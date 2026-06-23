رونالدو؛ تنها فوتبالیست تاریخ با گلزنی در شش جام جهانی
کریستیانو رونالدو با گلزنی برابر ازبکستان ضمن ثبت اولین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶، به تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که در شش دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی میشود.
کریستیانو رونالدو با گلزنی برابر ازبکستان ضمن ثبت اولین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶، به تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که در شش دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی میشود.
این نهمین گل رونالدو ۴۱ ساله در ادوار جام جهانی و گل شماره ۹۷۴ دوران حرفهای این بازیکن بود.
فوقستاره پرتغالی با این گل با تعداد گلهای اوزبیو بهعنوان برترین گلزن تاریخ تیم ملی پرتغال در جامهای جهانی برابری کرد.
اسطوره تمامنشدنی دنیای فوتبال اولین بار در سن ۲۱ سالگی در جام جهانی ۲۰۰۶ برابر تیم ملی ایران گلزنی کرده بود.
چهار دقیقه و ۲۰ ثانیه در هر مسابقه؛ یا در مجموع هفت ساعت و ۳۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه در طول کل تورنمنت. این میزان زمانی است که برخی از هواداران فوتبال در سراسر جهان، به دلیل وقفههای اجباری نوشیدن آب در جام جهانی، به تماشای تبلیغات تلویزیونی اضافه اختصاص دادهاند.
تماشاگران در بسیاری از کشورها در این مدت از جریان مسابقه جدا میشوند تا تبلیغات شرکتهای مختلف را ببینند. هرچند در کشورهایی مانند انگلستان، تصاویر بازیکنان و استادیوم قطع نمیشود و کارشناسان تحلیلهای بیشتری ارائه میدهد.
اما بر اساس مقررات، پخش تبلیغات میتواند ۲۰ ثانیه پس از سوت داور برای وقفه سه دقیقهای میانه هر نیمه آغاز شود و باید ۳۰ ثانیه پیش از شروع مجدد بازی پایان یابد.
این موضوع برای هر شبکه تلویزیونی در هر مسابقه، امکان پخش هشت آگهی ۳۰ ثانیهای اضافی را فراهم میکند؛ یعنی در مجموع ۸۳۲ آگهی از آغاز تا پایان جام جهانی.
بیبیسی اسپورت نوشته که هزینه متوسط هر آگهی ۳۰ ثانیهای جام جهانی در شبکه فاکس نیوز بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار است و در مسابقات تیم ملی آمریکا یا مراحل پایانی رقابتها تا ۷۵۰ هزار دلار افزایش مییابد.
این یعنی تبلیغات پخششده در وقفههای نوشیدن آب احتمالا بیش از ۲۵۰ میلیون دلار تنها در آمریکا درآمد ایجاد خواهد کرد.
این وقفهها که ریتم مسابقات را بر هم زده، با انتقاد شدید مربیان و بازیکنان مواجه شده و در اغلب ورزشگاهها با سوت و اعتراض هواداران همراه بوده است.
برای حفظ سلامت یا درآمد بیشتر؟
فیفا تاکید کرده است وقفههای نوشیدن آب برای حفظ سلامت بازیکنان در گرمای آمریکای شمالی در نظر گرفته شده و به دلیل حفظ عدالت ورزشی، باید در تمام مسابقات اجرا شوند؛ حتی در ورزشگاههای سرپوشیده و مجهز به تهویه مطبوع که دمای هوا پایین است.
در بسیاری از کشورها، شبکهها اختیار دارند تصمیم بگیرند چگونه از این وقفهها استفاده کنند و بیشتر آنها این زمان را فرصتی برای کسب درآمد بیشتر از تبلیغات دانستهاند؛ چه با قطع کامل تصویر مسابقه و چه با نمایش تبلیغات در بخشی از صفحه.
فاکس اسپورتس، دارنده حق پخش مسابقات در آمریکا، از حداکثر زمان مجاز تبلیغاتی در این وقفهها استفاده کرده و تبلیغات را به صورت تمامصفحه نمایش داده است.
