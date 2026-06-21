تونس ۰-۴ ژاپن؛ هزارمین بازی جام جهانی به کام ساموراییها
تیم فوتبال ژاپن در دومین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ در مونتری مکزیک، تونس را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد و با ۴ امتیاز در رده دوم گروه F قرار گرفت.
تیم فوتبال ژاپن در دومین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ در مونتری مکزیک، تونس را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد و با ۴ امتیاز در رده دوم گروه F قرار گرفت.
دایچی کامادا در دقیقه ۴، آیاسه اوئدا در دقایق ۳۱ و ۸۳ و جونیا ایتو در دقیقه ۶۹، گلهای هزارمین بازی جام جهانی را برای ژاپن به ثمر رساندند.
تونس که پس از بازی اول با سوئد، سرمربی خود را اخراج کرد و کار تیم را به هروه رنار سپرد، عملا از جام جهانی حذف شد.
ژاپن اکنون با کسب ۸ پیروزی در تاریخ جام جهانی، در کنار کره جنوبی به عنوان پرافتخارترین تیم آسیایی از نظر تعداد برد در جام جهانی قرار گرفت.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، در آستانه دیدار با بلژیک از محدودیتهای سفر و کاهش زمان آمادهسازی تیمش انتقاد کرد. در مقابل، اعضای تیم ملی بلژیک هشدار دادند که ایران با انگیزهای فراتر از مسائل فوتبالی به میدان خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قلعهنویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، از شرایط آمادهسازی تیم ملی و محدودیتهای اعمالشده برای سفر ایران به آمریکا انتقاد کرد و گفت این محدودیتها باعث شده زمان تمرین تیمش به کمتر از حد معمول کاهش یابد.
به گزارش رویترز، تیم ملی ایران به دلیل محدودیتهای اقامت در آمریکا، در طول مسابقات در شهر تیخوانای مکزیک مستقر است و برای انجام دیدارهای گروه G به ایالات متحده رفتوآمد میکند. مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که وضعیت سفر تیم ایران به طور مستمر بررسی میشود و مذاکرات درباره کاهش برخی محدودیتها ادامه دارد.
قلعهنویی گفت تیمش پیش از دیدار با بلژیک کمتر از ۱۶ ساعت برای آمادهسازی فرصت داشته و به همین دلیل تنها نیمی از زمان معمول تمرین کرده است. او افزود شرایط نسبت به بازی نخست مقابل نیوزیلند نیز دشوارتر شده است؛ دیداری که پیش از آن تیم ایران ۲۴ ساعت فرصت تمرین داشت.
سرمربی تیم ملی همچنین از آنچه «برخورد دوگانه» با برنامه سفر ایران خواند، انتقاد کرد. او گفت مسئولان برای سومین دیدار ایران برابر مصر، به تیم اجازه دادهاند برنامه سفر خود را تنظیم کند، اما این امکان برای دو مسابقه نخست فراهم نشده بود. قلعهنویی پرسید: «اگر اکنون چنین امکانی وجود دارد، چرا برای دو بازی اول این اجازه را ندادند؟»
او در عین حال از فیفا و جیانی اینفانتینو، رییس این نهاد، به دلیل تلاش برای کاهش مشکلات تیم ایران قدردانی کرد و گفت فیفا نهایت تلاش خود را برای کاهش این چالشها انجام داده است. قلعهنویی همچنین از مقامهای آمریکایی بابت تسهیل روند ورود تیم به این کشور تشکر کرد، اما افزود مشکل اصلی، از دست رفتن زمان تمرین بوده است.
در سوی مقابل، اعضای تیم ملی بلژیک تاکید کردند که ایران حریفی دشوار خواهد بود. توماس مونیه، مدافع باتجربه این تیم، گفت بازیکنان ایران انگیزهای فراتر از فوتبال دارند و ممکن است برخی از آنها به دلیل جنگ، اعضای خانواده یا نزدیکان خود را از دست داده باشند. او افزود همین موضوع، رویارویی با ایران را به چالشی مضاعف برای بلژیک تبدیل میکند.
رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، نیز گفت تیمش برای شکست ایران باید با تمام توان به میدان برود. او با اشاره به تساوی یک بر یک تیمش برابر مصر در نخستین مسابقه، گفت بلژیک توانایی سازگار شدن با شرایط بازی را نشان داده و اکنون آماده رویارویی با ایران است.
گارسیا همچنین از مدیریت دقایق بازی روملو لوکاکو خبر داد و گفت مهاجم باتجربه بلژیک، که در دیدار نخست تنها ۲۵ دقیقه بازی کرد و نقش مهمی در گل تساوی تیمش داشت، به گونهای مورد استفاده قرار خواهد گرفت که برای ادامه مسابقات نیز آماده بماند.
دیدار ایران و بلژیک روز یکشنبه برگزار میشود و هر دو تیم پس از کسب یک امتیاز در هفته نخست، برای افزایش شانس صعود به مرحله حذفی به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در این رقابتها هستند.
کوراسائو و اکوادور در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ نتیجهای که نخستین امتیاز تاریخ کوراسائو در جام جهانی را رقم زد و شانس صعود اکوادور را به شدت کاهش داد.
در دومین دور از رقابتهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، در گروه E، تیمهای ملی اکوادور و کوراسائو در ورزشگاه کانزاسسیتی به مصاف هم رفتند؛ دیداری که برای هر دو تیم حکم آخرین فرصت برای حفظ امیدهای صعود را داشت. هر دو تیم پس از شکست در بازی نخست، برای فرار از حذف زودهنگام به میدان آمده بودند، اما در نهایت به تساوی بدون گل رضایت دادند.
