فوتبال فرانسه در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با سه گل برابر عراق به پیروزی رسید و راهی دور حذفی جام جهانی شد.
تیم ملی فوتبال فرانسه در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با سه گل برابر عراق به پیروزی رسید و راهی دور حذفی جام جهانی شد.
امباپه دو بار و دمبله یک بار برای شاگردان دشان گلزنی کردند.
نیمه دوم این مسابقه بهدلیل شرایط جوی در فیلادلفیا با بیش از یک ساعت تاخیر آغاز شد.
بهدلیل شرایط آبوهوایی و صدور هشدار رعدوبرق در استادیوم فیلادلفیا، نیمه دوم بازی فرانسه و عراق دستکم با ۶۰ دقیقه تاخیر آغاز خواهد شد.
اکیپ گزارش داده که بر اساس پروتکل برگزاری مسابقات، در صورت وقوع رعدوبرق در محدوده استادیوم برگزاری مسابقه، با هر رعدوبرق، ۳۰ دقیقه مسابقه به تاخیر میافتد.
مسئولان ورزشگاه در حال تخلیه سکوها از تماشاگران هستند.
فرانسه نیمه اول این مسابقه را با نتیجه یک بر صفر به سود خود به پایان برده است.
لیونل مسی افسانهای با ثبت دو گل برابر اتریش در دومین بازی مرحله گروهی جام جهانی، به رکورد گلزنی در شش بازی پیاپی جامهای جهانی رسید و تعداد گلهای خود در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را به ۱۸ گل رساند.
مسی پس از ناکامی در گلزنی در آخرین مسابقه مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ برابر لهستان، در بازی برابر استرالیا در مرحله یکشانزدهم نهایی یک گل به ثمر رساند.
در ادامه در بازی برابر هلند نیز در مرحله یکچهارم نهایی یک بار برای شاگردان اسکالونی گلزنی کرد.
مسی در نیمهنهایی برابر کرواسی هم از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد و دو گل هم در فینال برابر فرانسه به ثمر رساند تا در چهار مسابقه پیاپی در مرحله حذفی جام جهانی قطر، ۵ گل ثبت کرده باشد.
لئو در جام جهانی ۲۰۲۶ ابتدا برابر الجزایر هتتریک کرد و در ادامه با دبل برابر اتریش، علاوهبر شکستن رکورد میروسلاو کلوزه (۱۶ گل) و تبدیل شدن به برترین گلزن ادوار جام جهانی با ۱۸ گل، به رکورد گلزنی متوالی در شش مسابقه رسید.
نکته اینکه مسی تمام گلهای آلبیسلسته در جام جهانی ۲۰۲۶ را به نام خود ثبت کرده و هنوز بازیکن دیگری از تیم قهرمان جهان موفق به گلزنی در این جام نشده است.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با دو گل برابر اتریش پیروز شد و با شش امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد.
لیونل مسی هر دو گل مدافع عنوان قهرمانی را در دقایق ۳۸ و ۵+۹۰ به ثمر رساند و با پنج گل در صدر جدول برترین گلزنان جام قرار گرفت.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با دو گل برابر اتریش پیروز شد و با شش امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد.
لیونل مسی هر دو گل مدافع عنوان قهرمانی را در دقایق ۳۸ و ۵+۹۰ به ثمر رساند و با پنج گل در صدر جدول برترین گلزنان جام قرار گرفت.
سازمان لیگ فوتبال خبر داد که با تصویب هیات رییسه فدراسیون فوتبال، بیستوپنجمین دوره لیگ برتر ( فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ) به دلیل جنگ به صورت نیمه تمام باقی میماند و جدول لیگ نیز با شرایط فعلی متوقف میگردد. همچنین فصل آینده فوتبال ایران با حضور ۱۸ تیم برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام سازمان لیگ، ۳ نماینده فوتبال ایران برای حضور در مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا به این ترتیب معرفی میشوند؛ تیمهای اول و دوم جدول لیگ برتر به لیگ نخبگان راه یافته و نماینده سوم که باید در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا حضور یابد، بعد از برگزاری دیدار سه جانبه تعیین می شود.
در روز ۵ تیرماه پرسپولیس و چادرملو اردکان به مصاف هم میروند و برنده این مسابقه در روز ۸ تیرماه به مصاف گلگهر سیرجان خواهد رفت.
تیم انتهای جدول لیگ برتر، مس رفسنجان، در تک دیدار پلیآف و در زمین بیطرف روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه به مصاف تیم سوم جدول لیگ یک فصل جاری میرود که برنده این دیدار به همراه تیمهای قهرمان و نایبقهرمان لیگ یک فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در لیگ برتر فصل آینده حضور خواهند داشت. در پایان لیگ بیستوششم نیز چهار تیم به دسته پایینتر سقوط میکنند تا لیگ بیستوهفتم با ۱۶ تیم برگزار شود.
کیلیان امباپه، ستاره تیم ملی فرانسه، در آستانه رسیدن به رکورد گلزنی لیونل مسی در جام جهانی، از کاپیتان آرژانتین تمجید کرد و گفت از درخشش او در نخستین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ شگفتزده نشده است.
مسی ۳۸ ساله در دیدار افتتاحیه آرژانتین مقابل الجزایر هتتریک کرد و با ۱۶ گل، به رکورد میروسلاو کلوزه به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی رسید. امباپه نیز با دو گلی که در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه مقابل سنگال به ثمر رساند، تعداد گلهایش در جام جهانی را به ۱۴ رساند و تنها دو گل با رکورد مسی فاصله دارد.
کاپیتان فرانسه درباره ستاره آرژانتینی گفت: «از قبل میدانستم که مسی به گلزنی ادامه خواهد داد. او همیشه این کار را انجام میدهد. الان او جلوتر از من است و من پشت سرش هستم. من هم به گلزنی ادامه میدهم تا به تیم ملی کشورم کمک کنم تا جایی که ممکن است پیش برود.»
امباپه همچنین تأکید کرد که نمایش خیرهکننده مسی مقابل الجزایر برایش غیرمنتظره نبوده است.
او گفت: «واضح است که مسی بهترین بازیکن جهان است و کریستیانو رونالدو هم همینطور. مسی در ۱۶ سال گذشته استعداد فوقالعادهاش را نشان داده است. من فقط تلاش میکنم تواناییهایم را در بزرگترین صحنه فوتبال به نمایش بگذارم و به تیم ملی کشورم کمک کنم.»
ستاره ۲۷ ساله رئال مادرید افزود: «وقتی گل میزنید، شانس بیشتری برای پیشروی در مسابقات دارید و من میخواهم جام جهانی را ببرم.»
امباپه که قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ را در کارنامه دارد، در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ با وجود هتتریک مقابل آرژانتین، شاهد قهرمانی مسی و یارانش پس از ضربات پنالتی بود.
او همچنین در دیدار روز دوشنبه فرانسه مقابل عراق، صدمین بازی ملی خود را انجام خواهد داد. امباپه در این باره گفت: «رسیدن به ۱۰۰ بازی ملی یک دستاورد تاریخی است، بهویژه وقتی در جام جهانی اتفاق بیفتد. هیچ چیز بزرگتر از بازی برای تیم ملی نیست. این مسابقه برای من ویژه خواهد بود، اما باید پیروز شویم تا صعودمان را قطعی کنیم.»