این شبکه همچنین خود وقفه نوشیدن آب را با عنوان «با حمایت مالی» یک برند معرفی میکند و با توجه به اینکه کوکاکولا، یکی از حامیان رسمی فیفا، نوشیدنی بازیکنان را تامین میکند، بینندگان آمریکایی عملا با سه لایه تبلیغات مختلف در طول این وقفهها روبهرو هستند.
راب دیجیسی، مدرس مدیریت ورزشی در مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا، میگوید: «آمریکاییها ۴۰ یا ۵۰ سال است که به تبلیغات حین مسابقات عادت کردهاند، بنابراین از نظر فرهنگی این موضوع کاملا با فضای ورزش آمریکا سازگار است.»
او افزود: «در اینجا مخالفت چندانی وجود ندارد. هر تغییری که فوتبال را آمریکاییتر کند، بدون اینکه مردم متوجه شوند، پذیرفته خواهد شد.»
در مقابل، تلموندو، دیگر پخشکننده مسابقات در آمریکا که مخاطبان اسپانیاییزبان را هدف قرار داده، از معدود شبکههایی است که تصمیم گرفته در این وقفهها تبلیغ پخش نکند.
گزارشگر این شبکه در جریان نخستین مسابقه کانادا گفت: «ما روش قدیمی را ترجیح میدهیم. باید بتوانیم ببینیم بازیکنان چه میکنند.»
او افزود: «ما هواداران و افرادی را نشان میدهیم که از مسابقه لذت میبرند، نه رویکرد تجاری و شرکتی فوتبال.»
درآمد یک میلیارد دلاری
در دیگر بازارهای بزرگ جهان از جمله مکزیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، چین، ژاپن، هند، استرالیا، خاورمیانه و کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز از این وقفهها برای تبلیغات استفاده میشود.
البته شبکههای این کشورها نمیتوانند به اندازه فاکس اسپورتس برای آگهیها پول دریافت کنند و همه آنها نیز از حداکثر زمان مجاز استفاده نمیکنند، اما مجموع درآمد حاصل از این تبلیغات بسیار قابل توجه خواهد بود.
دیجیسی میگوید: «اگر این ارقام را در تمام کشورهای دیگر هم محاسبه کنید، احتمالا درآمد تبلیغات وقفههای نوشیدن آب در سراسر جهان به حدود یک میلیارد دلار میرسد.»
با این حال، دیده شدن محصولات در طول این وقفهها لزوما موفقیت تبلیغاتی را تضمین نمیکند.
تی بتینا کورنول، رییس بخش بازاریابی دانشگاه اورگن، میگوید: «این پرسش وجود دارد که آیا نارضایتی هواداران از تبلیغات آنقدر زیاد خواهد بود که ارزش این تبلیغات را از بین ببرد؟»
او افزود: «وقتی برندها تجربه مورد انتظار مخاطب را بر هم میزنند، در اینجا جریان طبیعی مسابقه فوتبال را، هواداران ممکن است واکنش منفی نشان دهند.»
«تبلیغات وقفههای نوشیدن آب ماندگار خواهند بود»
شبکههای تلویزیونی در هر کشور به صورت مستقل فضای تبلیغاتی را میفروشند و بنابراین فیفا مستقیما از این تبلیغات درآمدی کسب نمیکند.
اما درآمد اضافی حاصل از این وقفهها باعث میشود حق پخش جام جهانی برای شبکهها ارزشمندتر شود و در نتیجه فیفا در مذاکرات مربوط به تورنمنتهای آینده بتواند مبالغ بیشتری مطالبه کند.
فیفا هنوز اعلام نکرده است که آیا این وقفهها در جامهای جهانی آینده نیز ادامه خواهند داشت یا نه، اما با توجه به منافع مالی برای فیفا و شرکای رسانهای آن، و همچنین برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ در مراکش، اسپانیا و پرتغال که تابستانهای بسیار گرمی دارند، احتمال ماندگاری این وقفهها بسیار زیاد است.
