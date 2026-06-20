«فیفا مانند گذشته قدرت ندارد»؛ مقامات فدراسیون فوتبال ایران هنوز به دنبال ویزای آمریکا
هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال یک روز پیش از بازی ایران - بلژیک در جام جهانی گفت همچنان آمریکا برای ۱۱ نفر از لیست فدراسیون برای حضور در جام جهانی، ویزا صادر نکرده است: «درحالیکه برخلاف تیم ما در تیمهای دیگر افرادی که این پستها را در اختیار دارند، ویزا دریافت کردهاند.»
ممبینی همچنین در بخشی از اظهاراتش که در حاشیه تمرین تیم ملی انجام شد، با اشاره به جلسات فدراسیون فوتبال با اینفانتینو و ماتیاس، مقامات ارشد فیفا اعتراف کرده که کاری از فیفا بر نمیآید: «آنها تلاش خود را کردهاند اما به نظر میرسد نتوانستهاند تضامین لازم برای ارائه خدمات، جهت میزبانی واقعی در جام جهانی بگیرند.»
او همچنین حضور اینفانتینو در رختکن تیم ملی را نشانه «تمایل فیفا برای حل مشکلات» دانسته است، اما «آنچه ما را نگران کرده همین است که امکان دارد فیفا مانند گذشته نتواند قدرت واقعی خود را در مقابل میزبانها نشان بدهد.»
این اظهارات درحالی است که در ماههای گذشته، مهدی تاج، رییس فدارسیون فوتبال بارها تاکید کرده بود که طرف حساب فدراسیون، فیفاست نه آمریکا، اما در نهایت کمپ تیم ملی به دلیل تمایل نداشتن آمریکا به شبمانی در ایالات متحده، از آریزونای آمریکا به تیخوانا مکزیک منتقل شد.
همچنین آمریکا برای بخش بزرگی از فهرست همراهان تیم ملی و حتی مدیران ارشد فدراسیون، ویزا صادر نکرد و حتی اکنون اجازه نمیدهد از تیم ملی مانند بقیه تیم ها دو روز پیش از بازی در شهر محل بازیها حاضر شود، علاوه بر اینکه حتی اجازه ریکاوری پس از بازی هم وجود ندارد و تیم بلافاصله بعد از بازی، باید خاک آمریکا را ترک کند.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال و دولت جمهوری اسلامی تاکید داشتند فیفا نباید اجازه ورود پرچمی غیر از جمهوری اسلامی به استادیوم را بدهد، اما استادیوم سوفای لسآنجلس در بازی ایران - نیوزیلند، مملو از پرچم شیر و خورشید بود.
با این حال، دبیرکل فدراسیون فوتبال گفته با وجود همه این سختگیریها، تیم ملی به بازی مصر هم میرود.
ممبنی در پاسخ به این سوال که «اگر وضعیت تغییر نکند، برای دیدار با مصر روی موضع خود پافشاری میکنید؟» گفته است: «ما ملتی هستیم که بیش از ۲۵۰۰ سال تمدن دارد. در سالهای گذشته بیعدالتیهای زیادی دیدیم. برای بازی دوم و سوم، هیچ چیزی جلوی بچههای ما را نمیگیرد و با قدرت به زمین میرویم.»
او همچنین گفت: «هدف چیست که برخلاف تیمهای دیگر به ایران اجازه داده نمیشود ۲ روز قبل وارد محل برگزاری بازی شود؟ برخی از این افراد ۴۰_۳۰ سال از عمر خود را در فوتبال گذراندهاند و رزومهشان کاملا مشخص است اما به دلایل واهی از ورودشان به کشور میزبان جلوگیری کردهاند.»
