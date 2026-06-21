یک مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی حاضر است خطر برهم خوردن مذاکرات هستهای و بستن تنگه هرمز را بپذیرد، زیرا معتقد است در شرایط کنونی «دست بالا» را در اختیار دارد.
میک مولروی بامداد یکشنبه ۳۱ خرداد در مصاحبه با ایبیسینیوز، به استفاده جمهوری اسلامی از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار اشاره کرد و گفت تهران معتقد است از «موضع قدرت» مذاکره میکند.
به گفته او، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با فشارهای اقتصادی و افزایش قیمت بنزین در آستانه انتخابات میاندورهای روبهرو است و در سوی دیگر، حکومت ایران از هماکنون در حال بهرهمندی از کاهش تحریمها و امکان فروش نفت خود است، آن هم پیش از آنکه مذاکرات اساسی و جدی حتی آغاز شده باشد.
مولروی افزود: «آنها در حال دریافت بخش عمدهای از امتیازاتی هستند که هرگز تصور نمیکردیم در هیچ دولتی [در آمریکا] پیش از ورود به مذاکرات هستهای حاضر به واگذاری آنها باشیم.»
مولروی در دولت نخست ترامپ بر سیاستهای دفاعی پنتاگون نظارت داشت.
انتخابات سراسری آمریکا قرار است سوم نوامبر (۱۳ آبان) برگزار شود. در این رقابت، سرنوشت تمامی کرسیهای مجلس نمایندگان و بخشی از کرسیهای سنا مشخص خواهد شد.
سپاه پاسداران ۳۰ خرداد اعلام کرد بهدلیل ادامه حملات اسرائیل به لبنان و «نقض» تفاهم اخیر، تنگه هرمز مجددا مسدود شده است.
با این حال، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، تاکید کرد کنترل این آبراه در اختیار جمهوری اسلامی نیست و تردد کشتیها همچنان ادامه دارد.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای ترامپ و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
ترامپ ۳۰ خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت در طول دوره ۶۰ روزه آتشبس و پس از آن، هیچ عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت، «مگر اینکه توسط و به نفع ایالات متحده اعمال شود».
این در حالی است که انبیسینیوز تاکید کرد بندی در خصوص دریافت عوارض به نفع واشینگتن در تفاهمنامه اخیر وجود ندارد.
به گزارش انبیسینیوز، مناقشه لبنان دیگر عاملی است که میتواند توافق در حال ظهور میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را بر هم بزند.
مولروی گفت اسرائیل که نقش پررنگی در تاثیرگذاری بر تصمیم آمریکا برای ورود به جنگ اخیر داشت، «اکنون از توافقی کنار گذاشته شده که خواهان آن نیست».
او افزود بهجای تغییر رژیم در ایران، «نسخهای جوانتر از همان حکومت» باقی مانده است و اسرائیل استدلال میکند که تسهیلات مالی یادداشت تفاهم اخیر به تهران امکان خواهد داد توان نظامی خود را در سطحی فراتر از دوره پیش از جنگ بازسازی کند.
انبیسینیوز در ادامه نوشت شکاف و اختلاف نظر میان ایالات متحده و اسرائیل اکنون بهطور فزایندهای علنی شده است.
۲۹ خرداد، روزنامه واشینگتنپست گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا به کاخ سفید هشدار دادهاند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، احتمالا در جهت تضعیف روند مذاکرات تهران و واشینگتن اقدام خواهد کرد.
این مذاکرات قرار است ۳۱ خرداد آغاز شود و جیدی ونس، معاون ترامپ، به همین منظور راهی سوئیس شده است.
ونس پیشتر نسبت به پیشرفت در روند گفتوگوها ابراز خوشبینی کرده بود.
با این حال، ایبیسینیوز نوشت جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در وقتکشی دارد و احتمال میرود این بار نیز همین شیوه را در مذاکرات در پیش گیرد.
مولروی در همین رابطه گفت: «آنها میتوانند ما را معطل نگه دارند و امیدوار باشند در آینده دولتی [در آمریکا] روی کار بیاید که بیشتر با خواستههایشان همسو باشد، زیرا تاکنون حتی موافقت نکردهاند برنامه غنیسازی اورانیوم خود را کنار بگذارند.»
سایمون گس، سفیر سابق بریتانیا در تهران و مذاکرهکننده ارشد این کشور در گفتوگوهای هستهای سال ۲۰۱۵، پیشتر هشدار داد دستیابی به یک توافق هستهای جدید با جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بهمراتب دشوارتر از زمان برجام خواهد بود، زیرا سطح بیاعتمادی میان طرفهای مذاکره افزایش یافته و دامنه اختلافات نیز گستردهتر شده است.
سیبیاس نیوز به نقل از یک دیپلمات نوشت که یک نشست برای بررسی درگیری میان اسرائیل و حزبالله، به برنامه روز نخست گفتوگوهای سوئیس اضافه شده است بر اساس این گزارش، موضوع نخستین نشست مذاکرات میان هیاتهای آمریکا و جمهوری اسلامی موضوع لبنان خواهد بود.
با وجود آتشبس، حزبالله لبنان بهطور مکرر از خاک لبنان به اسرائیل حملاتی داشته و در پاسخ، ارتش اسرائیل نیز اقدامات نظامی در جنوب لبنان انجام داده است.
وقف حملات ارتش اسرائیل به حزب الله لبنان، از جمله شروط اصلی جمهوری اسلامی برای مذاکرات است.
شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی نوشت «گزارشهای دریافتی» از زندان مرکزی کرج حاکی از وخامت شرایط نگهداری زندانیان، کاهش چشمگیر خدمات رفاهی و درمانی، افت شدید کیفیت غذا و برخوردهای سرکوبگرانه با اعتراضات زندانیان است.
این تشکل اشاره کرد که صدها تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ همچنان در این زندان نگهداری میشوند و بسیاری از آنان با بلاتکلیفی قضایی مواجه هستند.
بر اساس این گزارش، در ماههای اخیر دسترسی زندانیان به خدمات اولیه از جمله درمان، آب گرم، مددکاری و حتی فروشگاههای داخل بندها با محدودیتهای گستردهای روبهرو شده است.
این شبکه نوشت زندانیان این محدودیتها را بخشی از روند فزاینده فشار بر خود میدانند؛ روندی که آثار آن بر سلامت جسمی و روانی آنان مشهود است، و افزود افزایش فشارها و نامناسب بودن شرایط نگهداری موجب اعتراض گروهی از زندانیان در هفته سوم خردادماه شد.
این گزارش به نقل از «منابع مطلع» حاکی از آن است که زندانیان خواستار رسیدگی به وضعیت غذا، خدمات درمانی و سایر مشکلات موجود بودند، اما این اعتراضات با واکنش تند مسئولان زندان مواجه شد و پس از آن، گارد زندان به بندهای معترض حمله کرد و زندانیان را مورد ضربوشتم قرار داد.