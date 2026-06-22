سناتور اسکات: جمهوری اسلامی هیچ شانسی برای ساخت سلاح هستهای ندارد
ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه آمریکا، گفت: «هنوز برای دستیابی به یک توافق عملی که به نفع همه باشد، فرصت وجود دارد. اما چیزی که همه باید درک کنند این است که جمهوری اسلامی مطلقا هیچ شانسی ندارد که از این وضعیت خارج شود و بتواند سلاح هستهای بسازد.»
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست در مقالهای نوشت حمله اخیر حزبالله که به کشته شدن چهار نظامی اسرائیلی انجامید، محدودیتهای تفاهم اخیر میان واشینگتن و تهران را آشکار میکند و نشان میدهد اسرائیل همچنان در مرزهای شمالی خود با «تهدیدات فعال» روبهروست.
در این مقاله که دوشنبه اول تیر منتشر شد، آمده است: «مرگ آنها اثباتکننده بیفایده بودن دیپلماسی یا توجیهکننده جنگی بیپایان نیست، اما نشان میدهد میان توصیف کاخ سفید از تفاهمنامه اخیر با ایران و تهدیدی که اسرائیل همچنان در مرزهای شمالیاش با آن مواجه است، شکاف قابل توجهی وجود دارد.»
اورشلیمپست «جاهطلبی» تحرکات دیپلماتیک اخیر را «قابل درک» دانست و افزود پس از ماهها درگیری در منطقه، دولتها علاقهمندند مانع از تشدید تنشها شوند، از غیرنظامیان محافظت کنند و کشتیرانی تجاری را در تنگه هرمز به حالت عادی بازگردانند.
این روزنامه در عین حال هشدار داد هرگونه توافقی که در عمل اسرائیل را پیش از کاهش ملموس تهدید حزبالله، به توقف عملیات نظامی علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی ملزم کند، بهطور کامل نیازهای امنیتی اسرائیل را در نظر نمیگیرد.
۲۹ خرداد، حزبالله یک تانک اسرائیلی را در روستای کفر تبنیت در جنوب لبنان هدف قرار داد که به کشته شدن چهار نظامی از جمله یک فرمانده گردان انجامید.
در روزهای اخیر و پس از توافق تهران و واشینگتن، گزارشها از افزایش اختلافنظر میان کاخ سفید و دولت اسرائیل حکایت دارند.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است. مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
سازوکاری برای خلع سلاح حزبالله مشخص نشده است
شورای سردبیری اورشلیمپست در ادامه نوشت اسرائیل و حزبالله طرف یادداشت تفاهم اخیر نیستند و حضور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان «نه یک ترجیح نظری یا تاکتیک مذاکره»، بلکه بازتابدهنده این ارزیابی است که امنیت مناطق شمالی را نمیتوان «صرفا با وعده» تامین کرد.
بر اساس این مقاله، تفاهمنامه اخیر سازوکار مشخصی برای خلع سلاح حزبالله یا جلوگیری از بازسازی توان نظامی آن ندارد و همچنین تضمینی ارائه نمیدهد که حملات علیه مناطق شمالی اسرائیل پس از برقراری آتشبس از سر گرفته نشود.
به گزارش اورشلیمپست، ترامپ تفاهم با تهران را بهعنوان یک «راهحل جامع» معرفی کرده و گفته «این توافق بزرگ» صلح و امنیت را برای کل منطقه به ارمغان خواهد آورد و به همین دلیل، ایالات متحده انتظار دارد آتشبس در «تمام جبههها» از جمله لبنان و اسرائیل برقرار شود.
ترامپ همچنین بارها از کاهش چشمگیر توان نظامی جمهوری اسلامی در پی جنگ اخیر خبر داده و تاکید کرده در دوره ۶۰ روزه آتشبس، تنگه هرمز بدون هیچگونه عوارضی باز خواهد بود.
اورشلیمپست افزود اولویتهای واشینگتن بر مهار گسترش دامنه درگیریها، بازگشایی یک گذرگاه راهبردی و «ادعای موفقیت دیپلماتیک» متمرکز است، اما این اولویتها با دغدغه اصلی اسرائیل درباره باقی ماندن تهدید حزبالله فاصله دارند.
