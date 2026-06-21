در دومین دور از رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، در گروه E، تیم‌های ملی اکوادور و کوراسائو در ورزشگاه کانزاس‌سیتی به مصاف هم رفتند؛ دیداری که برای هر دو تیم حکم آخرین فرصت برای حفظ امیدهای صعود را داشت. هر دو تیم پس از شکست در بازی نخست، برای فرار از حذف زودهنگام به میدان آمده بودند، اما در نهایت به تساوی بدون گل رضایت دادند.

نیمه نخست با وجود خلق چندین موقعیت خطرناک از سوی هر دو تیم، گلی در بر نداشت و بازی با توازن نسبی دنبال شد. در نیمه دوم، اکوادور ابتکار عمل را در اختیار گرفت و حملات پیاپی این تیم، دروازه کوراسائو را بارها تهدید کرد، اما درخشش خیره‌کننده دروازه‌بان این تیم مانع از باز شدن دروازه شد.

درخشش الوی روم، دروازه‌بان کوراسائو، با ثبت ۱۵ مهار، رکورد بیشترین تعداد سیو در ۹۰ دقیقه تاریخ جام‌های جهانی را به نام او ثبت کرد. رکورد کلی بیشترین مهار در یک مسابقه جام جهانی همچنان با ۱۶ سیو در اختیار تیم هاوارد، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آمریکا، است؛ رکوردی که در دیداری با وقت‌های اضافه به ثبت رسید.

کوراسائو که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، پس از شکست سنگین ۷ بر یک مقابل آلمان در بازی نخست، با این تساوی اولین امتیاز تاریخ خود در این رقابت‌ها را به دست آورد. پیش از آغاز مسابقه، نگاه‌ها به لیوانو کومننشیا، گلزن دیدار نخست این تیم، دوخته شده بود، اما او این بار نتوانست دروازه حریف را باز کند.

در سوی مقابل، اکوادور که نخستین شکست خود پس از ۲۰ بازی بدون باخت را در دیدار برابر ساحل عاج تجربه کرده بود، برای بازگشت به کورس صعود به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشت. با این حال، شاگردان سباستین بکاسسه با وجود برتری در جریان بازی، نتوانستند از فرصت‌های خود استفاده کنند.

با این تساوی، اکوادور با یک امتیاز در رده سوم گروه باقی ماند و با توجه به اینکه در آخرین مسابقه خود باید به مصاف آلمان برود، برای صعود به مرحله حذفی با ماموریتی بسیار دشوار روبه‌رو خواهد بود. کوراسائو نیز با کسب نخستین امتیاز تاریخ خود در جام جهانی، امیدهایش را هرچند اندک، برای ادامه رقابت‌ها زنده نگه داشت.