دبیرکل فدراسیون درباره وعده آندره جولیانی، مدیر اجرایی جام جهانی برای حضور تیم ملیدر سیاتل، ۲ روز قبل بازی با مصر گفت: «این کار جولیانی محبتی در حق ما نیست، بلکه قانونی است که باید رعایت کنند و ایشان باید زودتر این قانون را مطالعه میکرد. افرادی که نمیتوانند قوانین فیفا را اجرا کنند نباید درخواست میزبانی بدهند و فیفا هم نباید به آنها میزبانی اعطا کند. جولیانی باید زودتر قوانین را مطالعه کرده و فکری برای تیم ملی ایران میکرد تا این مشکلات به وجود نیاید.»
میگل آلمیرون، بازیکن تیم ملی پاراگوئه، نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی شد که به دلیل پوشاندن دهانش با دست از زمین اخراج شد. این هافبک پاراگوئه در وقتهای تلفشده نیمه اول دیدار مقابل ترکیه و در جریان درگیری با مرت مولدور، مدافع تیم ملی ترکیه، دستش را روی دهانش گذاشت.
این اخراج، امید ترکیه به بازگشت به بازی را زنده کرد، اما پاراگوئه ۱۰ نفره با نمایشی جنگنده توانست برتری خود را حفظ کند، شانس صعودش به مرحله حذفی را افزایش دهد و ترکیه را از رقابتها کنار بزند.
پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدیویی، ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، کارت قرمز را به آلمیرون نشان داد؛ اخراجی که بر اساس قانون جدیدی صادر شد که پیش از آغاز جام جهانی به اجرا درآمده است.
این قانون جدید که پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ به تصویب IFAB و فیفا رسید، به داوران اجازه میدهد بازیکنانی را که هنگام مشاجره با حریف دهان خود را میپوشانند، با کارت قرمز جریمه کنند.
جانی اینفانتینو، رییس فیفا، در دفاع از این قانون گفته است: «اگر بازیکنی دهانش را بپوشاند و حرفی بزند که پیامد نژادپرستانه داشته باشد، باید اخراج شود. باید این فرض وجود داشته باشد که او چیزی گفته که نباید میگفته، وگرنه نیازی نداشت هنگام صحبت کردن دهانش را بپوشاند. اگر چیزی برای پنهان کردن ندارید، هنگام حرف زدن دهانتان را نمیپوشانید. موضوع به همین سادگی است.»
گل ماتیاس گالارزا، هافبک پاراگوئه، به ترکیه که در ثانیه ۶۴ دیدار امروز دو تیم به ثمر رسید، سریعترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ تا این لحظه است. این در حالی است که بازیهای روز دوم مرحله گروهی محل ثبت سریعترین گلهای این دوره از رقابتها بودهاند.
پیش از گلهای گالارزا و صیباری، سریعترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ متعلق به میخال سادیلک، هافبک جمهوری چک، بود که در دقیقه ۵ و ۸ ثانیه دیدار برابر آفریقای جنوبی گلزنی کرده بود.
ماتیاس گالارزا همچنین نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی است که در چهار دقیقه ابتدایی یک مسابقه، هم گل زده و هم کارت گرفته است. او در پایان، عنوان بهترین بازیکن مسابقه را نیز به دست آورد.
تیم فوتبال ترکیه در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر به پاراگوئه ۱۰ نفره باخت و عملا از این تورنمنت حذف شد. ترکیه که پس از ۲۴ سال به جام جهانی صعود کرده بود، بازی اول و دوم خود در این مسابقات را به استرالیا و پاراگوئه واگذار کرد.
ماتیاس گالارزا، در دقیقه ۲ تکگل بازی را به ثمر رساند. میکل آلمیرون در دقیقه ۳+۴۵ اخراج شد و پاراگوئه عملا یک نیمه تمام ۱۰ نفره بود، اما یاران آردا گولر نتوانستند پیروز شوند.
پاراگوئه تنها ۶۴ ثانیه پس از آغاز بازی که در سانتا کلارا، کالیفرنیا آمریکا برگزار میشد، پیش افتاد. ماتیاس گالارزا، هافبک این تیم، با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه ترکیه را باز کرد و سریعترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ تا این لحظه را به ثمر رساند؛ گلی که در نهایت گل پیروزیبخش تیمش نیز بود.
