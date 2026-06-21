به گزارش خبرگزاری رویترز، قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، از شرایط آماده‌سازی تیم ملی و محدودیت‌های اعمال‌شده برای سفر ایران به آمریکا انتقاد کرد و گفت این محدودیت‌ها باعث شده زمان تمرین تیمش به کمتر از حد معمول کاهش یابد.

به گزارش رویترز، تیم ملی ایران به دلیل محدودیت‌های اقامت در آمریکا، در طول مسابقات در شهر تیخوانای مکزیک مستقر است و برای انجام دیدارهای گروه G به ایالات متحده رفت‌وآمد می‌کند. مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که وضعیت سفر تیم ایران به طور مستمر بررسی می‌شود و مذاکرات درباره کاهش برخی محدودیت‌ها ادامه دارد.

قلعه‌نویی گفت تیمش پیش از دیدار با بلژیک کمتر از ۱۶ ساعت برای آماده‌سازی فرصت داشته و به همین دلیل تنها نیمی از زمان معمول تمرین کرده است. او افزود شرایط نسبت به بازی نخست مقابل نیوزیلند نیز دشوارتر شده است؛ دیداری که پیش از آن تیم ایران ۲۴ ساعت فرصت تمرین داشت.

سرمربی تیم ملی همچنین از آنچه «برخورد دوگانه» با برنامه سفر ایران خواند، انتقاد کرد. او گفت مسئولان برای سومین دیدار ایران برابر مصر، به تیم اجازه داده‌اند برنامه سفر خود را تنظیم کند، اما این امکان برای دو مسابقه نخست فراهم نشده بود. قلعه‌نویی پرسید: «اگر اکنون چنین امکانی وجود دارد، چرا برای دو بازی اول این اجازه را ندادند؟»

او در عین حال از فیفا و جیانی اینفانتینو، رییس این نهاد، به دلیل تلاش برای کاهش مشکلات تیم ایران قدردانی کرد و گفت فیفا نهایت تلاش خود را برای کاهش این چالش‌ها انجام داده است. قلعه‌نویی همچنین از مقام‌های آمریکایی بابت تسهیل روند ورود تیم به این کشور تشکر کرد، اما افزود مشکل اصلی، از دست رفتن زمان تمرین بوده است.

در سوی مقابل، اعضای تیم ملی بلژیک تاکید کردند که ایران حریفی دشوار خواهد بود. توماس مونیه، مدافع باتجربه این تیم، گفت بازیکنان ایران انگیزه‌ای فراتر از فوتبال دارند و ممکن است برخی از آنها به دلیل جنگ، اعضای خانواده یا نزدیکان خود را از دست داده باشند. او افزود همین موضوع، رویارویی با ایران را به چالشی مضاعف برای بلژیک تبدیل می‌کند.

رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، نیز گفت تیمش برای شکست ایران باید با تمام توان به میدان برود. او با اشاره به تساوی یک بر یک تیمش برابر مصر در نخستین مسابقه، گفت بلژیک توانایی سازگار شدن با شرایط بازی را نشان داده و اکنون آماده رویارویی با ایران است.

گارسیا همچنین از مدیریت دقایق بازی روملو لوکاکو خبر داد و گفت مهاجم باتجربه بلژیک، که در دیدار نخست تنها ۲۵ دقیقه بازی کرد و نقش مهمی در گل تساوی تیمش داشت، به گونه‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت که برای ادامه مسابقات نیز آماده بماند.

دیدار ایران و بلژیک روز یکشنبه برگزار می‌شود و هر دو تیم پس از کسب یک امتیاز در هفته نخست، برای افزایش شانس صعود به مرحله حذفی به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها هستند.

