بر اساس اعلام سازمان لیگ، ۳ نماینده فوتبال ایران برای حضور در مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا به این ترتیب معرفی می‌شوند؛ تیم‌های اول و دوم جدول لیگ برتر به لیگ نخبگان راه یافته و نماینده سوم که باید در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا حضور یابد، بعد از برگزاری دیدار سه جانبه تعیین می شود.

در روز ۵ تیرماه پرسپولیس و چادرملو اردکان به مصاف هم می‌روند و برنده این مسابقه در روز ۸ تیرماه به مصاف گل‌گهر سیرجان خواهد رفت.

تیم انتهای جدول لیگ برتر، مس رفسنجان، در تک دیدار پلی‌آف و در زمین بی‌طرف روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه به مصاف تیم سوم جدول لیگ یک فصل جاری می‌رود که برنده این دیدار به همراه تیم‌های قهرمان و نایب‌قهرمان لیگ یک فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در لیگ برتر فصل آینده حضور خواهند داشت. در پایان لیگ بیست‌وششم نیز چهار تیم به دسته پایین‌تر سقوط می‌کنند تا لیگ بیست‌وهفتم با ۱۶ تیم برگزار شود.