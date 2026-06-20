ممبینی همچنین در بخشی از اظهاراتش که در حاشیه تمرین تیم ملی انجام شد، با اشاره به جلسات فدراسیون فوتبال با اینفانتینو و ماتیاس، مقامات ارشد فیفا اعتراف کرده که کاری از فیفا بر نمیآید: «آنها تلاش خود را کردهاند اما به نظر میرسد نتوانستهاند تضامین لازم برای ارائه خدمات، جهت میزبانی واقعی در جام جهانی بگیرند.»
او همچنین حضور اینفانتینو در رختکن تیم ملی را نشانه «تمایل فیفا برای حل مشکلات» دانسته است، اما «آنچه ما را نگران کرده همین است که امکان دارد فیفا مانند گذشته نتواند قدرت واقعی خود را در مقابل میزبانها نشان بدهد.»
این اظهارات درحالی است که در ماههای گذشته، مهدی تاج، رییس فدارسیون فوتبال بارها تاکید کرده بود که طرف حساب فدراسیون، فیفاست نه آمریکا، اما در نهایت کمپ تیم ملی به دلیل تمایل نداشتن آمریکا به شبمانی در ایالات متحده، از آریزونای آمریکا به تیخوانا مکزیک منتقل شد.
همچنین آمریکا برای بخش بزرگی از فهرست همراهان تیم ملی و حتی مدیران ارشد فدراسیون، ویزا صادر نکرد و حتی اکنون اجازه نمیدهد از تیم ملی مانند بقیه تیم ها دو روز پیش از بازی در شهر محل بازیها حاضر شود، علاوه بر اینکه حتی اجازه ریکاوری پس از بازی هم وجود ندارد و تیم بلافاصله بعد از بازی، باید خاک آمریکا را ترک کند.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال و دولت جمهوری اسلامی تاکید داشتند فیفا نباید اجازه ورود پرچمی غیر از جمهوری اسلامی به استادیوم را بدهد، اما استادیوم سوفای لسآنجلس در بازی ایران - نیوزیلند، مملو از پرچم شیر و خورشید بود.
با این حال، دبیرکل فدراسیون فوتبال گفته با وجود همه این سختگیریها، تیم ملی به بازی مصر هم میرود.
ممبنی در پاسخ به این سوال که «اگر وضعیت تغییر نکند، برای دیدار با مصر روی موضع خود پافشاری میکنید؟» گفته است: «ما ملتی هستیم که بیش از ۲۵۰۰ سال تمدن دارد. در سالهای گذشته بیعدالتیهای زیادی دیدیم. برای بازی دوم و سوم، هیچ چیزی جلوی بچههای ما را نمیگیرد و با قدرت به زمین میرویم.»
او همچنین گفت: «هدف چیست که برخلاف تیمهای دیگر به ایران اجازه داده نمیشود ۲ روز قبل وارد محل برگزاری بازی شود؟ برخی از این افراد ۴۰_۳۰ سال از عمر خود را در فوتبال گذراندهاند و رزومهشان کاملا مشخص است اما به دلایل واهی از ورودشان به کشور میزبان جلوگیری کردهاند.»
دبیرکل فدراسیون درباره وعده آندره جولیانی، مدیر اجرایی جام جهانی برای حضور تیم ملیدر سیاتل، ۲ روز قبل بازی با مصر گفت: «این کار جولیانی محبتی در حق ما نیست، بلکه قانونی است که باید رعایت کنند و ایشان باید زودتر این قانون را مطالعه میکرد. افرادی که نمیتوانند قوانین فیفا را اجرا کنند نباید درخواست میزبانی بدهند و فیفا هم نباید به آنها میزبانی اعطا کند. جولیانی باید زودتر قوانین را مطالعه کرده و فکری برای تیم ملی ایران میکرد تا این مشکلات به وجود نیاید.»