در بند نخست تفاهمنامه آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
با این حال، مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند نیروهای این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
توافق جامع امنیتی یا دیپلماسی ناتمام؟
شورای سردبیری اورشلیمپست نوشت تفاهم اخیر صرفا چارچوبی برای ادامه مذاکرات است و نمیتوان آن را یک توافق صلح نهایی تلقی کرد.
بر پایه این مطلب، جمهوری اسلامی با اجرایی شدن یادداشت تفاهم بلافاصله از برخی مزایا برخوردار میشود، در حالی که اجرای بخشی از تعهدات مهم تهران به مذاکرات و توافقهای بعدی موکول شده است.
همچنین پرونده هستهای در متن این تفاهم در اولویتهای بعدی قرار گرفته و تنها پس از مفاد مربوط به توقف درگیریهای نظامی و موضوعات اقتصادی به آن پرداخته شده است.
اورشلیمپست با استناد به صحبتهای اخیر مارک لوین، تحلیلگر سیاسی محافظهکار، افزود اسرائیل نباید مسیر دیپلماسی را کنار بگذارد یا منافع واشینگتن را نادیده بگیرد، اما باید تاکید کند که موفقیت هر توافق بلندمدت در گرو جلوگیری از حملات مجدد حزبالله، احیای توان این گروه و بازگشت تهدیدات علیه شمال اسرائیل است.
به نوشته این روزنامه، این امر مستلزم آن است که هرگونه توقف بلندمدت عملیات نظامی به شروط امنیتی مشخص و قابل راستیآزمایی گره بخورد؛ از جمله برچیده شدن زیرساختهای نظامی حزبالله از مناطق مرزی، ایجاد سازوکارهای نظارتی موثر، تعیین پیامدهای روشن برای نقض توافق و حفظ حق اسرائیل برای واکنش در صورت بروز تهدیدات قریبالوقوع.
اورشلیمپست در پایان تاکید کرد: «توافقی که امنیت مسیرهای کشتیرانی را تضمین کند، اما دست اسرائیل را در برابر حزبالله مسلح ببندد، هنوز یک توافق جامع امنیتی منطقهای نیست، بلکه دیپلماسی ناتمام است.»
پیشتر پایگاه خبری واینت نوشت ترامپ با راهبرد «چماق و هویج» بهدنبال پاسخ به انتقادات از توافق اخیر با جمهوری اسلامی است.
دادههای کشتیرانی نشان میدهد چهار نفتکش حامل گاز طبیعی مایع تحت کنترل قطر در حال ورود به تنگه هرمز بودهاند. این در حالی است که پس از اعلام دوباره بسته شدن این آبراه از سوی جمهوری اسلامی در آخر هفته، تردد کشتیها کاهش یافته است.
دادههای رهگیری کشتیها از شرکت تحلیل داده «کپلر» نشان میدهد نفتکشهای «وادی السیل»، «مکاینس»، «السد» و «مسیمیر» دوشنبه اول تیر، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، از مسیر ایران وارد تنگه هرمز شدهاند.
شرکت «قطر انرژی» که صادرات گاز طبیعی مایع آن از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بهشدت محدود شده است، به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
دادههای دیگری نیز نشان میدهد کشتی فلهبر «سامیت ساکسس» با پرچم جزایر مارشال نیز دوشنبه اول تیر، وارد خلیج فارس شده است.
بر اساس دادههای کپلر، ۳۱ خرداد تنها پنج کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که یک روز پیش از آن در ۳۰ خرداد، ۲۶ کشتی در این مسیر مشاهده شده بودند.
این کشتیها شامل سه نفتکش بسیار بزرگ بودند که هر یک دو میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره عربستان سعودی را حمل میکردند و یکی از آنها عازم ژاپن بود.
با این حال، ممکن است شمار بیشتری از کشتیها با خاموش کردن سامانههای شناسایی خود از این آبراه عبور کرده باشند.
تهران هفته گذشته پس از اعلام تفاهم با ایالات متحده بهمنظور تمدید ۶۰ روزه آتشبسی که در ۱۹ فروردین برقرار شد و با هدف فراهم کردن فرصت برای مذاکرات صلح صورت گرفت، عملا محاصره تنگه هرمز را لغو کرد. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۰ خرداد در واکنش به حملات اسرائیل در لبنان، بار دیگر بسته شدن این آبراه را اعلام کرد.