اما از همان لحظه، جریان بازی تقریبا یکطرفه شد و ترکیه برای جبران نتیجه حملات گستردهای را ترتیب داد.
امیدهای شاگردان وینچنزو مونتلا در وقتهای تلفشده نیمه نخست افزایش یافت؛ زمانی که میگل آلمیرون، هافبک سابق نیوکاسل یونایتد، در جریان درگیری با مرت مولدور، مدافع ترکیه، دستش را روی دهانش گذاشت.
پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدیویی، ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، کارت قرمز را به آلمیرون نشان داد؛ اخراجی که بر اساس قانون جدیدی صادر شد که پیش از آغاز جام جهانی به اجرا درآمده است.
هر دو تیم پس از شکست در بازی نخست خود وارد این مسابقه شده بودند. پاراگوئه در دیدار اول با نتیجه ۴ بر ۱ برابر آمریکا، میزبان مسابقات، شکست خورده بود و ترکیه نیز ۲ بر صفر مقابل استرالیا باخته بود. همین موضوع باعث شد مسابقه با حساسیت و تنش زیادی دنبال شود.
با وجود برتری کامل ترکیه، این تیم از ۱۲ شوت خود تنها یک ضربه در چارچوب داشت. همچنین ضربه سر تغییر مسیر داده مرت مولدور به تیر افقی و سپس تیر عمودی دروازه برخورد کرد.
پس از آغاز نیمه دوم، مریح دمیرال دروازهبان پاراگوئه، اورلاندو گیل، را به واکنش واداشت. سپس دنیز گول، مهاجم تعویضی ترکیه، یک فرصت عالی را با ضربه سری از فاصله نزدیک از دست داد و توپ را مستقیم به سمت دروازهبان فرستاد.
در دقایق پایانی، جان اوزون با شوتی خطرناک گیل را وادار به مهاری دیدنی کرد. گول در ریباند نیز نتوانست از فرصت استفاده کند و توپ را به بیرون زد، هرچند احتمالا این صحنه به دلیل آفساید مردود اعلام میشد.
ترکیه در بازی نخست خود برابر استرالیا ۳۰ شوت به سمت دروازه زده بود و در این مسابقه نیز ۳۲ بار اقدام به گلزنی کرد، اما برابر پاراگوئه ۱۰ نفره نیز موفق به باز کردن دروازه حریف نشد و همچنان در جام جهانی ۲۰۲۶ بدون گل باقی مانده است.
ترکیه با دومین شکست متوالی دیگر شانسی برای صعود ندارد. پاراگوئه اما میداند که در صورت پیروزی برابر استرالیا در آخرین دیدار گروه D، راهی مرحله حذفی خواهد شد. بازی آخر ترکیه با آمریکا خواهد بود.
برزیل با پیروزی ۳ بر صفر مقابل هائیتی در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، نخستین بردش را به دست آورد. ماتئوس کونیا با زدن دو گل، ستاره سلسائو در این مسابقه بود.
در سومین دیدار روز هشتم رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای ملی برزیل و هائیتی در ورزشگاه فیلادلفیا به مصاف هم رفتند؛ دیداری از گروه C که در آن برزیل، پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی، برابر هائیتی، تیمی که پس از ۵۲ سال بار دیگر در این رقابتها حضور یافته، با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
برزیل که در دیدار نخست خود برابر مراکش به تساوی یک بر یک رسیده بود، این بار از همان ابتدای مسابقه بازی را در اختیار گرفت. رافینیا در دقیقه ۱۲ دروازه هائیتی را باز کرد، اما داور پس از بازبینی، گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.
