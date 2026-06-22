تمجید ژاوی از همبازی قدیمی: لیونل مسی، مایکل جردن فوتبال است
ژاوی هرناندس، اسطوره بارسلونا، پس از درخشش لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۶، ستاره آرژانتینی را با مایکل جردن مقایسه کرد و او را «مایکل جردن فوتبال» نامید.
ژاوی هرناندس، اسطوره بارسلونا، پس از درخشش لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۶، ستاره آرژانتینی را با مایکل جردن مقایسه کرد و او را «مایکل جردن فوتبال» نامید.
مسی ۳۸ ساله در نخستین دیدار آرژانتین مقابل الجزایر هتتریک کرد و بار دیگر نشان داد که با وجود گذر زمان همچنان در بالاترین سطح فوتبال جهان قرار دارد. این نمایش درخشان باعث شد ژاوی در گفتوگو با اتلتیک از همتیمی سابق خود تمجید ویژهای کند.
هافبک سابق بارسلونا درباره بازی در کنار مسی گفت: «بازی کردن کنار او بسیار آسان بود. اگر نتوانی با مسی ترکیب کنی، یعنی فوتبال بازی کردن را بلد نیستی. کافی بود توپ را به لئو بدهی؛ او همیشه بهترین پاس ممکن را به تو برمیگرداند.»
ژاوی که سالها در کنار مسی در بارسلونا بازی کرده است، گفت هنوز هم از تماشای فوتبال او لذت میبرد.
او افزود: «امروز هم دیدن بازیهای مسی من را تحت تاثیر قرار میدهد. خودم تا ۳۹ سالگی بازی کردم، اما لئو در این سن هیچ تغییری نکرده است. به نحوه حرکت پاهایش نگاه کنید؛ همان گامهای کوتاه و سریع همیشگی. هر بازیکن دیگری پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ بازنشسته میشد، اما او ذاتا یک رقابتطلب واقعی است.»
سرمربی سابق بارسلونا همچنین آرژانتین را یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ دانست.
ژاوی گفت: «مطمئنم آرژانتین به مراحل پایانی مسابقات خواهد رسید و ما بهترین نسخه مسی را خواهیم دید. او مایکل جردن فوتبال است. فکر نمیکنم دیگر هرگز بازیکنی مانند او را ببینیم.»
اظهارات ژاوی در حالی مطرح شده که مسی با هتتریک مقابل الجزایر تعداد گلهای خود در جامهای جهانی را به ۱۶ رساند و در کنار میروسلاو کلوزه به عنوان بهترین گلزن تاریخ این رقابتها قرار گرفت.
کیلیان امباپه، ستاره تیم ملی فرانسه، در آستانه رسیدن به رکورد گلزنی لیونل مسی در جام جهانی، از کاپیتان آرژانتین تمجید کرد و گفت از درخشش او در نخستین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ شگفتزده نشده است.
مسی ۳۸ ساله در دیدار افتتاحیه آرژانتین مقابل الجزایر هتتریک کرد و با ۱۶ گل، به رکورد میروسلاو کلوزه به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی رسید. امباپه نیز با دو گلی که در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه مقابل سنگال به ثمر رساند، تعداد گلهایش در جام جهانی را به ۱۴ رساند و تنها دو گل با رکورد مسی فاصله دارد.
کاپیتان فرانسه درباره ستاره آرژانتینی گفت: «از قبل میدانستم که مسی به گلزنی ادامه خواهد داد. او همیشه این کار را انجام میدهد. الان او جلوتر از من است و من پشت سرش هستم. من هم به گلزنی ادامه میدهم تا به تیم ملی کشورم کمک کنم تا جایی که ممکن است پیش برود.»
امباپه همچنین تأکید کرد که نمایش خیرهکننده مسی مقابل الجزایر برایش غیرمنتظره نبوده است.
