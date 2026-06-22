در ادامه گزارش اتلیتک آمده: «او با ثبت هتتریک در دویستمین بازی ملی خود، قهرمان جهان را با پیروزی ۳ بر صفر آغاز کرد و به رکورد گلزنی میروسلاو کلوزه در جامهای جهانی رسید.»
پس از تعویض مسی، لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، نتوانست احساساتش را پنهان کند. او در کنار زمین این ستاره ۳۸ ساله را در آغوش گرفت و گفت: «هر روز او را میبینیم، اما هنوز از کارهایی که انجام میدهد شگفتزده میشویم. مسی ۲۰ سال است در بالاترین سطح فوتبال قرار دارد و همچنان در هر مسابقه تفاوت را رقم میزند.»
نمایش درخشان مسی حتی رقبایش را نیز به تحسین واداشت. ارلینگ هالند پس از پیروزی نروژ مقابل عراق در اینستاگرام نوشت: «مسی دیوانه است!» ژاوی هرناندز، همتیمی سابق او در بارسلونا، نیز گفت: «از نظر بدنی هنوز آماده است و حرکاتش مثل گذشته سریع و دقیق هستند.»
حضور مسی در ششمین جام جهانی، رکوردی است که او با کریستیانو رونالدو شریک شده است. با این حال، تا ماههای منتهی به مسابقات مشخص نبود که او در این تورنمنت حضور خواهد داشت یا نه. مسی پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ بارها از احتمال پایان دوران حضورش در این رقابتها سخن گفته بود، اما در نهایت تصمیم گرفت بار دیگر برای آلبیسلسته به میدان برود.
به نوشته اتلتیک، مسی پیش از جام جهانی میخواست مطمئن شود که همچنان توان رقابت در بالاترین سطح را دارد. او پس از درخشش در اینتر میامی و رقابتهای انتخابی جام جهانی در آمریکای جنوبی به این نتیجه رسید که هنوز میتواند در بزرگترین صحنه فوتبال جهان تاثیرگذار باشد.
رودریگو دیپل، همتیمی و دوست نزدیک مسی، نیز فاش کرد این ستاره آرژانتینی در ماههای اخیر تمرینات اختصاصی و فشردهای را پشت سر گذاشته تا با آمادگی کامل وارد جام جهانی شود.
مسی که پیش از مسابقات با مصدومیت همسترینگ دستوپنجه نرم میکرد، در دیدار برابر الجزایر هیچ نشانی از این آسیبدیدگی نداشت و یکی از بهترین نمایشهای دوران حرفهای خود را ارائه داد.
اکنون و پس از این شروع خیرهکننده، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است: آیا مسی میتواند در جام جهانی ۲۰۳۰ نیز حضور داشته باشد؟