در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد ۳۰ خرداد - در همان روز که سپاه پاسداران اعلام کرده بود تنگه هرمز را دوباره بسته است - ۵۵ کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند که بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت را برای بازارهای جهانی حمل میکردند.
دادهها نشان میدهند در میان کشتیهایی که ۳۰ خرداد از تنگه هرمز خارج شدند، سه نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام از امارات متحده عربی، کویت و عراق حضور داشتند.
همچنین سه نفتکش دیگر نیز فرآوردههای مختلف نفتی حمل میکردند.
بر اساس همین دادهها، ۱۳ کشتی نیز ۳۰ خرداد وارد تنگه هرمز شدند که دو مورد از آنها نفتکشهای بسیار بزرگ بودند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، گفت که صبح دوشنبه با پادشاه گفتوگو کرده تا تصمیمش را برای استعفا به او اطلاع دهد. او گفت تا زمان تکمیل رقابت بر سر نخستوزیری، در سمت خود باقی خواهد ماند و هر کاری از دستش بربیاید انجام میدهد تا انتقال قدرت به شکلی منظم انجام شود.
استارمر دوشنبه اول تیر ماه گفت: «از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانیای تعیین کند؛ بهطوری که نامزدها از ۹ ژوییه (۱۸ تیر) ثبتنام را آغاز کنند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود.»
به این ترتیب، به گفته او این روند تضمین میکند در صورت برگزاری رقابت، رهبر جدید پیش از شروع کار پارلمان در ماه سپتامبر، در جای خود باشد.
انتظار میرفت استارمر امروز جدول زمانی خروج خود از نخستوزیری را اعلام و زمینه را برای انتقال قدرت به اندی برنهام، رقیبش، فراهم کند.
این اقدام راه را برای بر سر کار آمدن هفتمین نخستوزیر در بریتانیا در طول یک دهه گذشته، هموار خواهد کرد.
استارمر کمتر از دو سال پس از آن که با پیروزی قاطع در انتخابات وعده پایان دادن به آشفتگی سیاسی در بریتانیا را داد، از قدرت خارج میشود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نوشت نخستوزیر آخر هفته (شنبه و یکشنبه ۳۰ و ۳۱ خرداد) را صرف بررسی این موضوع کرد که آیا باید کنار برود یا در رقابت رهبری حزب کارگر مبارزه کند.
تهدید علیه جایگاه استارمر که ماهها در حال شکلگیری بود، ۲۹ خرداد بهطور چشمگیری شدت گرفت؛ زمانی که اندی برنهام، شهردار منچستر، در انتخابات پارلمانی پیروزی قاطعی به دست آورد و برای بازگشت به وستمینستر موفق شد نامزد حزب اصلاح بریتانیا (ریفرم) به رهبری نایجل فاراژ را شکست دهد. حزبی که بیش از یک سال است در نظرسنجیهای سراسری پیشتاز بوده است.
این پیروزی به نمایندگان حزب کارگر امید داد که برنهام، سیاستمدار باسابقه که به مهارتهای ارتباطی خود مشهور است، بتواند وضعیت حزبی را که در دوران رهبری استارمر بخشی از حمایت عمومی خود را از دست داده، متحول کند.
اما تغییر رهبری که بسیاری آن را محتمل میدانند، بدون خطر نیست.
برنهام تاکنون فراتر از تاکید بر نیاز کشور به تغییرات بنیادین و کاهش هزینههای زندگی، دیدگاه خود را درباره سیاست خارجی، اقتصاد و دفاع بهطور روشن بیان نکرده است.
او نیز مانند استارمر ممکن است دریابد که فضای مانور چندانی ندارد. برنهام از یک سو با سرمایهگذاران بازار اوراق قرضه روبهروست که با هرگونه استقراض بیشتر مخالفاند و از سوی دیگر با رایدهندگانی خشمگین مواجه است که معتقدند کشور بهدرستی اداره نمیشود.