او گفت: «واضح است که مسی بهترین بازیکن جهان است و کریستیانو رونالدو هم همینطور. مسی در ۱۶ سال گذشته استعداد فوقالعادهاش را نشان داده است. من فقط تلاش میکنم تواناییهایم را در بزرگترین صحنه فوتبال به نمایش بگذارم و به تیم ملی کشورم کمک کنم.»
ستاره ۲۷ ساله رئال مادرید افزود: «وقتی گل میزنید، شانس بیشتری برای پیشروی در مسابقات دارید و من میخواهم جام جهانی را ببرم.»
امباپه که قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ را در کارنامه دارد، در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ با وجود هتتریک مقابل آرژانتین، شاهد قهرمانی مسی و یارانش پس از ضربات پنالتی بود.
او همچنین در دیدار روز دوشنبه فرانسه مقابل عراق، صدمین بازی ملی خود را انجام خواهد داد. امباپه در این باره گفت: «رسیدن به ۱۰۰ بازی ملی یک دستاورد تاریخی است، بهویژه وقتی در جام جهانی اتفاق بیفتد. هیچ چیز بزرگتر از بازی برای تیم ملی نیست. این مسابقه برای من ویژه خواهد بود، اما باید پیروز شویم تا صعودمان را قطعی کنیم.»
رسانه اتلتیک در گزارشی به تمجید از لیونل مسی، پرداخت و نوشت: «در حالی که بسیاری تصور میکردند حضور لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۶ صرفا یک خداحافظی باشکوه باشد، ستاره آرژانتینی در نخستین بازی تیمش مقابل الجزایر نشان داد همچنان میتواند تعیینکنندهترین بازیکن جهان باشد.»
در ادامه گزارش اتلیتک آمده: «او با ثبت هتتریک در دویستمین بازی ملی خود، قهرمان جهان را با پیروزی ۳ بر صفر آغاز کرد و به رکورد گلزنی میروسلاو کلوزه در جامهای جهانی رسید.»
پس از تعویض مسی، لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، نتوانست احساساتش را پنهان کند. او در کنار زمین این ستاره ۳۸ ساله را در آغوش گرفت و گفت: «هر روز او را میبینیم، اما هنوز از کارهایی که انجام میدهد شگفتزده میشویم. مسی ۲۰ سال است در بالاترین سطح فوتبال قرار دارد و همچنان در هر مسابقه تفاوت را رقم میزند.»
نمایش درخشان مسی حتی رقبایش را نیز به تحسین واداشت. ارلینگ هالند پس از پیروزی نروژ مقابل عراق در اینستاگرام نوشت: «مسی دیوانه است!» ژاوی هرناندز، همتیمی سابق او در بارسلونا، نیز گفت: «از نظر بدنی هنوز آماده است و حرکاتش مثل گذشته سریع و دقیق هستند.»
حضور مسی در ششمین جام جهانی، رکوردی است که او با کریستیانو رونالدو شریک شده است. با این حال، تا ماههای منتهی به مسابقات مشخص نبود که او در این تورنمنت حضور خواهد داشت یا نه. مسی پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ بارها از احتمال پایان دوران حضورش در این رقابتها سخن گفته بود، اما در نهایت تصمیم گرفت بار دیگر برای آلبیسلسته به میدان برود.
به نوشته اتلتیک، مسی پیش از جام جهانی میخواست مطمئن شود که همچنان توان رقابت در بالاترین سطح را دارد. او پس از درخشش در اینتر میامی و رقابتهای انتخابی جام جهانی در آمریکای جنوبی به این نتیجه رسید که هنوز میتواند در بزرگترین صحنه فوتبال جهان تاثیرگذار باشد.
رودریگو دیپل، همتیمی و دوست نزدیک مسی، نیز فاش کرد این ستاره آرژانتینی در ماههای اخیر تمرینات اختصاصی و فشردهای را پشت سر گذاشته تا با آمادگی کامل وارد جام جهانی شود.
مسی که پیش از مسابقات با مصدومیت همسترینگ دستوپنجه نرم میکرد، در دیدار برابر الجزایر هیچ نشانی از این آسیبدیدگی نداشت و یکی از بهترین نمایشهای دوران حرفهای خود را ارائه داد.
