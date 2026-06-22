در این مقاله که دوشنبه اول تیر منتشر شد، آمده است: «مرگ آن‌ها اثبات‌کننده بی‌فایده بودن دیپلماسی یا توجیه‌کننده جنگی بی‌پایان نیست، اما نشان می‌دهد میان توصیف کاخ سفید از تفاهم‌نامه اخیر با ایران و تهدیدی که اسرائیل همچنان در مرزهای شمالی‌اش با آن مواجه است، شکاف قابل توجهی وجود دارد.»

اورشلیم‌پست «جاه‌طلبی» تحرکات دیپلماتیک اخیر را «قابل درک» دانست و افزود پس از ماه‌ها درگیری در منطقه، دولت‌ها علاقه‌مندند مانع از تشدید تنش‌ها شوند، از غیرنظامیان محافظت کنند و کشتیرانی تجاری را در تنگه هرمز به حالت عادی بازگردانند.

این روزنامه در عین حال هشدار داد هرگونه توافقی که در عمل اسرائیل را پیش از کاهش ملموس تهدید حزب‌الله، به توقف عملیات نظامی علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی ملزم کند، به‌طور کامل نیازهای امنیتی اسرائیل را در نظر نمی‌گیرد.

۲۹ خرداد، حزب‌الله یک تانک اسرائیلی را در روستای کفر تبنیت در جنوب لبنان هدف قرار داد که به کشته شدن چهار نظامی از جمله یک فرمانده گردان انجامید.

در روزهای اخیر و پس از توافق تهران و واشینگتن، گزارش‌ها از افزایش اختلاف‌نظر میان کاخ سفید و دولت اسرائیل حکایت دارند.

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفت‌وگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است. مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریم‌ها تمرکز داشته باشد.

سازوکاری برای خلع سلاح حزب‌الله مشخص نشده است

شورای سردبیری اورشلیم‌پست در ادامه نوشت اسرائیل و حزب‌الله طرف یادداشت تفاهم اخیر نیستند و حضور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان «نه یک ترجیح نظری یا تاکتیک مذاکره»، بلکه بازتاب‌دهنده این ارزیابی است که امنیت مناطق شمالی را نمی‌توان «صرفا با وعده» تامین کرد.

بر اساس این مقاله، تفاهم‌نامه اخیر سازوکار مشخصی برای خلع سلاح حزب‌الله یا جلوگیری از بازسازی توان نظامی آن ندارد و همچنین تضمینی ارائه نمی‌دهد که حملات علیه مناطق شمالی اسرائیل پس از برقراری آتش‌بس از سر گرفته نشود.

به گزارش اورشلیم‌پست، ترامپ تفاهم با تهران را به‌عنوان یک «راه‌حل جامع» معرفی کرده و گفته «این توافق بزرگ» صلح و امنیت را برای کل منطقه به ارمغان خواهد آورد و به همین دلیل، ایالات متحده انتظار دارد آتش‌بس در «تمام جبهه‌ها» از جمله لبنان و اسرائیل برقرار شود.

ترامپ همچنین بارها از کاهش چشمگیر توان نظامی جمهوری اسلامی در پی جنگ اخیر خبر داده و تاکید کرده در دوره ۶۰ روزه آتش‌بس، تنگه هرمز بدون هیچ‌گونه عوارضی باز خواهد بود.

اورشلیم‌پست افزود اولویت‌های واشینگتن بر مهار گسترش دامنه درگیری‌ها، بازگشایی یک گذرگاه راهبردی و «ادعای موفقیت دیپلماتیک» متمرکز است، اما این اولویت‌ها با دغدغه اصلی اسرائیل درباره باقی ماندن تهدید حزب‌الله فاصله دارند.

در بند نخست تفاهم‌نامه آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.

با این حال، مقام‌های اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کرده‌اند نیروهای این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهند کرد .

توافق جامع امنیتی یا دیپلماسی ناتمام؟

شورای سردبیری اورشلیم‌پست نوشت تفاهم اخیر صرفا چارچوبی برای ادامه مذاکرات است و نمی‌توان آن را یک توافق صلح نهایی تلقی کرد.

بر پایه این مطلب، جمهوری اسلامی با اجرایی شدن یادداشت تفاهم بلافاصله از برخی مزایا برخوردار می‌شود، در حالی که اجرای بخشی از تعهدات مهم تهران به مذاکرات و توافق‌های بعدی موکول شده است.

همچنین پرونده هسته‌ای در متن این تفاهم در اولویت‌های بعدی قرار گرفته و تنها پس از مفاد مربوط به توقف درگیری‌های نظامی و موضوعات اقتصادی به آن پرداخته شده است.

اورشلیم‌پست با استناد به صحبت‌های اخیر مارک لوین، تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار، افزود اسرائیل نباید مسیر دیپلماسی را کنار بگذارد یا منافع واشینگتن را نادیده بگیرد، اما باید تاکید کند که موفقیت هر توافق بلندمدت در گرو جلوگیری از حملات مجدد حزب‌الله، احیای توان این گروه و بازگشت تهدیدات علیه شمال اسرائیل است.

به نوشته این روزنامه، این امر مستلزم آن است که هرگونه توقف بلندمدت عملیات نظامی به شروط امنیتی مشخص و قابل راستی‌آزمایی گره بخورد؛ از جمله برچیده شدن زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله از مناطق مرزی، ایجاد سازوکارهای نظارتی موثر، تعیین پیامدهای روشن برای نقض توافق و حفظ حق اسرائیل برای واکنش در صورت بروز تهدیدات قریب‌الوقوع.

اورشلیم‌پست در پایان تاکید کرد: «توافقی که امنیت مسیرهای کشتیرانی را تضمین کند، اما دست اسرائیل را در برابر حزب‌الله مسلح ببندد، هنوز یک توافق جامع امنیتی منطقه‌ای نیست، بلکه دیپلماسی ناتمام است.»

پیش‌تر پایگاه خبری وای‌نت نوشت ترامپ با راهبرد «چماق و هویج» به‌دنبال پاسخ به انتقادات از توافق اخیر با جمهوری اسلامی است.