دنیس دنینگر، نویسنده کتاب «رسانههای ورزشی زنده»، میگوید: «فاکس اسپورتس حق پخش این جام جهانی را تنها با ۴۸۵ میلیون دلار خریداری کرده است. اگر فقط از وقفههای نوشیدن آب ۲۵۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد، این قرارداد حق پخش یک معامله فوقالعاده محسوب میشود.»
دنینگر ادامه داد: «وقتی فیفا دفعه بعد وارد مذاکرات فروش حق پخش شود، میتواند بگوید محصولش ارزش بیشتری دارد، چون شبکهها میتوانند در این وقفهها تبلیغات و اسپانسرهای بیشتری بفروشند و تعداد مسابقات نیز افزایش یافته است. بنابراین میتوان از هر شبکه در هر کشور پول بیشتری دریافت کرد.»
او گفت: «هیچوقت بازگشتی در کار نیست؛ وقتی فرصتی برای کسب درآمد بیشتر وجود داشته باشد، هیچکس نمیگوید بیایید پول کمتری دربیاوریم.»
به اعتقاد کارشناسان، ماهیت جام جهانی و جذب مخاطبان غیرحرفهای فوتبال نیز به جا افتادن این مدل کمک کرده است.
توماس پیترز، استاد اقتصاد راهبردی در مدرسه اقتصاد اراسموس، میگوید: «فکر میکنم این موضوع ماندگار خواهد شد، بهویژه در مسابقات تحت مدیریت فیفا.»
او افزود: «جام جهانی رویدادی است که بسیاری از افراد غیرسنتی را جذب میکند؛ کسانی که همه مسابقات فوتبال را دنبال نمیکنند و مخاطبانی بسیار عمومی هستند.»
پیترز ادامه داد: «روندی وجود دارد که این افراد به جای تماشای کامل مسابقات، بیشتر کلیپها را دنبال میکنند. بنابراین میتوان چنین وقفههایی را در دل مسابقه گنجاند و تبلیغات نشان داد، بدون اینکه برای آنها اهمیت زیادی داشته باشد.»
او گفت: «این کار مسابقه را به بخشهای کوتاهتر تقسیم میکند؛ چیزی که در دیگر شکلهای سرگرمی هم میبینیم و برای مخاطبان جوانتر که معمولا محتوا را در بخشهای کوتاه مصرف میکنند، جذابتر است.»
با این حال، بعید به نظر میرسد دیگر رقابتهای بزرگ فوتبال صرفا به دلیل منافع اقتصادی به سمت چنین وقفههایی حرکت کنند.
لیگ برتر انگلیس در بریتانیا با محدودیتهای مقررات آفکام روبهرو است و احتمالا با واکنش شدید هواداران مواجه خواهد شد. همچنین یوفا در ماههای اخیر تلاش کرده در برخی مسائل سیاستگذاری فاصله خود را از فیفا حفظ کند؛ از جمله اینکه اعلام کرده در یورو ۲۰۲۸ از قیمتگذاری شناور بلیتها استفاده نخواهد کرد.
پیترز میگوید: «وقتی مسابقهای را هواداران دو تیم با تمام وجود دنبال میکنند، نمیخواهند پس از ۲۵ دقیقه بازی متوقف شود.»
او افزود: «برای یوفا و لیگ برتر، این ایده اهمیت کمتری دارد، زیرا آنها در بازارهایی بسیار بالغتر از فیفا فعالیت میکنند.»
یوفا نیز در بیانیهای به بیبیسی اسپورت اعلام کرد: «یوفا هیچ برنامهای برای تغییر مقررات مربوط به وقفههای نوشیدن آب در رقابتهای آینده، از جمله لیگ قهرمانان اروپا و یورو ۲۰۲۸، ندارد.»
در آستانه دیدار حساس انگلیس و غنا در جام جهانی ۲۰۲۶، نانا کوآکو بونسام، جادوگر مشهور غنایی که سالها پیش مدعی شده بود در مصدومیت کریستیانو رونالدو پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ نقش داشته، بار دیگر خبرساز شده است.
