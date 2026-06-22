قالیباف: آزادسازی پولهای بلوکه شده و رفع تحریمهای نفتی در سفر سوئیس نهایی شد
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «برای آزادسازی اموال بلوکهشده، در بند ۱۱ باید دو مبلغ ۶ میلیارد دلاری آزاد میشد که پیشتر اقدامات آن در سفر به قطر انجام شده بود، اما امضای نهایی آن باید در سفر سوئیس صورت میگرفت که انجام شد.»
او افزود: «در خصوص بند ۱۰، موضوع فروش نفت خام، پتروشیمی و مشتقات آن، همچنین مسائل بانکی، بیمه و حملونقل مطرح است. از آنجا که هنوز توافق نهایی نشده، تحریمها همچنان پابرجاست؛ لذا بر اساس توافقنامه امضاشده، تا رسیدن به توافق نهایی، تحریمهای نفتی رفع شد.»