اکنون و پس از این شروع خیرهکننده، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است: آیا مسی میتواند در جام جهانی ۲۰۳۰ نیز حضور داشته باشد؟
رسانههای بلژیکی و اروپایی پس از تساوی بدون گل تیم ملی بلژیک با ایران، بهشدت از شاگردان رودی گارسیا انتقاد کردند.
صبح دوشنبه، رسانههای بلژیک بهوضوح ناامیدی خود را بازتاب دادند. روزنامه فلامانزبان هت لایسته نیوز (Het Laatste Nieuws) در صفحه اول خود از واژه «شرمآور» استفاده کرد و نوشت: «شیاطین سرخ ما را ناامید کردند. روملو لوکاکو که فیکس بازی میکرد، بهوضوح فاقد آمادگی و ریتم لازم بود و نتوانست موقعیتهایش را به گل تبدیل کند. بازی در برخی لحظات، بهشدت شبیه به یک فوتبال مضطرب و دستپاچه بود».
روزنامه هت نیوزبلاد (Het Nieuwsblad) نیز با تیتر «یک ناامیدی دیگر» به استقبال این بازی رفت. این روزنامه عملکرد شیاطین سرخ را «بد» توصیف کرد و نوشت: «تعداد زیادی از بازیکنان، بهویژه مهرههای کلیدی مانند دیبروینه و تیلمانس، بار دیگر پایینتر از سطح خود ظاهر شدند.
مونیه با آن همه تجربه نیز بیش از حد کمفروغ بود. لوکاکو هنوز از نظر بدنی آماده نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که در طول این جام جهانی آماده شود».
روزنامه فرانسوی اکیپ، بهطور ویژه بر عملکرد روملو لوکاکو که در نوک پیکان خط حمله فیکس بود، تمرکز کرد و نوشت: «او نتوانست تاثیری در بازی بگذارد؛ موضوعی که این ایده را تقویت میکند که او تنها زمانی میتواند موثر باشد که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شود».
این روزنامه همچنین به عملکرد کوین دیبروینه اشاره کرد که «پایینتر از حد خود» بود: «بلژیک بیبرنامه و ناکارآمد بود و این بزرگترین انتقادی است که میتوان به تیمی وارد کرد که اسیر احساسات خود شد و اعتمادبهنفس بیش از حد و کاذبی به تنوع تاکتیکهای هجومیاش داشت».
روزنامه گاردین هم بلژیک را تیمی «بدون زهر» توصیف کرد و نوشت: «بلژیک همچنان به ناامید کردن ادامه میدهد، در حالی که ایران در خط دفاعی عالی ظاهر شد».
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا نیز نوشت که بلژیکیها با یک دیوار روبرو شدند. ایتالیاییها همچنین به تمجید از عملکرد تیبو کورتوا پرداختند.
در نهایت، روزنامه اسپانیایی مارکا اینگونه نتیجهگیری کرد: «تیبو کورتوا، بلژیک را از یک فاجعه نجات داد».
برافراشته شدن پرچم شیروخورشید توسط ایرانیان در جریان دیدار تیم ملی ایران مقابل بلژیک در لسآنجلس، بازتاب گستردهای در رسانههای جهان داشت. این اقدام که با هو کردن سرود جمهوری اسلامی همراه بود، مقررات فیفا را به چالش کشید و ورزشگاه را به صحنه اعتراض علیه حکومت ایران تبدیل کرد.
نیویورکپست: سرپیچی دوباره از قوانین فیفا در لسآنجلس
روزنامه نیویورکپست با تیتر «سرپیچی دوباره هواداران ایرانی از ممنوعیت فیفا» به این رویداد پرداخت و نوشت پرچمهای شیروخورشید، ساعاتی پیش از شروع بازی در محوطه پارکینگ، روی شانههای هواداران دیده میشدند.
