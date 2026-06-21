تصاویر منتشرشده از نشست چهارجانبه آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در سوئیس نشان می‌دهد عباس عراقچی پیش از مراسم آغاز گفت‌وگوها وارد اتاق مذاکرات می‌شود و پس از گفت‌وگویی کوتاه با محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، آنجا را ترک می‌کند.

در این تصاویر، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، در کنار جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ایستاده است.