بونسام این بار مدعی شده قصد دارد هری کین، کاپیتان و مهاجم تیم ملی انگلیس، را از درخشش مقابل غنا بازدارد. کین پس از گلزنی در دیدار نخست انگلیس برابر کرواسی، تنها یک گل با شکستن رکورد گری لینکر به عنوان بهترین گلزن تاریخ انگلیس در جامهای جهانی فاصله دارد.
این جادوگر غنایی در گفتوگو با دیلی استار گفت: «دارم روی هری کین کار میکنم. قبلا نشان دادهام چه تواناییهایی دارم و میدانم برای متوقف کردن او باید چه کاری انجام دهم. قصد ندارم آسیب جدی به او بزنم، فقط به اندازهای که نتواند مقابل کشورم موثر باشد.»
بونسام همچنین ادعای قدیمی خود درباره کریستیانو رونالدو را تکرار کرد و گفت پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ تلاش کرده بود مانع حضور موثر او مقابل غنا شود.
در حالی که این اظهارات در رسانهها بازتاب گستردهای داشته، اردوی تیم ملی انگلیس تمرکز خود را روی مسائل فنی حفظ کرده است. جد اسپنس، مدافع انگلیس، درباره توماس توخل گفت: «او مربی فوقالعادهای است و استانداردهای بسیار بالایی از بازیکنان میخواهد. همه ما یک هدف مشترک داریم و برای آن تلاش میکنیم.»
انگلیس که در نخستین دیدار خود کرواسی را ۴ بر ۲ شکست داد، با سه امتیاز در صدر گروه L قرار دارد. شاگردان توخل سهشنبه شب در بوستون به مصاف غنا خواهند رفت و در صورت پیروزی، گام بلندی برای صعود به مرحله حذفی برمیدارند.
جرمی کلارکسون، مجری مشهور برنامه «تخت گاز» و تلویزیون بریتانیا، که برای تماشای دیدار انگلیس و غنا در جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکا سفر کرده، با انتقاد از برخی قوانین و شرایط این تورنمنت، بار دیگر جنجالآفرین شد.
کلارکسون در گفتوگو با برنامه «Proper Football Daily» ضمن حمایت از تیم ملی انگلیس و توماس توخل، به نامگذاری فوتبال در آمریکا، وقفههای نوشیدن آب در جریان مسابقات و حتی نوشیدنیهای آمریکایی طعنه زد.
او درباره وقفههای آبخوری در مسابقات گفت: «اینکه بازی را برای نوشیدن آب متوقف میکنند، اصلاً قابل درک نیست. درباره این موضوع اصلاً حرفی نزنید!»
این چهره مشهور تلویزیونی همچنین از استفاده آمریکاییها از واژه «ساکر» برای فوتبال انتقاد کرد و گفت این ورزش همان فوتبال است، نه ساکر.
کلارکسون که از هواداران قدیمی چلسی محسوب میشود، در ادامه از عملکرد توماس توخل تمجید کرد و سرمربی آلمانی انگلیس را بهترین گزینه برای رساندن سهشیرها به قهرمانی دانست.
او گفت: «عاشق توخل هستم. او یک نابغه است. در هر بازی با تصمیمات متفاوت حریفان را غافلگیر میکند. همین ویژگی او را خاص کرده است.»
مجری ۶۶ ساله بریتانیایی که اخیراً فاش شده بود پس از ابتلا به سرطان پروستات تحت درمان قرار گرفته، از حمایت هواداران نیز تشکر کرد و گفت تشخیص بهموقع بیماری باعث شده اکنون شرایط خوبی داشته باشد.
کلارکسون همچنین به یکی از قوانین جدید جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد؛ قانونی که باعث اخراج میگل آلمیرون، بازیکن پاراگوئه، به دلیل پوشاندن دهان هنگام صحبت با داور شد.
او با انتقاد از این تصمیم گفت: «اگر پنج سال پیش کسی به من میگفت داور برای چنین اتفاقی به VAR مراجعه میکند و بازیکنی را اخراج میکند، میپرسیدم چه بلایی سر فوتبال آمده است؟»
کلارکسون در پایان، طبق معمول با لحنی طنزآمیز به نوشیدنیهای آمریکایی نیز کنایه زد و گفت: «همه آبجوهای آمریکایی افتضاح هستند. مجبورم با هر چیزی که در ورزشگاه سرو میکنند کنار بیایم!»