بر اساس این گزارش، با وجود ممنوعیت سختگیرانه فیفا برای ورود نمادهای سیاسی، هواداران با تا کردن پرچمها و پنهان کردن آنها در جیب یا زیر کتهای خود، از گیتهای امنیتی عبور کردند و آنها را در سکوها به اهتزاز درآوردند.
نیویورکپست نوشت صدها معترض نیز بیرون از ورزشگاه فریاد آزادی سر دادند و هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، موجی از صدای اعتراض برخاست؛ صحنهای که یادآور بازی اول مقابل نیوزیلند بود.
این رسانه تاکید کرد اعمال این ممنوعیت در لسآنجلس، یعنی جایی که خانه بزرگترین جامعه ایرانیان مهاجر با حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت است، عملا غیرممکن بود.
فاکسنیوز: شکست تدابیر امنیتی فیفا در مقابل سیل پرچمها
شبکه فاکسنیوز گزارش داد تلاشهای فیفا برای جلوگیری از ورود پرچم شیروخورشید عملا شکست خورد و هواداران سکوها را با این نماد پر کردند.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد ماموران امنیتی بازرسیها را تشدید کرده بودند، اما نمادها روی تیشرتها و بنرها در سراسر ورزشگاه ظاهر شدند.
فاکسنیوز به هو کردن کرکننده سرود جمهوری اسلامی و برافراشته شدن بنری در حمایت از رشید مظاهری، دروازهبان پیشین تیم ملی، اشاره کرد. در جریان این تنشها یک هوادار نیز توسط پلیس بازداشت شد.
این رسانه به جنبه ورزشی بازی هم پرداخت و نوشت ایران در یک بازی سخت با درخشش علیرضا بیرانوند که ۷ سیو داشت و مردود شدن گل مهدی طارمی، به تساوی صفر-صفر مقابل بلژیک دهنفره دست یافت؛ نتیجهای که اعتراضات سیاسی هواداران در آستانه بازی بعدی مقابل مصر، آن را کاملا به حاشیه برد.
پولیتیکو: حمایت از تیم ملی، بیزاری از حکومت
نشریه پولیتیکو در تحلیلی متفاوت، بر تمایز قائل شدن هواداران میان تیم ملی و حکومت تمرکز کرد و نوشت: «حمایت از تیم ایران، نه از حکومت».
این رسانه گزارش داد ایرانیان مقیم آمریکا سرود جمهوری اسلامی را هو کردند اما به شدت بازیکنان را در زمین تشویق کردند.
پولیتیکو به نقل از یک شهروند ایرانی نوشت که مردم کشورشان را دوست دارند، اما با حکومتی که منطقه را به آشوب کشیده مخالفند.
این تفکیک در طول مسابقه مشهود بود و بازیکنان ایران هنگام ضربات کرنر و توپرباییها تشویق میشدند.
پولیتیکو یادآور شد این مسابقه پرتنش همزمان با گفتوگوهای آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ چندماهه میان دو کشور برگزار شد و دومین تساوی ایران را در لسآنجلس، بزرگترین مرکز تجمع ایرانیان در خارج از کشور رقم زد.
مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت که فردی با «ارتباطات مستقیم» با سپاه پاسداران تلاش کرده است در پوشش رییس فدراسیون فوتبال همراه با تیم ملی ایران برای مسابقات جام جهانی وارد ایالات متحده شود، اما شنبه از سوار شدن او به هواپیما جلوگیری شد.
به گفته مولین، بررسیها نشان داده است این شخص از سال ۲۰۲۲ در این جایگاه منصوب شده است.
تیم ملی ایران شنبه برای بازی با تیم بلژیک وارد لسانجلس شد. در حال حاضر تیم ایران در تیخوانای مکزیک مستقر است و طبق قوانین، تنها یک روز پیش از مسابقات اجازه ورود به آمریکا را دارد.
در واکنش به این اظهارات، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیهای این اظهارات را تکذیب کرد و آن را یک «دروغ آشکار» خواند.