بریتانیا هماکنون به دلیل بدهی بالا، هزینههای سنگین بهره، سالها رشد اقتصادی ضعیف، دشواری در کاهش هزینههای عمومی و نیاز به سرمایهگذاری در حوزههایی مانند دفاع، بالاترین هزینه استقراض را در میان کشورهای عضو گروه هفت دارد.
اقتصاددانهای سیتیبانک معتقدند: «از نظر ما، دولت برنهام با وضعیت مالی شکننده روبهرو خواهد شد و ابزارهای اندکی برای ایجاد تغییرات معنادار در اختیار خواهد داشت.»
استارمر ۲۹ خرداد گفته بود در هر رقابت رسمی برای رهبری حزب کارگر که با هدف جایگزینی او برگزار شود شرکت خواهد کرد، اما به نظر میرسد این موضع در طول آخر هفته (شنبه و یکشنبه) تغییر کرده باشد.
این میزان جابهجایی در نخستوزیری - که بالاترین سطح در بریتانیا طی نزدیک به دو قرن گذشته است - نشاندهنده دشواری حفظ حمایت رایدهندگانی است که از ناکامیهای پیاپی دولتها در بهبود سطح زندگی، ارتقای خدمات عمومی و مقابله با مهاجرت غیرقانونی، خشمگین هستند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک تونل حزبالله را که با تامین مالی و طراحی جمهوری اسلامی در قلب مجدل زون، شهرکی در شهر صور در جنوب لبنان ساخته شده، کشف کرده است که میتواند برای پرتاب پهپادهای مرگبار به سوی اسرائیل استفاده شود.
ارتش اسرائیل جمعه ۲۹ خرداد اعلام کرد این تونل را کشف کرده است. یک مقام نظامی اسرائیلی به ایراناینترنشنال گفت پرتابههای هوایی شلیکشده از این تونل میتوانند به شهرهای پرجمعیت تلآویو، اورشلیم و حیفا برسند.
به گفته ارتش اسرائیل، این تونل کمتر از ۱۰ روز در جریان تصرف شهرک مجدل زون کشف شد. در این عملیات هشت نیروی حزبالله کشته شدند.
ارتش اسرائیل به شماری از خبرنگاران خارجی، از جمله ایراناینترنشنال، اجازه داد همراه نیروهایش به جنوب لبنان بروند و از تونلی بازدید کنند که به گفته ارتش بیش از ۵۰ پهپاد مرگبار و اتاقی پر از هشت تُن مین و بمب در آن قرار دارد.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: «این تجهیزات و تاسیسات ایرانی است و ثابت میکند حزبالله یکی دیگر از نیروهای نیابتی در لبنان است.» او این تونل حاوی پرتابگرهای موشک و پهپاد را «یکی از بزرگترین» تونلهایی خواند که در جنوب لبنان پیدا شده است.
در جریان همراهی خبرنگاران با ارتش اسرائیل، درگیریهای شدیدی میان حزبالله و اسرائیل رخ داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد پنج سرباز، از جمله فرمانده گردان ۵۲ ارتش کشته شدند.
دومین جنگ اسرائیل با لبنان از اکتبر ۲۰۲۳ زمانی آغاز شد که حزبالله در واکنش به حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، به سوی اسرائیل موشک شلیک کرد.
این دومین گزارش طی سه هفته گذشته درباره کشف تونلی در لبنان است به گفته اسرائیل، حکومت ایران برای حزبالله ساخته است.
اسرائیل ۱۱ خرداد اعلام کرد نیروهای این کشور قلعه ۹۰۰ ساله بوفورت و یک خطالراس استراتژیک را در جنوب لبنان تصرف کردهاند که به آنها اشراف کاملی بر بخشهای زیادی از جنوب لبنان و شمال اسرائیل میدهد. نخستین تونلی که گفته میشود به دست نیروهای جمهوری اسلامی برای حزبالله ساخته شده است، در نزدیکی این قلعه بود.
این اعلام ارتش اسرائیل ممکن است بر گفتوگوهای میان دولتهای آمریکا و ایران در سوئیس تاثیر بگذارد. برچیدن توان موشکهای بالستیک و سامانههای پهپادی جمهوری اسلامی، از نگرانیهای اصلی امنیتی اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس است.