فشار سلسائو سرانجام در دقیقه ۲۳ به نتیجه رسید و ماتئوس کونیا، مهاجم منچستریونایتد که پس از نیمکتنشینی در بازی نخست به ترکیب اصلی بازگشته بود، گل نخست برزیل را به ثمر رساند. کونیا در دقیقه ۳۶ بار دیگر موفق به گلزنی شد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد و خیال برزیلیها تا حد زیادی راحت شود.
در وقتهای تلفشده نیمه نخست، وینیسیوس جونیور سومین گل برزیل را وارد دروازه هائیتی کرد تا شاگردان برزیل با برتری قاطع راهی رختکن شوند.
در نیمه دوم نیز برزیل همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۷۸ یک بار دیگر توسط بازیکنانش به گل رسید، اما این گل نیز به دلیل آفساید مردود اعلام شد. هائیتی که تلاش میکرد نخستین گل خود در این دوره از مسابقات را به ثمر برساند، در نیمه دوم چند حمله پراکنده ترتیب داد، اما موفق به باز کردن دروازه آلیسون نشد.
این پیروزی نخستین برد برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ بود و امیدهای این تیم برای صعود از گروه C را افزایش داد. هائیتی نیز که در دیدار نخست با یک گل برابر اسکاتلند شکست خورده بود، دومین باخت پیاپی خود را تجربه کرد و شانس خود برای صعود به مرحله بعدی را از دست داد.
با این نتیجه، برزیل با چهار امتیاز به صدر جدول گروه صعود کرد و مراکش با امتیاز برابر اما تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم قرار گرفت.
هائیتی پیش از آغاز جام جهانی در رتبه ۸۳ ردهبندی فیفا قرار داشت، در حالی که برزیل با رتبه ششم جهان به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی وارد این رقابتها شده است.
مراکش با تکگل زودهنگام اسماعیل صیباری، اسکاتلند را در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شکست داد. شیرهای اطلس با این پیروزی چهار امتیازی شدند و به طور موقت در صدر جدول گروه C قرار گرفتند.
رقابتهای گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ با دیدار تیمهای مراکش و اسکاتلند در ورزشگاه ژیلت در بوستن ادامه یافت؛ دیداری که در نهایت با برتری یک بر صفر مراکش به پایان رسید. مراکش که در بازی نخست برابر برزیل، یکی از پرافتخارترین تیمهای تاریخ جام جهانی، به تساوی رسیده بودند، با کسب نخستین پیروزی خود چهار امتیازی شدند. اسکاتلند نیز که بازی نخست را با پیروزی دشوار برابر هائیتی پیروز و صدرنشین گروه شده بود، نخستین شکست خود را تجربه کرد.
مراکش بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه دوم بازی توسط اسماعیل صیباری به گل رسید. این گل، سریعترین گل به ثمر رسیده در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ تا اینجای مسابقات لقب گرفت و از همان ابتدا جریان بازی را به سود نماینده آفریقا تغییر داد.
بازیکنان مراکش پس از این گل نیز تیم برتر میدان بودند و با پرس مؤثر، مالکیت هدفمند و انتقالهای سریع، کنترل مسابقه را در اختیار داشتند. در مقابل، اسکاتلند که بیشتر بر بازی مستقیم و ساختار دفاعی تکیه داشت، در ایجاد موقعیتهای خطرناک موفق عمل نکرد.
با این حال، در ۱۵ دقیقه پایانی مسابقه اسکاتلندیها فشار خود را افزایش دادند و چند فرصت مناسب برای باز کردن دروازه مراکش به دست آوردند، اما بیدقتی مهاجمان و عملکرد مناسب خط دفاعی مراکش مانع از تغییر نتیجه شد.
در نهایت، بازی با همان تکگل دقیقه دوم به پایان رسید تا مراکش با چهار امتیاز به طور موقت در صدر جدول گروه C قرار بگیرد و گام بلندی به سوی صعود به مرحله حذفی بردارد. اسکاتلند نیز با وجود این شکست، همچنان برای صعود به دور بعدی در بازی پایانی مرحله گروهی که با برزیل خواهد بود، شانس خواهد داشت.