در حالی که مسی با پنج گل برای آرژانتین میدرخشد و امباپه و هالند نیز در کورس آقای گلی قرار دارند رونالدو هنوز در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق به گلزنی نشده است. حالا همه نگاهها به دیدار پرتغال و ازبکستان دوخته شده؛ مسابقهای که شاید سرنوشت آخرین جام جهانی فوقستاره پرتغالی را تغییر دهد.
مسی در دو مسابقه نخست آرژانتین پنج گل به ثمر رسانده و با عبور از رکورد میروسلاو کلوزه، به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ جامهای جهانی را در اختیار گرفته است. امباپه و هالند نیز هر کدام چهار گل به ثمر رساندهاند و هری کین با دو گل، خود را به جمع مدعیان آقای گلی رسانده است.
در مقابل، رونالدو هنوز موفق به باز کردن دروازه حریفان نشده و همین موضوع باعث افزایش انتقادها از کاپیتان پرتغال شده است. برخی کارشناسان معتقدند او دیگر مهاجم مرگبار سالهای اوج خود نیست و نمیتواند به تنهایی بار هجومی تیمش را به دوش بکشد. حتی برخی از روبرتو مارتینس خواستهاند وابستگی کمتری به ستاره ۴۱ ساله تیمش داشته باشد.
فضای انتقادی زمانی جدیتر شد که ژوائو نوس، هافبک جوان پرتغال، پس از یکی از بازیهای تیمش گفت: «رونالدو هم مثل همه بازیکنان تیم است.»
با این حال، کمتر کسی حاضر است رونالدو را از معادلات حذف کند. او بارها در طول دوران حرفهای خود نشان داده که در سختترین شرایط میتواند پاسخ منتقدان را در زمین مسابقه بدهد. به همین دلیل، دیدار برابر ازبکستان به یکی از جذابترین مسابقات مرحله گروهی تبدیل شده است.
اکنون همه منتظرند ببینند آیا شماره ۷ پرتغال میتواند طلسم گل نزدن را بشکند یا نه. در حالی که مسی همچنان رکوردهای جدیدی ثبت میکند، رونالدو به دنبال اثبات این موضوع است که هنوز حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
تیمهای ملی غنا و انگلیس امشب ساعت ۲۳:۳۰ در یکی از حساسترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی (گروه L) به مصاف یکدیگر میروند.
هر دو تیم مسابقات خود را با پیروزی آغاز کردند. سهشیرها با هدایت توماس توخل در یک بازی پرگل ۴-۲ کرواسی را شکست دادند و غنا نیز با یک گل از سد پاناما گذشت. حالا برنده این تقابل در ورزشگاه جیلیت، صعود خود را به مرحله حذفی قطعی خواهد کرد.
کارلوس کیروش، سرمربی باسابقه غنا که پنجمین جام جهانی خود را تجربه میکند، در نشست خبری پیش از بازی با روحیهای تهاجمی به کریخوانی برای رقیب پرداخت و گفت:
«انگلیسیها به خاطر لوگوی روی پیراهنشان به سه شیر معروف هستند، اما ما برای این مسابقه ۳۳ میلیون شیر داریم.»
مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با تکیه بر شناخت عمیقش از فوتبال انگلیس تاکید کرد که اگرچه انگلیس تیمی پرفشار است، اما غنا کیفیت لازم برای مهار آنها را دارد.
در سوی مقابل، توماس توخل، سرمربی انگلیس، در کنفرانس خبری با تشبیه هدایت ستارههای هجومی تیمش مانند هری کین و جود بلینگهام به رهبری یک ارکستر موسیقی، گفت که برنامه او برای بازی امشب «خراب نکردن هارمونی و موسیقی تیم» و دادن آزادی عمل به بازیکنان است. توخل همچنین با تایید آمادگی کامل ساکا گفت که تمام بازیکنانش در سلامت کامل و آماده این بازی هستند.