مقامهای دولت اسرائیل پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته گذشته بارها درباره اینکه حکومت ایران از محل میلیاردها دلار تخفیف تحریمی طبق این یادداشت تفاهم برای تامین مالی حزبالله و پایگاههای نظامی زیرزمینی آن در سراسر جنوب لبنان ابراز نگرانی کردهاند.
چه چیزهایی در تونل مشاهده شد؟
این تونل که فقط ۲۰ متر با مسجدی در مرکز شهر فاصله دارد، دارای چهار سکوی پرتاب برای شلیک پهپادهای پیشرفته به سوی اسرائیل استاست. یک سخنگوی نظامی به ایراناینترنشنال گفت: «ساخت تونلی با محل پرتاب، روشی ایرانی است. تونلهای حزبالله خوباند، اما نه به خوبی [تونلهای ایرانی].»
او افزود: «ایرانیها توانایی بسیار بالایی در ساختوساز زیرزمینی دارند. آنها در ایران و در یمن برای حوثیها تونل ساختهاند.»
در اوایل ژوئن، سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل گفت: «ارتش در حال افشای یکی از داراییهای شبکه تونلهای زیرزمینی سازمان تروریستی حزبالله است که با طراحی و تامین مالی رژیم تروریستی ایران در ارتفاعات بوفورت ساخته شده است.»
به گفته ارتش اسرائیل تونل جدید بیش از ۲۰۰ متر طول و بیش از ۲۵ متر عمق دارد و شامل چهار دهانه پرتاب و ۱۲ اتاق است. این اتاقها بهعنوان محل اقامت نیروها و انبار مواد منفجره، موشکهای ضدتانک و پهپادها استفاده میشدند.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: «این تونل زیرساختی سطح بالا دارد و مطابق با استانداردهای ایرانی است.»
مجدل زون حدود هفت کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد. ارتش اسرائیل خبرنگاران را با خودروهای هاموی در مسیری ۳۵ دقیقهای به این شهر بُرد. به گفته یک مقام نظامی ارتش اسرائیل، این شهرک شیعهنشین دو هزار نفر جمعیت داشت و «حزبالله در این منطقه از حمایت گستردهای برخوردار است.» از زمان آغاز جنگ با حزبالله در اکتبر ۲۰۲۳، مجدل زون به شهری متروکه تبدیل شده است.
نیروهای حزبالله پس از آنکه ارتش اسرائیل دو سال پیش این تونل را مسدود کرد، به شهر بازگشتند تا آن را دوباره باز کنند. به گفته یک مقام ارتش اسرائیل، این تونل و موقعیت راهبردی آن در ارتفاعات، آن را به یکی از پایگاههای ارزشمند دستگاه نظامی حزبالله تبدیل کرده است.
این مقام ارتش اسرائیل گفت: «ساخت آن [تونل] برای آنها [حکومت ایران و حزبالله] ده سال طول کشید.»
مسیر انتقال خبرنگاران به مجدل زون از شهر ساحلی ناقوره در لبنان گذشت؛ جایی که مقر نیروهای نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان، یونیفل، قرار دارد. یک مقام ارتش اسرائیل از عملیات یونیفل، نیروی سازمان ملل، بهشدت انتقاد کرد و گفت این نیرو در خلع سلاح حزبالله، آنگونه که در قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل مقرر شده، ناکام مانده است.
این مقام نظامی گفت: «یونیفل اصلا کمکی نمیکند. آنها تلاش میکنند حمایت خود از حزبالله را پنهان کنند. یونیفل مسیرهای حرکت خودروهای ارتش اسرائیل را به حزبالله اطلاع میدهد.»
این مقام ارتش اسرائیل افزود ارتش بهتازگی کشف کرده است که یکی از کارکنان لبنانی یونیفل، همزمان عضو حزبالله است. افزون بر این، یک هتل لبنانی به حزبالله خدمات میداد و برای حزبالله و سازمان ملل کارت شناسایی چاپ میکرد.
یک سخنگوی یونیفل در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره اتهامهای ارتش اسرائیل گفت: «اطلاعی ندارم.» او افزود: «از آنجا که امروز تعطیلی یونیفل است، نمیتوانم بررسی کامل انجام دهم. همه سر کار نیستند، فقط نیروهای ضروری مشغول کارند.»