نیمه نخست با وجود خلق چندین موقعیت خطرناک از سوی هر دو تیم، گلی در بر نداشت و بازی با توازن نسبی دنبال شد. در نیمه دوم، اکوادور ابتکار عمل را در اختیار گرفت و حملات پیاپی این تیم، دروازه کوراسائو را بارها تهدید کرد، اما درخشش خیرهکننده دروازهبان این تیم مانع از باز شدن دروازه شد.
درخشش الوی روم، دروازهبان کوراسائو، با ثبت ۱۵ مهار، رکورد بیشترین تعداد سیو در ۹۰ دقیقه تاریخ جامهای جهانی را به نام او ثبت کرد. رکورد کلی بیشترین مهار در یک مسابقه جام جهانی همچنان با ۱۶ سیو در اختیار تیم هاوارد، دروازهبان پیشین تیم ملی آمریکا، است؛ رکوردی که در دیداری با وقتهای اضافه به ثبت رسید.
کوراسائو که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند، پس از شکست سنگین ۷ بر یک مقابل آلمان در بازی نخست، با این تساوی اولین امتیاز تاریخ خود در این رقابتها را به دست آورد. پیش از آغاز مسابقه، نگاهها به لیوانو کومننشیا، گلزن دیدار نخست این تیم، دوخته شده بود، اما او این بار نتوانست دروازه حریف را باز کند.
در سوی مقابل، اکوادور که نخستین شکست خود پس از ۲۰ بازی بدون باخت را در دیدار برابر ساحل عاج تجربه کرده بود، برای بازگشت به کورس صعود به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشت. با این حال، شاگردان سباستین بکاسسه با وجود برتری در جریان بازی، نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند.
با این تساوی، اکوادور با یک امتیاز در رده سوم گروه باقی ماند و با توجه به اینکه در آخرین مسابقه خود باید به مصاف آلمان برود، برای صعود به مرحله حذفی با ماموریتی بسیار دشوار روبهرو خواهد بود. کوراسائو نیز با کسب نخستین امتیاز تاریخ خود در جام جهانی، امیدهایش را هرچند اندک، برای ادامه رقابتها زنده نگه داشت.
ندیم امیری، بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان، با حضور در ترکیب شاگردان ناگلزمان برابر ساحل عاج، به نخستین بازیکن افغانتبار تبدیل شد که در جام جهانی فوتبال به میدان میرود. او دقایقی بعد از حضور در زمین، پاس گل اول تیمش را ثبت کرد.
ندیم امیری، هافبک ۲۹ ساله ماینتس، در خانوادهای افغان در لودویگسهافن در آلمان متولد شده است.
ندیم امیری، بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان، با حضور در ترکیب شاگردان ناگلزمان برابر ساحل عاج، به نخستین بازیکن افغانتبار تبدیل شد که در جام جهانی فوتبال به میدان میرود.
ندیم امیری، هافبک ۲۹ ساله ماینتس، در خانوادهای افغان در لودویگسهافن در آلمان متولد شده است.
هواپیمای حامل تیم ملی فوتبال ایران دقایقی پیش برای برگزاری دیدار برابر بلژیک وارد فرودگاه بینالمللی لسآنجلس شد. شاگردان قلعهنویی بلافاصله پس از خروج از فرودگاه و حضور در هتل محل اقامت، راهی استادیوم محل برگزاری مسابقه خواهند شد تا تمرین پیش از مسابقه را برگزار کنند.
همچنین امیر قلعهنویی و سعید عزتاللهی در نشست خبری پیش از این بازی حاضر خواهند بود.
پیش از این سفر مهدی محمدنبی، نایبرییس فدراسیون و سرپرست تیم ملی فوتبال که موفق به حضور در آمریکا هم نشده، گفته بود: «تمامی تیمهای حاضر در مسابقات دو روز زودتر به محل بازی اعزام میشوند تا فرصت کافی برای تطبیق با شرایط محیطی و انجام تمرینات داشته باشند، اما تیم ملی ایران به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر راهی محل مسابقه میشود که این موضوع میتواند روی عملکرد تیم تاثیرگذار باشد.»
نبی گفته بود: «متاسفانه محدودیتهایی که برای تیم ملی کشورمان ایجاد شده، تنها به یکی دو مورد خلاصه نمیشود. از تغییر کمپ تیم ملی گرفته تا اعزام با تاخیر به محل برگزاری مسابقه، همگی شرایطی را رقم زده که به هیچ وجه با سایر تیمها برابر نیست.»
ایرنا گزارش داده که تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ بلیت به مبلغ تقریبا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، برای پخش مسابقه تیم ملی فوتبال برابر بلژیک در سینماها فروخته شده است.
بر اساس این گزارش، پلتفرم سینماتیکت با فروش بیش از ۱۱ هزار بلیت و ثبت تراکنش نزدیک به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، بیش از ۸۱ درصد از بازار فروش آنلاین بلیت این رویداد را به خود اختصاص داده است.
آمار این سامانه نشان میدهد استان تهران با سهم ۵۱ درصدی از کل فروش، بیشترین میزان خرید بلیت را داشته است. خراسان رضوی با ۲۴ درصد و اصفهان با ۶ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
نکته اینکه برای بازی اول تیم ملی فوتبال برابر نیوزیلند، مجوز پخش مسابقه در سینماها صادر نشده بود.