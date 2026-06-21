نتانیاهو: پس از انحلال حزبالله، توافق صلح با لبنان را امضا میکنم
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در نشست بینالمللی سیاستگذاری در اورشلیم گفت اسرائیل تا زمانی که لازم باشد به حضور نظامی خود در منطقه حایل امنیتی در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و تاکید کرد که در صورت انحلال حزبالله، توافق صبح با لبنان را امضا خواهد کرد.
او گفت: «ارتش اسرائیل تا هر زمان که لازم باشد به حضور خود در منطقه امنیتی در جنوب لبنان در امتداد مرز با اسرائیل ادامه خواهد داد. ما یک منطقه امنیتی در لبنان ایجاد کردهایم و تا زمانی که برای حفاظت از مردممان لازم باشد، آن را حفظ خواهیم کرد.»
نتانیاهو افزود اسرائیل با لبنان در جنگ نیست، بلکه با حزبالله درگیر است. او گفت: «برای حفاظت از مردممان، ما با لبنان جنگ نداریم؛ ما با حزبالله در جنگ هستیم؛ گروهی که لبنان را به وحشت میاندازد و بهدنبال نابودی ماست.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین گفت در صورت از میان رفتن تهدید حزبالله، زمینه برای برقراری صلح میان دو کشور فراهم خواهد شد.
نتانیاهو گفت: «وقتی این نیروی نیابتی ایران دیگر تهدیدی نباشد، وقتی خلع سلاح و متلاشی شود، بله، ما با لبنان صلح خواهیم داشت و مشتاقم که آن را امضا کنم.»