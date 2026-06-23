کلارکسون در گفتوگو با برنامه «Proper Football Daily» ضمن حمایت از تیم ملی انگلیس و توماس توخل، به نامگذاری فوتبال در آمریکا، وقفههای نوشیدن آب در جریان مسابقات و حتی نوشیدنیهای آمریکایی طعنه زد.
او درباره وقفههای آبخوری در مسابقات گفت: «اینکه بازی را برای نوشیدن آب متوقف میکنند، اصلاً قابل درک نیست. درباره این موضوع اصلاً حرفی نزنید!»
این چهره مشهور تلویزیونی همچنین از استفاده آمریکاییها از واژه «ساکر» برای فوتبال انتقاد کرد و گفت این ورزش همان فوتبال است، نه ساکر.
کلارکسون که از هواداران قدیمی چلسی محسوب میشود، در ادامه از عملکرد توماس توخل تمجید کرد و سرمربی آلمانی انگلیس را بهترین گزینه برای رساندن سهشیرها به قهرمانی دانست.
او گفت: «عاشق توخل هستم. او یک نابغه است. در هر بازی با تصمیمات متفاوت حریفان را غافلگیر میکند. همین ویژگی او را خاص کرده است.»
مجری ۶۶ ساله بریتانیایی که اخیراً فاش شده بود پس از ابتلا به سرطان پروستات تحت درمان قرار گرفته، از حمایت هواداران نیز تشکر کرد و گفت تشخیص بهموقع بیماری باعث شده اکنون شرایط خوبی داشته باشد.
کلارکسون همچنین به یکی از قوانین جدید جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد؛ قانونی که باعث اخراج میگل آلمیرون، بازیکن پاراگوئه، به دلیل پوشاندن دهان هنگام صحبت با داور شد.
او با انتقاد از این تصمیم گفت: «اگر پنج سال پیش کسی به من میگفت داور برای چنین اتفاقی به VAR مراجعه میکند و بازیکنی را اخراج میکند، میپرسیدم چه بلایی سر فوتبال آمده است؟»
کلارکسون در پایان، طبق معمول با لحنی طنزآمیز به نوشیدنیهای آمریکایی نیز کنایه زد و گفت: «همه آبجوهای آمریکایی افتضاح هستند. مجبورم با هر چیزی که در ورزشگاه سرو میکنند کنار بیایم!»